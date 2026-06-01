甘夏まんじゅう 発売のお知らせ
米屋株式会社
米屋本店（昭和初期）
米屋總本店（現在）
2026年6月1日(月)より、甘夏まんじゅうを販売しております。
6月下旬頃までの期間限定となりますので、この機会にぜひご賞味ください。
砂糖漬けの甘夏ピールを餡に煉り込んだ上用饅頭です。甘夏をイメージし、生地はオレンジに着色し、緑でヘタを表現しました。
一般のお客様のお問い合わせ先
なごみの米屋 お客様相談室
TEL：0120-482-074
受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）
※画像はイメージです。実際の品物とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
※やむを得ない事情により、商品、賞品の内容・デザイン等が変更になる場合があります。
■なごみの米屋（米屋株式会社）について
創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。
米屋本店（昭和初期）
米屋總本店（現在）
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