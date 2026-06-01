映画『パプリカ』公開20周年記念！「パプリカ 4K UHD + ブルーレイ セット」9/9（水）発売決定！

株式会社ハピネット「パプリカ 4K UHD + ブルーレイ セット」鏡面状アウターケース 表1

★『パプリカ』公開20周年を記念して、さらに鮮やかになった≪悪夢≫をお届け！

監督：今 敏×原作：筒井康隆×制作：マッドハウスによる≪夢≫のコラボレーション作品が、４Kリマスターとドルビーアトモス／ドルビーTrueHD 7.1chで、光も音もさらに鮮やかに生まれ変わる！今 敏の緻密で豪華な映像美と、平沢進の音楽世界を存分にお楽しみください！

★今 敏監督作品で繰り返し描かれる「鏡」や「二面性」というモチーフから着想を得た新規デザイン！

夢と現実、自我と妄想が複雑に交錯する『パプリカ』の世界観を、参加型の体験そのものへと拡張。鏡面仕上げのパッケージには、ご購入者自身の姿がわずかに歪んで映り込みます。その像はまるで≪悪夢≫の中へ引き込まれていくかのように、自身のいる現実と空想の物語の境界を侵食し、鑑賞体験をより深い没入へと導くこと間違いなし！

★映画『パプリカ』を更に深く味わえる映像＆封入特典収録！

当時のアフレコ台本を可能な限り忠実に再現した完成版台本を封入！また、４K UHDディスクには美術監督の池信孝をはじめ、4Kレストアを担当した技術者スタッフのインタビューを収録し、ブルーレイには過去に発売したパッケージ特典をコンプリート収録！さらに4Kリマスターによる日本語予告編＆海外版予告編も新録！

『パプリカ』公開20周年＆本商品の発売に際して、『パプリカ』プロデューサー 丸山 正雄さん、林原 めぐみさん（パプリカ/千葉 敦子役）、大塚 明夫さん（粉川 利美役）よりコメントをいただきました！

本商品ご購入の方しか手に入らない、特典もお見逃しなく！

▼数量限定 早期予約特典

以下の店舗限定で、早期予約特典をお付けいたします。

早期予約特典：『パプリカ』生フィルム（※各店舗の上限数に達し次第、終了となります。）

≪対象法人・店舗≫

・Amazon.co.jp

・楽天ブックス

・タワーレコード オンライン

・SHIBUYA TSUTAYA

・ヨドバシカメラ（一部店舗除く）

・アニメイト通販

・あみあみ

・ゲーマーズ

※特典は、商品お届け時のお渡しとなります。

※2026年1月『パプリカ』4Kリマスター版 劇場公開時の入場特典と同様の特典となります。

入場特典の際のポチ袋ではなく、PP袋に入った状態でお渡しいたします。

※フィルムはランダムです。絵柄は選べません。

※各店舗、フィルム付与が対象の商品かご確認の上、ご予約ください。

※特典は非売品です。転売はご遠慮ください。

※まれに傷や汚れがあるものがございますが、返品・交換は一切お受けできません。ご了承ください。

▼法人別オリジナル特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2670_1_4f96a78ab3210ce1065bdcbdbde9c1b2.jpg?v=202606010251 ]

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典の仕様は変更となる場合がございます。

※特典のデザインは後日解禁いたします。

★Amazon「林原めぐみ サイン入り色紙（当選者様の直筆名入れ）」プレゼント 予約購入者限定 抽選キャンペーン！

期間内にAmazonで「パプリカ 4K UHD + ブルーレイ セット」を予約購入いただいた方を対象に、

映画『パプリカ』でパプリカ/千葉敦子役を演じた林原めぐみさんの「サイン入り色紙（当選者様の直筆名入れ）」が当たる抽選にお申込みいただけるシリアルコードを配布いたします！

※イメージ画像

◆抽選プレゼント：林原めぐみ サイン入り色紙（当選者様の直筆名入れ）

◆当選者数：3名

＜ご予約対象期間＞：2026年6月1日（月）12:00～ 9月8日（火）23:59まで

＜シリアルコード配布日＞：2026年9月6日（日）以降順次

＜シリアルコード応募受付期間＞：2026年9月8日（火）00:00～ 10月9日（金）23:59まで

※ご応募方法やキャンペーンに関する規定等、詳細はAmazonの詳細ページをご確認ください。

※抽選キャンペーン対象商品をご確認の上、ご予約ください。

▼「パプリカ 4K UHD + ブルーレイ セット」商品情報

「パプリカ 4K UHD + ブルーレイ セット」展開図

【発売日】

2026年9月9日（水）

【価格】

12,980円（税込）

【仕様・封入特典】

・鏡面状アウターケース＆デジトレイ

・再現アフレコ台本

【映像特典】

≪４K UHD≫

・Restoring Paprika（※4Kレストアに携わった技術者インタビュー） ★

≪Blu-ray≫

・夢 ２人のパプリカ

・夢のスペシャル対談

・幻想の美術・夢のCG世界

・「パプリカ」のアニメーション分解

・日本版 ４Kレストア 予告編 ★

・海外版 ４Kレストア 予告編 ★

【音声特典（Blu-rayのみ）】

・監督・今 敏×音楽・平沢 進によるオーディオコメンタリー

※★印以外は既発商品（JDD-41985、BP-41985、BRS41985）に収録された映像・音声特典と同一内容になります。

※商品の仕様は変更となる場合がございます。

＼林原 めぐみさん（パプリカ/千葉 敦子役）新規録りおろしボイス入り／

「パプリカ 4K UHD ＋ ブルーレイ セット」告知動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3_DmQLNCAiU ]

権利元：「パプリカ」製作委員会

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

▼映画『パプリカ』作品情報

【キャスト】

パプリカ/千葉敦子：林原めぐみ

乾精次郎：江守 徹

島寅太郎：堀勝之祐

時田浩作：古谷 徹

粉川利美：大塚明夫

小山内守雄：山寺宏一

【スタッフ】

監督：今 敏

原作：筒井康隆

企画：丸山正雄

脚本：水上清資 今 敏

アニメーション制作：マッドハウス

キャラクターデザイン・作画監督：安藤雅司

色彩設計：橋本 賢

美術監督：池 信孝

撮影監督：加藤道哉

編集：瀬山武司

音楽：平沢 進

音響監督：三間雅文

制作プロデューサー：豊田智紀

プロデューサー：丸田順悟 滝山雅夫

【ストーリー】

精神医療研究所が開発した、他人の夢を共有できる画期的テクノロジー“DCミニ”が盗まれた。それを機に研究員たちは次々に奇怪な夢を見るようになり、精神を冒されていく。謎の解明に挑む美人セラピスト千葉敦子は、極秘のセラピーを行うため、性格も容姿もまったく別人の“夢探偵パプリカ”に姿を変え、クライアントの夢の中へと入り込む。しかし、狂ったイメージに汚染された夢の中では、おぞましい罠がパプリカを待ち受けていた……。

【上映情報】『パプリカ』4Kリマスター版 全国拡大上映もお見逃しなく！

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス Filmarksのリバイバル上映プロジェクトにて、劇場公開20周年を記念して『パプリカ』4Kリマスター版を8月7日（金）より全国拡大上映することが決定！

2026年1月に大きな反響を呼んだ『パプリカ』4Kリマスター版。

いよいよ「悪夢のパレード」は全国のスクリーンへ──。



『パプリカ』4Kリマスター版

公開日：2026年8月7日（金）より上映

配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント、Filmarks

お問い合わせ：Filmarks

・X： https://twitter.com/Filmarks_ticket

・Instagram：https://www.instagram.com/filmarks_revival/

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