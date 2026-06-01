【&honeyブランド 8周年 】おふろの王様 大井町店にてブランド初、温浴施設での常設が決定！

株式会社ヴィークレア

株式会社ヴィークレア（本社:東京都港区、代表取締役社長:岸野洋之）が展開するハチミツ＊美容ブランド『&honey』は2026年4月5日で誕生8周年を迎えました。8年間の感謝を込め、＆honey Deepシリーズの発売日である4月5日から、アニバーサリープロジェクト『#ハニーバーサリー』を始動しております。

『#ハニーバーサリー』企画として、おふろの王様 大井町店 にて、&honey の常設展開を2026年6月1日（月）より開始いたします。



“温浴施設”というリラックス空間の中でブランドを体験いただくことで、より深いブランド体験を提供してまいります。

&honey 8周年プロジェクト

“あなた”一人ひとりに支えられてきた8年間の感謝を込めたアニバーサリープロジェクト

『#ハニーバーサリー』

様々な体験型コンテンツやキャンペーンを展開し、日常のさまざまなシーンで＆honeyを楽しんでいただける取り組みを拡大中

特設サイト▼

https://and-honey8thanniversary.com(https://www.and-honey8thanniversary.com/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGncZuGYOxIq2OjH9UYDEwGJVj0UbnyumC-RbvQse5jPXLU78DfmutQtamFP_M_aem_kZxRYdjJ6ezRjDW_fd2rlw)

おふろの王様 大井町店は、都心にありながら温泉やサウナを楽しめる人気温浴施設として、多くのお客様に親しまれており、館内でのリラックス空間づくりや、滞在体験の向上にも積極的に取り組んでいます。



この度、女性浴室内に、髪の乾燥やパサつきが気になる方におすすめの「ディープモイスト シャンプー」「ディープモイスト ヘアトリートメント」、さらに、しっとりとうるおい肌へ導く「ディープモイスト ジェルボディウォッシュ」を常設いたします。



＆honeyならではの“うるおいケア”を、温浴施設ならではのリラックス環境の中で、より実感いただける場として、本取り組みを実施いたします。

＆honeyならではの“うるおいケア”をより実感いただける場として、本取り組みを実施いたします。

実施概要

【開始日】

2026年6月1日（月）～2026年12月31日（木）

※終了日は変更になる可能性があります。

【実施施設】

店舗名：おふろの王様 大井町店

住所：〒140-0014

東京都品川区大井1-50-5(阪急大井町ガーデン内)

URL：https://www.ousama2603.com/ooimachi/(https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ousama2603.com%2Fooimachi%2F&data=05%7C02%7Csachi.mishima%40vicrea.co.jp%7Ce16a459a376e43e4907f08debbbdb711%7C5ccfa8bba57447c997bedde4b567f5bf%7C0%7C0%7C639154620676735809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=spG8d9DZfIkhbv877fyeEujui8faaLKviXk4ncBIWts%3D&reserved=0)

【内容】

・＆honeyシリーズの女性浴室での常設

・来場者にオリジナルカプセルトイプレゼント

（数量限定、先着順）

※今後、実施内容は時期により変更となる可能性がございます。

【＆honeyについて】

＆honeyは2018年にハチミツ＊の持つ美容効果に着目して誕生し、累計１億３千個※1売上を達成したハチミツ＊美容ブランドです。

髪と肌の水分量にこだわり理想的なうるおいを追い求めました。

ヘアケアを中心に、スキンケア、ボディケアなどさまざまなアイテムを展開し毎日の生活の中にとろける可愛さ、ハチミツ*の優しさでお肌も心も濃蜜な幸せで満たします。

アンドハニー公式サイト：https://www.and-honey.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/andhoney_japan/

公式X：https://x.com/andhoney_japan

【株式会社ヴィークレア 会社概要】

ヴィークレアは、自由な発想で美をクリエーションする化粧品メーカーです。

2016年に創業し、2018年に髪の水分量14%に着目したハチミツ＊美容ヘアケアブランド「&honey（アンドハニー）」を発売、また2021年にはナイトケアブランドの「THERATIS（セラティス）」を発売し、ベストコスメ等を多数受賞※2しております。2025年3月に「タイパ美容」に着目した「＆PAIR（アンドペア）」、2025年4月にオールインワンクリームシャンプー「＆Cream（アンドクリーム）」、

2025年8月に全天候型ウェザーケア美容コンセプトの「SOLA WEATHER CARE（ソラ ウェザーケア）」、2026年4月には、ケラチンを約2,000倍配合※３した高濃度※4PPT※5処方ヘアケア「Re:KERATIN（リ ケラチン）」を展開しております。

※1 2026年3月時点

※2 2024年12月末時点(2019年~2024年12月末)

※3 当社既存品比(ケラチン由来成分(ケラチン(羊毛)(補修)など)の配合率)(シャンプーのみ)

※4 当社既存品比

※5 ポリペプチド(ココイル加水分解ケラチンK(羊毛)(洗浄)(シャンプーのみに配合)、加水分解ケラチン水(羊毛)(補修))

＊保湿