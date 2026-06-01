『ダンガンロンパシリーズ』×「推し旅／JR東海」のコラボレーションアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ダンガンロンパシリーズ』×「推し旅／JR東海」のコラボレーションアイテムの受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ダンガンロンパシリーズ』×「推し旅／JR東海」のコラボレーションアイテムの受注を5月25日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1176?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

緜先生描き起こしイラストの苗木誠、霧切響子、十神白夜、江ノ島盾子、日向創、狛枝凪斗、左右田和一、七海千秋、赤松楓、天海蘭太郎、王馬小吉、最原終一をメインにデザインしました。

▼緜さんイラスト 私服で旅行ver. トレーディングアクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \10,560(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（最大約）69×34mm 以内 台座：（約）直径30mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼緜さんイラスト 私服で旅行ver. トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \17,160(税込)

種類 ：全24種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼緜さんイラスト 私服で旅行ver. トレーディングホログラム缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「緜さんイラスト 苗木誠 私服で旅行ver. スクエア缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）80×53mm

素材 ：紙、ブリキ

▼緜さんイラスト 私服で旅行ver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全24種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼緜さんイラスト 私服で旅行ver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全24種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼緜さんイラスト 私服で旅行ver. 特大アクリルスタンド

※画像は「緜さんイラスト 苗木誠 私服で旅行ver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全12種（苗木誠、霧切響子、十神白夜、江ノ島盾子、日向創、狛枝凪斗、左右田和一、七海千秋、赤松楓、天海蘭太郎、王馬小吉、最原終一）

サイズ：本体：（約）24.4×8.6cm 台座：（約）11.5×4.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼緜さんイラスト 私服で旅行ver. BIGアクリルスタンド

※画像は「緜さんイラスト 苗木誠 私服で旅行ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全12種（苗木誠、霧切響子、十神白夜、江ノ島盾子、日向創、狛枝凪斗、左右田和一、七海千秋、赤松楓、天海蘭太郎、王馬小吉、最原終一）

サイズ：本体：（約）16.7×5.8cm 台座：（約）8×4cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼緜さんイラスト 私服で旅行ver. BIGアクリルキーホルダー

※画像は「緜さんイラスト 苗木誠 私服で旅行ver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全12種（苗木誠、霧切響子、十神白夜、江ノ島盾子、日向創、狛枝凪斗、左右田和一、七海千秋、赤松楓、天海蘭太郎、王馬小吉、最原終一）

サイズ：（約）98×70mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼緜さんイラスト 私服で旅行ver. 100mm缶バッジ

※画像は「緜さんイラスト 苗木誠 私服で旅行ver. 100mm缶バッジ」を使用しております。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \715(税込)

種類 ：全12種（苗木誠、霧切響子、十神白夜、江ノ島盾子、日向創、狛枝凪斗、左右田和一、七海千秋、赤松楓、天海蘭太郎、王馬小吉、最原終一）

サイズ：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

▼緜さんイラスト 私服で旅行ver. ダイカットステッカー

※画像は「緜さんイラスト 苗木誠 私服で旅行ver. ダイカットステッカー」を使用しております。

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全12種（苗木誠、霧切響子、十神白夜、江ノ島盾子、日向創、狛枝凪斗、左右田和一、七海千秋、赤松楓、天海蘭太郎、王馬小吉、最原終一）

サイズ：（約）12.6×9.6cm ※種類により異なる

素材 ：紙、PP

▼トレーディング ちびキャラ 私服で旅行ver. アクリルスタンド

苗木誠、霧切響子、十神白夜、江ノ島盾子、日向創、狛枝凪斗、左右田和一、七海千秋、赤松楓、天海蘭太郎、王馬小吉、最原終一の描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \10,560(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（最大約）70×63mm 以内 台座：（約）43×24mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびキャラ 私服で旅行ver. アクリルキーホルダー

苗木誠、霧切響子、十神白夜、江ノ島盾子、日向創、狛枝凪斗、左右田和一、七海千秋、赤松楓、天海蘭太郎、王馬小吉、最原終一の描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、アクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \8,580(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（最大約）72×63mm 以内 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびキャラ 私服で旅行ver. グリッター缶バッジ

苗木誠、霧切響子、十神白夜、江ノ島盾子、日向創、狛枝凪斗、左右田和一、七海千秋、赤松楓、天海蘭太郎、王馬小吉、最原終一の描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「赤松楓 ちびキャラ 私服で旅行ver. スクエア缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）80×53mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング ちびキャラ 私服で旅行ver. ダイカットステッカー

苗木誠、霧切響子、十神白夜、江ノ島盾子、日向創、狛枝凪斗、左右田和一、七海千秋、赤松楓、天海蘭太郎、王馬小吉、最原終一の描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、ダイカットのステッカーに仕上げました。

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（最大約）69×65mm 以内

素材 ：紙、PP

▼トレーディング ちびキャラ 私服で旅行ver. イラストカード

苗木誠、霧切響子、十神白夜、江ノ島盾子、日向創、狛枝凪斗、左右田和一、七海千秋、赤松楓、天海蘭太郎、王馬小吉、最原終一の描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全24種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼トレーディング ちびキャラ 私服で旅行ver. ブロマイド

苗木誠、霧切響子、十神白夜、江ノ島盾子、日向創、狛枝凪斗、左右田和一、七海千秋、赤松楓、天海蘭太郎、王馬小吉、最原終一の描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、ブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全24種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼ちびキャラ 私服で旅行ver. B8硬質ケース

※画像は「苗木誠 ちびキャラ 私服で旅行ver. B8硬質ケース」を使用しております。

各キャラクターの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、ケースに仕上げました。

B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽仕様

価格 ：各 \660(税込)

種類 ：全12種（苗木誠、霧切響子、十神白夜、江ノ島盾子、日向創、狛枝凪斗、左右田和一、七海千秋、赤松楓、天海蘭太郎、王馬小吉、最原終一）

サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）

素材 ：硬質PVC

▼推し旅／JR東海について

JR東海は様々なパートナーと力をあわせて、新しい「楽しさ」をプラスした推し旅プランを提案していきます。

【「ダンガンロンパ」シリーズ】

全世界シリーズ累計出荷本数1,000万本を突破！学級裁判で相手の矛盾を論破し、殺人事件の犯人を暴いていく"ハイスピード推理アクション"。これまでにナンバリング3作品、外伝1作品、スピンオフ1作品を展開し、ゲームのみならずテレビアニメ・コミック・小説・舞台など、多方面へと広がり続けている。 そしてシリーズは2025年に15周年を迎え、2026年には最新作『スーパーダンガンロンパ２×２』が登場。シリーズ第2作『スーパーダンガンロンパ２』をベースにした新シナリオに加え、原作シナリオも現行機向けに再構築して収録し、2本分の本編を1タイトルにまとめて発売される。

・ダンガンロンパポータルサイト：https://www.danganronpa.com/

・『スーパーダンガンロンパ２×２』公式サイト https://www.danganronpa.com/2x2/

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1176?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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