「アマハガン ウイスキーハイボール缶 シェリー樽原酒ブレンドを買うと抽選で100名様にAMAHAGANミニボトルが当たる！」SNSキャンペーンを6月2日(火)より実施いたします

長浜浪漫ビール株式会社

長浜浪漫ビール株式会社(滋賀県長浜市)が運営する日本最小規模のウイスキー蒸溜所「長濱蒸溜所」が2026年6月2日(火)より全国のコンビニエンスストア(一部取扱いなし)にて先行発売する「アマハガン ウイスキーハイボール缶 シェリー樽原酒ブレンド」のSNSキャンペーンを同日より開始いたします。

【キャンペーン概要】

アマハガン ウイスキーハイボール缶 シェリー樽原酒ブレンドを買うと

抽選で100名様にAMAHAGANミニボトルが当たる！SNSキャンペーン

～応募方法～

１.全国のコンビニエンスストアで「アマハガン ウイスキーハイボール缶 シェリー樽原酒ブレンド」を購入

２.長濱蒸溜所のSNSアカウント X(https://x.com/nagahama_whisky)、 Facebook(https://www.facebook.com/nagahama.distillery)、 Instagram(https://www.instagram.com/nagahama_distillery/) のいずれかをフォロー

３.SNSに「商品写真」と「#アマハイ」を付けて投稿

〈SNSアカウント各種〉

X ：https://x.com/nagahama_whisky

Facebook ：https://www.facebook.com/nagahama.distillery

Instagram ：https://www.instagram.com/nagahama_distillery/

実施期間：2026年6月2日(火)～2026年7月2日(木)

賞品内容：抽選で100名様に「抽選限定AMAHAGANミニボトル(非売品)」をプレゼント

当選発表：ご当選者様へのダイレクトメッセージをもって代えさせていただきます。

【製品情報】

商品名 ：アマハガン ウイスキーハイボール

シェリー樽原酒ブレンド 缶

原材料名 ：モルト、グレーン、スピリッツ(国内製造)/炭酸

容量 ：350ml

アルコール ：8%

賞味期間 ：540日

希望小売価格：298円＋税

発売日 ：2026年6月2日(火) CVS先行販売(一部取扱いなし)

2026年6月23日(火) 全国一般発売(数量限定)

＜テイスティングコメント＞

ベリーやレーズンを想わせる芳醇なアロマが、弾ける炭酸とともに華やかに立ち上がります。口に含むと、甘く瑞々しいフルーティな風味に、長濱蒸溜所のモルト原酒が持つ厚みのあるボディ感が重なり、贅沢な飲み応えを感じさせます。フィニッシュにかけては、シェリー樽ならではの深みのある甘い余韻と、心地よいビターなアクセントが長く続きます。

＜長濱蒸溜所とは＞

滋賀県長浜市の琵琶湖の畔で2016年よりウイスキーの生産を開始。日本で最小規模の蒸溜所はシングルモルトのほかに海外原酒の熟成・ブレンドも行っております。厳しい寒暖差のある長浜で創意工夫し、想いを込めてウイスキーはつくられています。

【会社概要】

会社名：長浜浪漫ビール株式会社

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：滋賀県長浜市朝日町14-1

Tel:0749-63-4300 Fax: 0749-63-4301

http://www.romanbeer.com/

【商品に関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社都光(長濱蒸溜所販売代理店)

担当者：竹中 康一

所在地：東京都台東区上野6-16-17

朝日生命上野昭和通ビル1階

Tel:03-3833-3541 Fax: 03-3832-6930

E-Mail：toko-eigyo@toko-t.co.jp