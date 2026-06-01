『テイラー・スウィフトから学ぶ最強の戦略 なぜ彼女だけが経済を動かせるのか』　2026年6月1日(月) 発売

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM〔ジェイマム〕）は、新刊『テイラー・スウィフトから学ぶ最強の戦略 なぜ彼女だけが経済を動かせるのか(https://pub.jmam.co.jp/book/b673869.html?_gl=1*1pytzos*_gcl_au*ODkyNzE0MzI3LjE3NzgxMjc0Mjk.*_ga*MjU4NzY5OTM2LjE2ODY3MDcwNjc.*_ga_59EPKZB02P*czE3ODAwMzkwNjQkbzI1JGcxJHQxNzgwMDM5NjMwJGo2MCRsMCRoMA..)』を、2026年6月1日（月）より全国の書店、ネット書店にて発売します。

世界中に熱狂的なファン（スウィフティー）を持ち、名実ともに「世界の歌姫」として君臨するテイラー・スウィフトの影響力は音楽業界にとどまらず、世界経済や政治をも動かす社会現象へと広がっています。本書は、ハーバード・ビジネス・スクール（HBS）の元戦略部長であり、毎日1～3時間楽曲を聞き続けSpotify上位0.01％に入る熱狂的なテイラーファンでもあるシネイド・オサリバン氏が、テイラー・スウィフトの成功を「戦略」という視点から読み解きます。

本書は「ビジネスパーソン」「リーダー」「世界観の創造者」としてのテイラー・スウィフトにフォーカスした、「ビジネスで成功したい」「普通ではないことを成し遂げたい」と願う女性をはじめ、全てのビジネスパーソンやマイノリティに向けた一冊です。

■本書の特徴

＜おすすめポイント＞

- 熱狂的ファンダム「スウィフトヴァース」を築き上げた戦略・マーケティング・世界観を、ハーバード・ビジネス・スクール元戦略部長の著者が分析- 特に優れた手腕を、誰もが学べる「10のパワームーヴ（影響力を発揮する大きな一手）」に整理- 英語、ベトナム語、スペイン語、中国語で発刊される人気本の日本語訳- 既存の古いリーダーシップを打ち破り、「自分らしく、誠実に勝ちたい」「無理に思える夢を叶えたい」と願うすべてのビジネスパーソン、そしてキャリアに挑む女性やマイノリティに贈る、新時代のバイブル

＜本書で紹介する「最強の戦略」一部＞

- 「製品ではなく、世界を創れ」――音楽を超えて帰属意識を生むエンゲージメント術- 「打たれ強くあれ」――コロナ禍や他のミュージシャンとのトラブルなど、危機を糧に競合が届かない領域へ- 「交渉には誠実性を忘れずに」――原盤権奪還問題から学ぶ窮地逆転の交渉術- 「光の心理戦をしかけるべし」――誠実さと友情で世界を味方にする分散型リーダーシップ

■書籍概要

タイトル：

テイラー・スウィフトから学ぶ最強の戦略

なぜ彼女だけが経済を動かせるのか

著 者：シネイド・オサリバン

翻 訳：梅澤 乃奈

発売日：2026年6月1日（月）

価格：本体2,200円＋税

出版社：

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

頁数：456ページ

判型：四六

I S B N：9784800594341

■著者 シネイド・オサリバン氏のコメント

私がテイラー・スウィフトに注目し始めたのは、世の中が急速に変化し、自分自身のキャリアでも進むべき道を模索していた時期でした。彼女が個人的、もしくはプロとしての課題をいかに思慮深く乗り越え、自らを再発明し、ファンと深く結びつき続けているかを目の当たりにして、私は自分の進路をより明確に、確固たる決意をもって追求する自信を得ました。テイラーを単なるトップアーティストとしてではなく、世界的なストラテジストであり、文化を形づくる存在として見ることで、学べることは非常に多いと感じています。特に、自分の可能性を信じて大胆に踏み出そうとしている女性たちが、この本を通じて強く勇気づけられ、インスピレーションを得られることを願っています。そして、私がテイラーから学んだのと同じくらい多くのことを、読者の皆さんにも学んでいただければ幸いです。

■著者プロフィール：シネイド・オサリバン

グローバル投資ファンドの共同創設者、ハーバード・ビジネス・スクール（HBS）の元戦略部長、航空宇宙エンジニア。ハーバード・ビジネス・スクールでMBAを取得し、同校の戦略研究所の所長として、トップクラスの経済学者や世界中のCEO、首相、金融関係者と協働。また、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院でも勤務し、イリノイ工科大学スチュアート・スクール・オブ・ビジネスの教授も務めた。さらに、NASAやジェット推進研究所では、航空宇宙エンジニアや有人宇宙飛行デザイナーとしても活躍。グローバル投資ファンドの共同創設者でもある。The New Yorker、The Financial Times、Vogue、The Currencyなどに執筆記事が掲載。Spotifyでは世界で0.01%に入るテイラー・スウィフトのファンとしてランク付けされている。ロンドンとボストンの二拠点で生活。

■翻訳者 梅澤乃奈氏のコメント

テイラーが優れたビジネスパーソンであるというのは有名な話ですが、実際にどのような戦略を用いて現在の地位まで登りつめたのかを知る人は、そういないでしょう。目標を実現させるためのマップを描き、ゴールまでの道筋を着実に辿ったテイラーの強さと聡明さを考えると、“ポップスター”という言葉さえ軽はずみに感じられます。

テイラーはコスメやアパレルブランドなどを立ちあげず、純粋に音楽だけで億万長者になった唯一のシンガーソングライターです。脇目も振らずに“世界で最も聴かれる歌手になる”という夢だけを追ったテイラーを、夢や目標を実現させる戦略づくりの参考にしてください。

■翻訳者プロフィール：梅澤 乃奈（うめざわ のな）

字幕・出版翻訳者。神奈川県相模原市出身。主な翻訳担当作品はドキュメンタリー番組の『ミス・アメリカーナ』(Netflix)の他、書籍『テイラー・スウィフト ザ・ホール・ストーリー』(チャス・ニューキー＝バーデン著、ハーパーコリンズ・ジャパン)、『テイラー・スウィフトの生声』(ヘレナ・ハント編、文響社)など、テイラー・スウィフト作品を多く手がける。

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書籍に関する詳細情報はこちら：https://pub.jmam.co.jp/book/b673869.html(https://pub.jmam.co.jp/book/b673869.html)

■日本能率協会マネジメントセンター＜JMAM＞

一般社団法人日本能率協会(JMA)から1991年に分社化し、設立。

学びのデザイン事業(人材育成支援・出版）、時間＜とき＞デザイン事業（NOLTY等の手帳）を柱としています。JMAMは「成長に、寄り添う。」をパーパスとして掲げ、一人ひとりの成長に寄り添い、ありたい姿へと導くパートナーとして伴走します。

JMAM コーポレイトサイト :https://www.jmam.co.jp/