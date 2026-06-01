TVアニメ「HUNTER×HUNTER」の限定アイテムがサンキューマートに新登場！全品390円(税込429円)で6月下旬に発売！

エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、TVアニメ「HUNTER×HUNTER」の限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で6月下旬より入荷次第販売開始いたします。

また公式オンラインショップでは、6月2日（火）12時より先行予約を受け付けいたします。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/hunter-hunter(https://thankyoumart.jp/blogs/news/hunter-hunter)

TVアニメ「HUNTER×HUNTER」は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載されている、冨樫義博先生による人気漫画を原作としたアニメシリーズです。国内外で長年にわたり高い人気を誇り、世代を超えて多くのファンに愛され続けています。

サンキューマートでは、2022年に商品化を実施し、多くの反響をいただきました。

また、近年のアニメ・漫画作品を取り入れた雑貨トレンドの高まりを受け、このたび約4年ぶりに商品化が実現しました。

今回は、主人公「ゴン」や「キルア」「クラピカ」「レオリオ」をはじめ、幻影旅団のキャラクターたちも取り入れた、ファン必見のデザインで展開します。

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間 ：2026年6月2日（火）12:00～

■販売場所 ：公式オンラインショップ

■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/hunter-hunter

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日：2026年6月下旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

・ビビッドカラー×シンプルデザインで楽しむ！ 全33アイテムのラインナップ

今回登場するアイテムは、ビビッドカラーを基調としながらも、大人も取り入れやすいシンプルなデザインに仕上げました。

キャラクターのデザインが映える「トートバッグ」や「フェイスタオル」など、日常使いしやすいアイテムをはじめ、ランダム仕様の「缶バッジ」や「フラットポーチ」など、コレクション性の高いアイテムまで、幅広いラインナップです。

■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）

※公式オンラインショップ限定の「モバイルバッテリー10000mAh」は3,000円（税込3,300円）

【モバイルバッテリー受注期間】2026年6月2日（火）12:00～6月9日（火）11:59

■ピックアップ商品

◆ランダムめじるしチャーム、ランダム缶バッジ／各390円（税込429円）

キャラクターのチャームと、その持ち物や象徴するアイテムを組み合わせたペア仕様の「ランダムめじるしチャーム」は、全8種のデザインで登場します。

「ランダム缶バッジ」も全8種で、単体で楽しめるほか、集めて並べることで世界観が広がるアイテムです。

◆クッション、Tシャツ、アンクルソックス／各390円（税込429円）

「クッション」は、表裏で異なるデザインを楽しめ、気分やシーンに合わせて使い分けができる、遊び心のあるアイテムです。

2色展開の「Tシャツ」は、「幻影旅団」のデザインもラインナップしています。

足元からさりげなくキャラクターを取り入れられる「アンクルソックス」は、コーデのアクセントとしても活躍します。

・「サンキューマート」とは

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨…。

ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/

■X：https://x.com/thankyoumart

■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart

■LINE：https://page.line.me/366isabj

エルソニック株式会社

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号

代表者：小山 毅志

設立： 1995年7月7日

URL： http://www.elsonic.co.jp/