【6月1日スタート】大阪の働く人、DX・人手不足に悩む中小企業をバックアップ！大阪府「リスキリングサポートパワーアップ事業」が本格始動

株式会社ワークアカデミー

株式会社ワークアカデミー（本社：大阪市北区、代表取締役：大石 博雄、以下「当社」）は、大阪府より「リスキリングサポートパワーアップ事業」に採択されました。2026年6月1日（月）より、特設Webサイト（https://reskilling.shigotofield.jp/(https://reskilling.shigotofield.jp/) ）の公開とともに、本事業を本格始動いたします。

本事業は、大阪府内の在職者・求職者のスキルアップや新たなスキルの獲得促進に加え、府内企業の「人材確保」と「生産性向上」とを一体的に支援することで、大阪産業の持続的な成長につなげることを目的としています。

■本事業実施の背景と目的

全国的に人手不足が深刻化し、DXの進展により求められるスキルが急速に変化する中、大阪府内でも多くの中小企業が人材確保や生産性の向上という喫緊の課題に直面しています。これらを解決するためには、働く人々が自発的にリスキリングに取り組める環境づくりと、企業自身が「従業員のリスキリングが自社の成長につながる」という理解を深め、主導していくことが重要です。

本事業では、個人のキャリアアップと企業のリスキリング導入の双方を、相談対応、セミナー、研修プログラム等を通じて継続的にサポートしてまいります。

■リスキリング事業への当社の取り組み

当社は、40年以上にわたる教育・人材育成の実績を持ち、自社スクール「資格とキャリアのスクールnoa」およびnoa＋（ノアプラス）を軸に、多くの社会人向けリスキリング事業を展開してきました。一人ひとりのキャリア志向に寄り添ったきめ細やかな相談対応から、金融機関と連携した就職先・転職先の確保まで、一体的な支援体制を構築してきました。また、複数の大学と連携したリカレント教育プログラムの提供も手がけるなど、幅広い実績が高く評価され、本事業の事業者として採択されました。こうした長年の知見を活かし、本事業では個人のキャリア相談から企業向けのガイドライン策定・導入支援まで、労使双方の課題解決を包括的・継続的にサポートする体制を整えます。

■本事業を通じて目指す未来像

本事業は、単なるスキル習得の機会提供にとどまりません。府内の在職者や求職者が自らの市場価値を高め、企業がその人材の能力を最大限に引き出すことで、大阪産業全体が高い生産性と競争力を備えた構造へ転換することを目指します。本事業を通じて「人への投資」を通じた地域経済活性化のモデルを構築し、中長期的な大阪の発展に貢献してまいります。

■主な事業内容と今年度の特徴

1.キャリアコンサルタントによる無料リスキリング相談

就職・転職や、現在の職場でのキャリアアップを目指す方を対象に、専門のアドバイザー（キャリアコンサルタント）が個々のニーズや職務経歴に応じた最適なリスキリングプランをアドバイスします。

※24時間365日いつでも気軽に質問できる「AIチャットボット」もあわせて導入します。

2. 企業向け「リスキリングガイドライン」の策定と導入促進セミナー

「何から始めればいいかわからない」という企業経営者や人事担当者のために、リスキリングの意義や手順、研修の進め方をわかりやすくまとめた「リスキリングガイドライン」を「製造、建設、運輸、インバウンド」の４大重点業界への視点を中心に、新たに作成します。また、業界団体等とも連携したリスキリング導入促進セミナーを、重点業界に限らず広い視野にて順次開催いたします。

3. 啓発セミナーの開催および在職者向け研修プログラムの実施

企業経営者、在職者、求職者を対象とした啓発セミナーを計4回以上開催するほか、特に支援が必要とされる「女性」や「高齢者」等を対象とした実践的な研修プログラムを企画・実施します。

4. 特設Webサイトでの情報一元化

国や大阪府、各種関係機関が提供しているリスキリング関連の講座・助成金（大阪府スキルアップ支援金等）や相談窓口の情報を一元化し、発信します。

【URL】https://reskilling.shigotofield.jp/

■「リスキリングサポートパワーアップ事業」の概要

・事業名

令和8年度 大阪府リスキリングサポートパワーアップ事業

・事業期間

2026年6月1日（月）～2027年3月31日（水）

・対象者

大阪府内の在職者・求職者、中小企業経営者・人事担当者

・利用料金

無料（※一部、外部研修受講などを除く）

・主催

大阪府（商工労働部 雇用推進室 人材育成課）

・お申し込み、詳細

https://reskilling.shigotofield.jp/

＜株式会社ワークアカデミーについて＞

関西・関東・東海エリアにて、大学・学生・企業・社会人支援を行う教育企業。1982年の設立以来、経営理念である「夢と勇気が人を育てる」を軸に、大学授業運営、資格講座運営、ITビジネススクール、教材出版、企業研修等の教育サービスを展開。近年は、大阪府のDX（IT）人材就職支援モデル事業「OSAKA若者リ・スキリング・パートナーズ」への参画を契機に、新たなブランド「noa+（ノアプラス）(https://noaplus.workacademy.com/)」を開始。noa+は経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」にも採択され、支援の幅は国内から国外、学生から社会人に至るまで、学びとキャリア形成の幅・形を変化させながらも、拡大を続けている。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社ワークアカデミー

〒531-0072 大阪市北区豊崎三丁目15-10

TEL: 06-6377-9800

Mail: info@w-ac.jp

Web: https://workacademy.com/