株式会社グルーヴホールディングス、コーポレートロゴ刷新のお知らせ

ブランド価値のさらなる向上と、新たな成長フェーズへの挑戦を象徴

株式会社グルーヴホールディングス

株式会社グルーヴホールディングス（本社：大阪市中央区、代表取締役：池元宏行）およびグループ会社 株式会社グルーヴ・株式会社グルーヴファシリティーズは、このたびコーポレートブランドの強化を目的として、コーポレートロゴを刷新いたしましたので、お知らせいたします。

新ロゴは、当社グループがこれまで培ってきた信頼と実績を継承しながら、変化する時代に柔軟に対応し、新たな価値創造へ挑戦していく姿勢を表現したデザインとなっています。

今後、当社は新たなブランドアイデンティティのもと、より一層の企業価値向上を目指してまいります。

ロゴ刷新の背景

当社グループは創業以来、「人・街・暮らしに、GROOVE（一体感）を。」というテーマを掲げ、不動産事業を通じてお客様・社会・パートナー企業の皆さまとともに成長してまいりました。

近年では事業領域の拡大やデジタルシフトの加速、ライフスタイルや地域価値の多様化などを背景に、不動産業界に求められる役割も大きく変化しています。

そのような中で、当社グループとしての方向性や未来へのビジョンをより明確に発信するとともに、GROOVEならではの独自性を体現するブランドづくりを推進するため、このたびコーポレートロゴを刷新する運びとなりました。

新ロゴには、企業としての信頼性や成長性に加え、“唯一無二の存在であり続ける”という想いを込めています。

また、人と人、街と暮らし、そして社会とのつながりを大切にしながら、長く愛される企業でありたいという当社の姿勢も表現しています。

今回の刷新は単なるデザイン変更ではなく、グループ全体の価値を再定義し、人・街・暮らしに新たな価値を創造し続ける企業として、次の成長ステージへ進むための象徴的な取り組みと位置づけています。

新コーポレートロゴについて

シンボルマークは、頭文字である「G」をモチーフに構成されており、人と企業、社会と未来を結びつける“循環”や“連続性”を表現しています。

また、ロゴ中央に配置されたシャープなブルーのアクセントは、新しい価値を切り拓く“推進力”や“革新性”を象徴しています。

カラーリングには以下の想いを込めています。

●赤：情熱、挑戦、正義

●青：信頼、謙虚さ、進化

シンプルでありながら印象的なデザインとすることで、国内外を問わず認知されるブランドを目指しています。

■会社概要

会社名：株式会社グルーヴホールディングス

代表者：代表取締役 池元 宏行

本社所在地：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目7-26GROOVE長堀橋BLDG.3階

設立：2018年７月26日

資本金：グループ全体 1億2,000万円

従業員数：グループ全体 74名 ※2026年6月現在

事業内容：不動産事業（売買、開発、賃貸、管理、企画、ビルメンテナンス）、飲食事業、宿泊事業およびグループ会社の運営管理

ホームページ：https://www.groove-hd.com/

株式会社グルーヴのホームページ：https://www.groove-pm.com/

株式会社グルーヴファシリティーズのホームページ：https://www.groove-ft.com/