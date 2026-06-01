元祖原宿ラーメン「BASSANOVA」が6月1日、原宿・キャットストリートにグランドオープン　名物“グリーンカレーラーメン”を世界へ発信

株式会社アメット

1990年代より原宿で愛され続けてきた元祖「BASSANOVA(バサノバ)」が、大型リニューアルを経て「BASSANOVA HARAJUKU」として原宿・キャットストリートに復活。2026年6月1日（月）にグランドオープンいたします。

オープンに先立ち、5月31日（日）にはメディア関係者やインフルエンサー、取引先関係者を招いたオープンイベントを開催しました。

BASSANOVA HARAJUKUは、原宿カルチャーの発信地であるキャットストリートに位置し、“日本を代表する原宿ラーメン”を世界へ発信することを目指した新店舗です。木の温もりを感じる和テイストの店内にはカウンター11席を設置。

看板メニュー「グリーンカレーラーメン」をはじめ、原宿店限定のヴィーガンメニューや夏季限定の冷製麺、オリジナルレシピのネギ飯など、国内外の多様な食文化に対応した店舗限定メニューを展開します。

当日のイベントでは、原宿の歴史やカルチャーを継承しながら、新しいコミュニティや文化が生まれる場を目指すBASSANOVAの世界観が披露されました。

5月31日に開催されたオープンイベントには、メディア関係者やインフルエンサーなどが来場した。会場では、看板メニュー「グリーンカレーラーメン」をはじめ、「ラクサラーメン」や原宿店オリジナルのヴィーガンメニューなどが提供され、来場者はBASSANOVAならではの“和出汁×エスニック”の味わいを体験した。

会場では料理や店内の撮影を行う来場者の姿も多く見られ、6月1日のグランドオープンに向けて期待感が高まるイベントとなった。

BASSANOVA では今後も、“和出汁×エスニック”という独自のラーメンスタイルを通じて、原宿カルチャーとともに進化する新たなラーメン体験を国内外へ発信していく。

【BASSANOVA HARAJUKU】概要

【店舗名】BASSANOVA HARAJUKU

【オープン日】2026年6月1日(月)

【所在地】東京都渋谷区神宮前5-11-13 ネスト原宿10 2階

【アクセス】キャットストリート表参道側から渋谷方向へ徒歩1分

【営業時間】11:00～23:00（L.O.22:00）

【Instagram】https://www.instagram.com/bassanova_Harajuku

メニュー紹介

グリーンカレーラーメン（1,700円）

和出汁とココナッツミルク、自家製グリーンカレーペーストを組み合わせた、BASSANOVAを代表する一杯。

グリーンカレー

ラクサラーメン（1,700円）

東南アジアのラクサをベースにした濃厚スパイス系ラーメン。

ラクサラーメン

トムヤムクンソバ（1,700円）

酸味と辛味をバランスよく仕上げたエスニックラーメン。

トムヤムクンソバ

ヴィーガンピンクビーツラーメン（1,700円）

原宿店限定。ヴィーガン対応の人気メニュー。

和出汁ラーメン（1,500円）

和出汁の旨味を丁寧に引き出した一杯。シンプルながら奥深い味わいが特徴で、BASSANOVAの出汁へのこだわりを感じられるラーメン。

とり飯（600円）

鶏の旨味を凝縮したご飯メニュー。ラーメンとの相性も抜群。

ネギ飯（400円）

原宿店限定レシピで仕上げたサイドメニュー。

餃子（700円）

外はパリッと、中はジューシーに仕上げた自家製餃子。

冷製シリーズ（夏季限定）

原宿店限定で展開する夏季限定メニュー。本店では提供していない原宿店オリジナル商品として、暑い季節に向けて販売を予定している。

焼きチーズリゾット用 チーズ&ライス

ラーメンを食べ終えた後に楽しむ、店おすすめの締めメニュー。残ったスープにチーズとライスを合わせることで、グリーンカレーの旨味を最後の一口まで味わうことができる

店長コメント

焼きチーズリゾット用 チーズ&ライス冷製シリーズとり飯

Q. なぜ原宿・キャットストリートに出店したのですか？

BASSANOVA HARAJUKUにとって、原宿・キャットストリートは単なる出店場所ではありません。

1990年代、裏原カルチャーが生まれたこの街には、多くのクリエイターやストリートキッズたちが集い、新しい文化や価値観が生まれていました。

中でも、藤原ヒロシ氏やNIGO(R)氏をはじめ、多くの著名人が通った伝説のラーメン店「ばさらか」は、原宿カルチャーを象徴する存在のひとつでした。

私たちは、その精神や歴史を受け継ぎ、現代に復活させたいという想いから、このキャットストリートにBASSANOVA HARAJUKUをオープンしました。

Q. 本店との違いや、原宿店ならではの特徴を教えてください。

原宿店は、国内外から多くのお客様が訪れる街に合わせ、多様な食文化に対応していることが特徴です。

ヴィーガンフレンドリーなメニューやグルテンフリーのメニューに加え、キャットストリート店限定の冷製麺やオリジナルレシピのネギ飯など、この店舗ならではの商品をご用意しています。

Q. ラーメンを食べた後に楽しむ「チーズ＆ライス」について教えてください。

BASSANOVA HARAJUKUならではの楽しみ方として、ラーメンの締めに「チーズ＆ライス」をご用意しています。

残ったスープにチーズとライスを合わせることで、濃厚なチーズリゾットとして最後まで美味しく楽しんでいただけます。ラーメンのスープを一滴も無駄にすることなく、最後の一口まで満足していただきたいという想いから開発しました。

Q. BASSANOVA HARAJUKUをどんな場所にしたいですか？

ラーメン店でありながら、人と人が繋がり、新しいカルチャーやコミュニティが生まれる場所にしたいと考えています。

原宿の歴史やカルチャーを受け継ぎながら、“日本を代表する原宿ラーメン”を世界へ発信していきます。」

最後に来場されるお客様へ

BASSANOVA HARAJUKUは、原宿の歴史やカルチャーを受け継ぎながら、新しい時代の原宿ラーメンを世界へ発信していく場所です。

味はもちろん、空間やコミュニティも含めて楽しんでいただける店舗を目指しています。

ぜひ一度足を運んでいただき、新しいBASSANOVA HARAJUKUを体験してください。

BASSANOVA HARAJUKUとは

「BASSANOVA（バサノバ）」は、“和出汁×エスニック”をテーマに、グリーンカレーやラクサなど東南アジアの要素を融合させた独自のラーメンを提供するブランドです。

看板メニューの「グリーンカレーラーメン」は国内外から支持を集めており、BLACKPINKのJISOOをはじめ、国内外のアーティストや著名人がプライベートで訪れたことでも知られている。

2026年6月、原宿・キャットストリートにオープンした「BASSANOVA HARAJUKU」は、1990年代より原宿で愛され続けてきた元祖「BASSANOVA」の精神を受け継ぎながら誕生した新店舗です。

木の温もりを感じる和テイストの空間にカウンター11席を設け、ヴィーガンメニューやグルテンフリーメニュー、原宿店限定の冷製麺など、多様な食文化に対応した商品を展開。“日本を代表する原宿ラーメン”を世界へ発信する拠点として、新たなラーメン体験を提案しています。