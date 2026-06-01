インターコスモスが展示会『DSJ2026 デジタルサイネージジャパン』に出展！6/10(水)～6/12(金) 幕張メッセ

『DSJ（デジタルサイネージジャパン）』とは？

株式会社インターコスモス

インターコスモスは、2026年6月10日(水)から12日(金)にかけて幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区)で開催される『DSJ2026 デジタルサイネージジャパン』に出展いたします。

この展示会は、デジタルサイネージ業界における国内最大級の専門展示会です。

街中や商業施設、イベント空間など、さまざまなシーンで活用が広がるデジタルサイネージにフォーカスし、最新技術や多彩な活用事例をご覧いただけます。

会場では、新たな市場創出や課題解決につながるソリューションも多数紹介されます。

インターコスモスの出展ブース

今回のブーステーマは「宇宙」。

未来感あふれるLEDビジョンやデジタルサイネージを多数展示し、まるで近未来空間に入り込んだかのような演出を予定しています。

出展ブースイメージ

高い透過率を活かした「シースルービジョン」や、薄型両面サイネージ「レインボーサイネージダブルサイド」をはじめ、空中に映像が浮かぶホログラムサイネージ「ZANZO」シリーズも登場。新型の球体ホログラム「ZANZO-50 BALL」も展示予定です。

さらに、デジタルサイネージと組み合わせて活用できる各種システムもご紹介。ボタン操作やセンサーに反応して映像が変化するインタラクティブ演出や、視線分析による効果測定など、最新のサイネージ活用をご体感いただけます。

展示製品は購入だけでなくレンタルにも対応しているものもあり、イベントや商業施設などさまざまなシーンでご活用いただけます。



映像・光・システムが融合した、“宇宙”を感じさせる没入感ある空間をぜひお楽しみください。

開催情報

日時：

2026年6月10日(水)～12日(金) 10:00 ～ 18:00 （最終日のみ17:00）

会場：幕張メッセ

＞アクセス（Google Maps）(https://maps.app.goo.gl/DdpnJZFcZTBWXJjb9)

＞アクセス（幕張メッセHP）(https://www.m-messe.co.jp/access/)

ブース場所：8N08（ホール8 北口8より入って左側前方）

インターコスモスは、LEDビジョンやデジタルサイネージを活用した空間演出を通じて、人の目を惹き、記憶に残るコミュニケーションをご提案しています。

『DSJ2026』では、最新のLEDビジョンやインタラクティブ演出、空間全体を活かしたデジタルサイネージ表現を、実際に見て・触れてご体感いただけます。店舗・商業施設・イベントなど、さまざまなシーンで活用できるアイデアをご用意しておりますので、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

イベント詳細・来場登録 :https://www.dsignage-expo.jp/

その他お問い合わせ :https://www.inter-cosmos.co.jp/contact.html

インターコスモスとは

インターコスモスは、様々な店舗や建物、商業施設、またイベントや展示会など、あらゆるシーンで必要とされる装飾を手掛けております。



充実した設備環境の下、お客様の「こんなのあったらいいな」「こんなことできないかな」という想いを実現するため、新たな価値を創造します。

これからもインターコスモスは迅速かつ高品質なものづくりを目指し、社員一同業務に励んでいきますので、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社インターコスモス

所在地 ：大阪市北区紅梅町3-16 インターコスモスビル

設立 ：1983年10月8日

代表取締役社長 ：作道 洋介

事業内容 ：店舗装飾、店舗演出、商品PR、イベントの企画などのデザイン、製作、ディスプレイ販売

URL ：https://www.inter-cosmos.co.jp/