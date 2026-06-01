株式会社プレサンス、タグライン「住まいづくりに、まっすぐ。」を策定

株式会社プレサンス

株式会社プレサンス（本社 大阪府大阪市中央区、代表取締役社長 原田 昌紀、以下「当社」という）は、ブランドのさらなる進化と住まいのプロフェッショナルとしてのアイデンティティを明確にすることを目的とし、新たなタグライン「住まいづくりに、まっすぐ。」およびブランド思想を策定いたします。

当社は2026年4月1日付での「株式会社プレサンス」への社名変更を実施。新社名のもと、よりシンプルに、より力強く地域社会へ貢献していく決意として、私たちが提供する価値の根幹である「住まいづくり」をタグラインを冠し、新たな一歩を踏み出します。

■ 新タグライン策定の背景：社名の進化を、住まいへの確かな約束に。

4月の社名変更には、ブランドをより親しみやすく刷新し、住まう方の人生に寄り添う企業へと進化していくという強い決意を込めています。今回、この新社名に寄り添う言葉として「住まいづくりに、まっすぐ。」を策定。これは、私たちが「何を作る会社であり、どのような姿勢で取り組むのか」を、社会に対して改めて定義するものです。

新築分譲マンション供給戸数全国1位という実績(※1)に甘んじることなく、設計、開発、そしてお客様へのご案内に至るまで。一歩一歩、嘘偽りなく「まっすぐ」に住まいと向き合い続ける誠実なものづくりこそが、当社の核であることを表現いたします。

ブランド思想：よろこばれることの、その先へ

新タグライン『住まいづくりに、まっすぐ。』

よろこばれること。

それは、プレサンスが提供したい価値。

でも、それだけではありません。

その満足が、未来へ、ずっと続いていくこと。

人、住まい、まちづくりに、まっすぐ。

私たちはこれからも、

誠実に、力強く、歩んでまいります。

■ 新TVCMとの連動

現在放映中の新TVCMでは、森七菜さん演じる新人社員と坂東龍汰さん演じる先輩社員が、お客様のよろこびのために奔走する姿を描いています。 このCMに込めた「お客様にまっすぐ向き合う姿勢」を、これからのプレサンスが守り続ける「約束」として、新タグラインに集約いたしました。映像とタグラインを共鳴させ、プレサンスというブランドが持つ誠実さと信頼を、すべてのお客様へお届けしてまいります。

(※1)不動産経済研究所「全国 新築分譲マンション市場動向 2025年」（2026年2月25日発表）に基づく。

【会社概要】

〈株式会社プレサンス〉

株式会社プレサンスは、主に関西・東海圏を中心に新築マンションの企画・開発・分譲を手がける不動産ディベロッパーです。2025年には、近畿圏で16年連続、名古屋市内で15年連続となる分譲マンション供給戸数ランキング第1位を獲得。さらに、2025年の全国分譲マンション供給戸数ランキングにおいても第1位を獲得し、全国トップの実績を誇ります。(2026年2月現在)

URL：https://www.pressance.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社プレサンス 広報戦略室

電話番号：0120-996-442

メールアドレス：kouhou@pressance.co.jp