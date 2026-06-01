「自分のクセ」と「市場の心理」を同時に可視化「トレード・モンスターズ」プレローンチ版を公開

株式会社HARVEST

株式会社HARVEST（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：駒井 隼人、以下「当社」）は、2026年6月1日、投資家自身の投資行動のクセと、市場全体の心理状態を同時に可視化する投資判断支援プラットフォーム「トレード・モンスターズ」のプレローンチ版を公開しました。

4属性（土・水・風・火）の代表的なモンスタータイプ例 ── 全49タイプから1人ひとりに最適なタイプを判定

「トレード・モンスターズ」は、25問の診断によって、投資家一人ひとりの感情や行動バイアスの傾向を49体のモンスタータイプとして可視化し、当社が独自に蓄積・分析してきた投資家行動ログと定性調査データに基づいて、市場心理を「天気」のように直感的に表示するサービスです。

投資判断では、知識や情報だけでなく、「焦って売ってしまう」「損失を認めたくない」「上昇相場に乗り遅れたくない」といった感情や行動バイアスが大きく影響します。本サービスでは、「自分のモンスタータイプ」と「市場の天気（EMO Weather Mapで日次表示）」という2つの視点を組み合わせることで、投資家が自分の投資行動のクセを客観的に把握し、合理的な取引判断を行うための投資のセルフマネージメントを支援します。

なお、EMO Weather Map等で用いる心理指標は、当社が独自に蓄積・分析してきた投資家行動ログおよび定性調査データに基づくものであり、ユーザーの証券口座情報や取引履歴などの個人データを取得・利用するものではありません。

■ 本リリースの位置づけ：プレローンチ

本リリースは「トレード・モンスターズ」のプレローンチ（先行公開）に関するご案内です。本日2026年6月1日より、コア機能を搭載したサービスを一般公開し、どなたでも実際にご利用いただけます。

プレローンチ版でも、サービスのコア機能である「投資家タイプ診断（25問／49体のモンスター）」および「EMO Weather Map（日次の市場心理可視化）」をフルにご利用いただけます。正式版（有償プランを含む）のリリース時期、料金体系、追加機能の詳細については、改めてお知らせいたします。

■ 背景：なぜ「トレード・モンスターズ」か

現代の個人投資家は、SNSや速報ニュース、株価アプリなどを通じて、日々大量の情報に接しています。投資判断の材料が増える一方で、情報が多いほど、「いま売るべきか」「まだ持つべきか」「乗り遅れていないか」といった迷いが生じやすくなります。

そうした迷いの中では、「早く利益を確定したい」「損失を認めたくない」「上昇相場に乗り遅れたくない」といった感情や行動バイアスが、知らないうちに投資判断に入り込みます。その結果、本来の投資方針とは異なるタイミングで売買してしまい、後悔につながることがあります。

投資判断を難しくしているのは、情報の多さや相場環境だけではありません。自分がどの情報に反応し、どのような感情や思考の流れで売買を決めているのかに気づきにくく、その結果として、投資判断に偏りが生じやすいことも大きな課題です。

「トレード・モンスターズ」は、こうした投資判断における心理的な課題に着目し、投資家が自分の感情や行動バイアスと向き合うためのサービスです。自分のモンスタータイプと市場の天気をあわせて確認することで、その場の感情に流されるのではなく、自分の投資行動のクセを踏まえて判断を見直すきっかけを提供します。

■ 主な特徴：「あなた」と「相場」、2つを“見える化”

「トレード・モンスターズ」が見せてくれるのは、ふたつ。ひとつは、あなた自身のパーソナリティと、それに応じて表れやすい投資行動のクセ。もうひとつは、今日の相場に広がる市場心理です。

自分のモンスタータイプと市場の天気を重ね合わせることで、「いまの相場では焦りやすいかもしれない」「強気になりすぎていないか確認しよう」といった、取引前のセルフチェックに活用できます。

「自分のタイプ」を知る

25問に答えるだけで、49体のモンスターからあなたにいちばん近いタイプが見つかります。この25問は、数百問規模のパーソナリティ・感情・行動バイアスに関する調査データをもとに、特徴的な投資家タイプを識別するために設計されたものです。あなたのパーソナリティを“モンスター”というキャラクターで可視化し、そのタイプに応じて表れやすい投資行動のクセを直感的に把握できます。

「今日の相場のムード」を知る

EMO Weather Mapでは、株式市場に広がる心理状態を毎日「天気予報」のように表示します。「快晴」「曇り」「雨」などの天気アイコンを通じて、いまの相場の空気感を直感的に確認できます。さらに、自分のモンスタータイプと照らし合わせることで、「この相場では焦って売りやすいかもしれない」「乗り遅れを意識しすぎていないか」といった、自分ならではの注意点に気づきやすくなります。

EMO Weather Map ─上：4軸の感情指数、下：銘柄別の心理状態とローソク足の重ね表示（※画像内の銘柄名・コードはサンプル表示用）

■ ここが新しい、「トレード・モンスターズ」の4つの特長

・「言葉」ではなく「行動」から市場心理を読む ── SNSやニュースで「何が語られているか」だけではなく、投資家が実際にどのような行動を取っているかに着目します。当社が独自に蓄積・分析してきた投資家行動ログと定性調査データをもとに、相場に広がる心理状態を読み解きます。

・相場のムードを16パターンで可視化 ── 「上がる／下がる」だけでは捉えきれない相場の空気感を、16通りの心理局面として表示します。「過熱感が強い局面」「不安が広がりやすい局面」「反転の兆しに注意したい局面」など、日々の相場を心理面から確認できます。

・感覚ではなく、データに基づいて確認できる ── EMO Weather Map等で表示される市場心理は、AI生成データやニュースセンチメントではなく、当社が独自に蓄積・分析してきた投資家行動ログと定性調査データに基づく行動ファイナンス指標です。価格やニュースだけでは見えにくい市場のムードを、データに基づいて確認できます。

・「自分のタイプ」×「今日の相場」でセルフチェックできる ── 49体のモンスターによって可視化された自分のパーソナリティと、日々更新される市場の天気を組み合わせて確認できます。他人の意見や相場の雰囲気に流されるのではなく、自分の投資行動のクセを踏まえて、取引判断を見直すきっかけとして活用できます。

■ こんな方におすすめ

・自分のパーソナリティや投資行動のクセを知り、取引前に一度立ち止まる習慣をつくりたい方

・相場が大きく動いたときに、自分が強気になりすぎていないか、慎重になりすぎていないかを確認したい方

・ニュースやSNS、短期的な値動きに振り回されず、自分の軸で取引したい方

・価格やニュースとは異なる新しい判断材料を探している方

■ 使ってみると、何が変わる？

自分のモンスタータイプがわかると、「自分はこの相場で焦りやすいかもしれない」「こういう局面では強気になりすぎるかもしれない」と、取引前に一度立ち止まるきっかけが生まれます。迷ったときに自分の傾向を確認できるため、その場の感情だけで動いていないかを見直しやすくなります。

同時に、毎日の「相場の天気」を見ることで、いまの相場にどのような心理が広がっているのかを直感的に確認できます。「市場全体が楽観的になりすぎていないか」「不安が広がっている局面ではないか」といった視点を持つことで、価格やニュースだけでは見えにくい相場の空気感を確認できます。

その結果、ニュースや誰かの意見にそのまま流されるのではなく、自分の投資行動のクセと市場心理を照らし合わせながら、「いまの判断に納得できるか」を確認する習慣づくりにつながります。

■ 活用方法（3ステップ）

1. サービスを開く： プレローンチ版にワンクリックでアクセス。個人情報・クレジットカードの登録は不要。

2. 自分を知る・銘柄を選ぶ： 25問のモンスター診断で自身のタイプを把握し、国内株全銘柄から気になる銘柄を選択。

3. “今日の天気”と“自分のクセ”を重ねる： EMO Weather Map等で市場心理と局面別の戦術例を確認し、自身のモンスタータイプと突き合わせて取引判断をセルフチェック。

■ 今後の機能展開について

本プレローンチで公開する機能は、「トレード・モンスターズ」の起点となるものです。今後は、個人投資家向けのセルフチェック機能に加え、モンスタータイプ別分析、市場心理指標、AI活用、コミュニティ、海外市場対応、法人向けデータ提供へと段階的に展開してまいります。

今後の展開として、以下を予定しています。

・ウォッチリスト、アラート、ポートフォリオ連動などの個人投資家向け機能の拡充

・モンスタータイプ別・銘柄別の市場心理指標など、各種トレモン指標の拡充

・モンスタータイプごとの仮想売買シミュレーション機能

・トレモンのデータをダウンロードし、ユーザー自身のAIツールで対話・分析・解釈できる仕組みの開発

・49体のモンスターの特性を持ったAI同士が対話するコミュニティ機能

・海外市場への対応および地域特性に応じたローカライズ

・プロ・機関投資家向け分析、API・データ提供を含む法人向け展開

※上記は現時点の開発計画であり、内容・公開時期は変更となる場合があります。

■ 会社概要

株式会社HARVESTは、データの先にいる「人」と向き合うデータマネジメントファームです。分析をゴールとせず、データから人の思考や行動様式を明らかにし、態度変容につなげるテクノロジーとして実装することで、社会や組織の課題解決に貢献します。

商号：株式会社HARVEST

代表者：代表取締役CEO 駒井 隼人

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-3-12 壱丁目参番館301

事業内容：データマネジメント事業（コンサルティング、分析、システム／AI実装）、投資行動分析・支援プラットフォーム事業

コーポレートサイト：https://harvest-w.com

■ ご利用に関するご留意事項

本サービスおよび本リリースに記載された情報は、特定の銘柄・金融商品の売買、その他の取引を推奨・勧誘するものではなく、投資助言・投資判断助言を行うものではありません。

投資家タイプ診断および市場心理可視化（EMO Weather Map等）は、投資家自身が自らの判断のクセや市場心理を客観視するための補助ツールであり、特定の取引結果や将来の収益を保証するものではありません。最終的な投資判断はご自身の責任において行ってください。

また、本サービスで提示される指標等は、当社が独自に蓄積・分析した投資家行動ログおよび定性調査データに基づく参考情報であり、ユーザーの証券口座情報や取引履歴などの個人データを取得・利用するものではありません。

■ 本件に関するお問い合わせ

広報担当：株式会社HARVEST 井上裕之

Email：info@harvest-w.com

プロダクトサイト：https://promo.harvest-trademonsters.com/

コーポレートサイト：https://harvest-w.com