「星のカービィ」の絵本シリーズ『いつでもカービィ』新刊発売記念！シリーズのイラストを使用した新商品を6月19日より対象の書籍取り扱い店舗およびカービィ公式ショップにて販売

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、「星のカービィ」の絵本シリーズ『いつでもカービィ』の最新刊『ぜんぶキミの魔法』発売を記念して、歴代のアートを使用した新商品を書籍取り扱い店舗およびカービィ公式ショップにて6月19日(金)より販売を順次開始いたします。

『いつでもカービィ』は、「星のカービィ」の絵本シリーズとして株式会社小学館から刊行されています。これまでにシリーズ累計32万部を突破し、多くの方に愛されている作品です。今までリリースされた作品は、漫画家の谷口あさみ先生が原作を担当し、イラストレーターのるるてあ先生、ヒョーゴノスケ先生、Caho.先生、動画クリエイターのからめる先生、人気お菓子クリエイターのまんなたぬき先生がそれぞれクリエイティブを担当しています。

この度、「シナモロール」など数多くの人気キャラクターを手がけた「おくむらみゆき」先生がイラストを担当した最新刊『ぜんぶキミの魔法』の発売に合わせて、新作のオリジナル商品を企画しました。マスコットをはじめとする数々のグッズは、絵本の中の印象的なシーンを多数盛り込んだ限定デザインとなっております。

『いつでもカービィ』の優しい世界を身近に感じられる、こだわりのグッズを是非お楽しみください。

『いつでもカービィ』グッズ新商品

対象の書籍取り扱い店舗およびカービィ公式ショップにて販売いたします。

・発売日 2026年6月19日(金)より対象の店舗にて順次販売開始

・アイテム マスコットやサガラステッカーなど全10アイテム・総計34種のボリュームで新発売

・対象店舗 下記特設ページにてご確認ください

・特設ページ https://marimocraft.co.jp/event/ikb0619/

※店舗によって取り扱い商品が異なりますのでご注意ください。

グッズのご紹介

『いつでもカービィ』 シリーズのイラストを手掛けた「るるてあ」先生、「ヒョーゴノスケ」先生、「Caho.」先生、「からめる」先生「まんなたぬき」先生、「おくむらみゆき」先生のそれぞれの個性が光るグッズを豊富なラインナップでご用意いたしました。

※アイテムによってお取り扱い店舗が異なります。対象店舗は特設ページ（https://marimocraft.co.jp/event/ikb0619/）よりご確認ください。

ボールチェーンマスコット

2022年8月に発売し、完売が相次いだ人気アイテム「ぬいぐるみマスコット」シリーズに、今回新たに2種が加わり「ボールチェーンマスコット」として販売決定！

今回が初のグッズ化となる、「まんなたぬき」先生、「おくむらみゆき」先生、のイラストを元にしたマスコットが登場しています。

ボールチェーンマスコット［全6種］ 各1,980円（税込）

雑貨アイテム その１.

こだわりのミニノートやボールペンなど、デスク周りが楽しくなるアイテムがラインナップ。優しい色使いと個性あふれるイラストレーションを堪能できるグッズをご用意しました。

３連アクリルキーホルダー［全4種］ 各1,320円（税込）

シークレットコレクション 箔押しミニノート［ランダム商品・全12種］ 各660円（税込）

パタパタメモ 770円（税込）

フレークシール 880円（税込）

ボールペン2本セット［3種］各1,540円（税込）

雑貨アイテム その２.

絵本の雰囲気をそのままに、いつでも、どこでもカービィと一緒にいることができる楽しいアイテムをご用意しました。

スマホに入るサイズのステッカー4枚セット［全3種］ 各880円（税込）

サガラステッカー［全6種］990円（税込）

巾着Mサイズ［全3種］各990円（税込） ※画像は表裏を掲載しています

ブックトートバッグ［全6種］各2,860円（税込）

※店舗によって取扱商品が異なりますのでご注意ください。各店舗ごとの取扱商品については、特設ページ（https://marimocraft.co.jp/event/ikb0619/）の店舗リストをご確認ください。

※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。また、画像の縮小率は同一ではありません。

※販売商品は状況により予告なく変更、中止になる場合がございます。

※在庫状況など取り扱い商品についてのお問い合わせは、各店舗に直接ご連絡ください。

お取り扱い店舗

『いつでもカービィ』グッズ新商品の取り扱い店舗は、下記特設ページにてご案内しております。

いつでもカービィ★特設ページ

https://marimocraft.co.jp/event/ikb0619/

※店舗によって取扱商品が異なりますのでご注意ください。

書店にて『いつでもカービィ』グッズ特設コーナーが登場！

一部書店では『いつでもカービィ』シリーズのグッズの発売に合わせて特設コーナーを展開いたします。



【開催店舗】

●TSUTAYAレイクタウン

〒343-0828 埼玉県 越谷市 レイクタウン4丁目2番地2 イオンレイクタウンKaze 2F

●丸善丸の内本店

〒100-8203 東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ1階～4階

●未来屋書店成田店

〒286-0029 千葉県成田市ウイング土屋24番地

●ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店

〒663-8204 兵庫県西宮市高松町１４－２ 阪急西宮ガーデンズ 4階

●丸善博多店

〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ8階

『いつでもカービィ』公式情報

小学館公式サイト 絵本シリーズ『いつでもカービィ』

https://www.shogakukan.co.jp/pr/itsudemokirby/index.html

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。

マリモクラフト公式HP https://marimocraft.co.jp/



【マリモクラフト公式SNSアカウント】

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マリモクラフト イベント用X https://x.com/marimocraft_eve

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