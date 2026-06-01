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大学入試2027研究会「なぜ、年内学力入試なのか」を開催
近年拡大をみせる年内学力入試について、高等学校・学習塾・予備校関係者の視点、そして大学の視点をパネルディスカッション形式で論ずる研究会を開催します。
共立女子大学（東京都千代田区 学長：佐藤 雄一）は、2026年6月19日（金）に高等学校および学習塾・予備校関係者を対象とした大学入試2027研究会「なぜ、年内学力入試なのか」を共立講堂にて開催いたします。
昨今の大学入試において、年内学力入試の実施は一定の容認がなされたものの、2027年度入試での新規実施の際は「面接等の必須化」に関する通知もあり、実施方式をめぐる議論は依然として続いています。
また、こうした制度設計の議論に、教育現場である高等学校・学習塾・予備校の声が十分に反映されているかという点も重要な課題となっています。
本プログラムは、進路指導の最前線に立つ教育関係者の「ホンネ」を交え、多角的な視点から年内学力試験の意義を検証することを目的としています。
第1部では、教育関連企業や高等学校・学習塾・予備校の教職員が、第2部では、共立女子大学、神奈川大学、神田外語大学、拓殖大学、東洋大学の入試担当者が一堂に会し、年内学力入試の現状と課題、そして大学入試の未来について議論を深めます。
■開催概要
【日時】2026年6月19日(金) 11:00〜13:00（開場：10:30）
【対象】高等学校・学習塾・予備校関係者 お申込みはこちらから
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGVvT-Y9BvdolT1LqhJnrVVJ0m2mzIrJkgvjYXi5wkGGJ31Q/viewform
【場所】共立講堂
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-2-1
共立女子大学・短期大学 神田一ツ橋キャンパス内
「神保町」駅下車A8 出口から徒歩1分
■プログラム詳細
第1部：オープニングパネルディスカッション（11:00〜）
『なぜ、年内学力入試なのか〜高校・塾・予備校のホンネ』
・株式会社教育情報マネジメント 代表取締役 蔵下 克哉 氏
・明徳学園 相洋高等学校 一貫コース主事 佐藤 清隆 氏
・普連土学園中学校・高等学校 進路部長 片山 聡一郎 氏
・代々木ゼミナール教育情報センター 教育情報室室長 木戸 葵 氏
・城南コベッツ(城南進学研究社) 事業企画部 部長 村上 潤 氏
（進行：アロー教育総合研究所 所長 田嶋 裕 氏）
第2部：パネルディスカッション（12:00〜）
『なぜ、年内学力入試なのか〜大学のホンネ』
・共立女子大学 入試・広報課 課長 渡辺 篤 氏
・神奈川大学 入試センター事務部 次長 吉岡 誠 氏
・神田外語大学 入試広報部 部長 須賀 大悟 氏
・拓殖大学 入学支援センター事務部 入学課 課長 矢部 怜 氏
・東洋大学 経営企画本部 アドミッション 統轄アドバイザー 加藤 建二 氏
（進行：アロー教育総合研究所 所長 田嶋 裕 氏）
第3部：エンディング（13:00〜）
登壇者と来場者による名刺交換・情報交換会
■本件に関するお問い合わせ先
共立女子大学・短期大学 入試・広報課 広報グループ
E-Mail: koho.gr@kyoritsu-wu.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
担当部署：共立女子大学・共立女子短期大学 入試・広報課 広報グループ
電話番号：03-3237-5927
メールアドレス：koho.gr@kyoritsu-wu.ac.jp
所在地：〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-6-1
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
共立女子大学（東京都千代田区 学長：佐藤 雄一）は、2026年6月19日（金）に高等学校および学習塾・予備校関係者を対象とした大学入試2027研究会「なぜ、年内学力入試なのか」を共立講堂にて開催いたします。
昨今の大学入試において、年内学力入試の実施は一定の容認がなされたものの、2027年度入試での新規実施の際は「面接等の必須化」に関する通知もあり、実施方式をめぐる議論は依然として続いています。
本プログラムは、進路指導の最前線に立つ教育関係者の「ホンネ」を交え、多角的な視点から年内学力試験の意義を検証することを目的としています。
第1部では、教育関連企業や高等学校・学習塾・予備校の教職員が、第2部では、共立女子大学、神奈川大学、神田外語大学、拓殖大学、東洋大学の入試担当者が一堂に会し、年内学力入試の現状と課題、そして大学入試の未来について議論を深めます。
■開催概要
【日時】2026年6月19日(金) 11:00〜13:00（開場：10:30）
【対象】高等学校・学習塾・予備校関係者 お申込みはこちらから
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGVvT-Y9BvdolT1LqhJnrVVJ0m2mzIrJkgvjYXi5wkGGJ31Q/viewform
【場所】共立講堂
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-2-1
共立女子大学・短期大学 神田一ツ橋キャンパス内
「神保町」駅下車A8 出口から徒歩1分
■プログラム詳細
第1部：オープニングパネルディスカッション（11:00〜）
『なぜ、年内学力入試なのか〜高校・塾・予備校のホンネ』
・株式会社教育情報マネジメント 代表取締役 蔵下 克哉 氏
・明徳学園 相洋高等学校 一貫コース主事 佐藤 清隆 氏
・普連土学園中学校・高等学校 進路部長 片山 聡一郎 氏
・代々木ゼミナール教育情報センター 教育情報室室長 木戸 葵 氏
・城南コベッツ(城南進学研究社) 事業企画部 部長 村上 潤 氏
（進行：アロー教育総合研究所 所長 田嶋 裕 氏）
第2部：パネルディスカッション（12:00〜）
『なぜ、年内学力入試なのか〜大学のホンネ』
・共立女子大学 入試・広報課 課長 渡辺 篤 氏
・神奈川大学 入試センター事務部 次長 吉岡 誠 氏
・神田外語大学 入試広報部 部長 須賀 大悟 氏
・拓殖大学 入学支援センター事務部 入学課 課長 矢部 怜 氏
・東洋大学 経営企画本部 アドミッション 統轄アドバイザー 加藤 建二 氏
（進行：アロー教育総合研究所 所長 田嶋 裕 氏）
第3部：エンディング（13:00〜）
登壇者と来場者による名刺交換・情報交換会
■本件に関するお問い合わせ先
共立女子大学・短期大学 入試・広報課 広報グループ
E-Mail: koho.gr@kyoritsu-wu.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
担当部署：共立女子大学・共立女子短期大学 入試・広報課 広報グループ
電話番号：03-3237-5927
メールアドレス：koho.gr@kyoritsu-wu.ac.jp
所在地：〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-6-1
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/