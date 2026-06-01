「古澤巖×ベルリン・フィルハーモニック　ストリングス～愛のクリスマス～2026」12/12(土)福岡シンフォニーホールで開催／6月27日(土)から一般販売開始！

株式会社西日本新聞社古澤巖(Vn)

日本が世界に誇るヴァイオリニスト、古澤巖と、"世界最高のオーケストラ"と称されるベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の精鋭たちが、2026年12月12日(土)、福岡シンフォニーホールにて、年に一度の特別な共演でお届けするクリスマスコンサート「古澤巖×ベルリン・フィルハーモニック ストリングス～愛のクリスマス～2026」を開催します。テーマは「愛のクリスマス」。心温まる音楽とともに、聖なるひと時を彩ります。

このスペシャルコンサートでは、時代を超えて愛され続ける名曲と、新たな創造の息吹が響き合う、かけがえのない時間をお届けします。古澤巖のしなやかで情熱的なヴァイオリンと、世界最高峰のベルリン・フィルメンバーが織りなす極上のアンサンブルが、冬の音楽絵巻を描き出します。

プログラムには、アントニオ・ヴィヴァルディの傑作『四季』より「冬」が登場。凍てつく冬景色をヴァイオリンの音色で鮮やかに表現し、聴く人を魅了します。さらに、イタリアの天才作曲家ロベルト・ディ・マリーノの「ヴァイオリン協奏曲 第１番」を弦楽六重奏という特別な編成で披露。ここでしか聴けない、古澤巖とベルリン・フィルメンバーによる珠玉の音色に、どうぞご期待ください。

優美なバロック、そしてクラシックに情熱的なリズムと郷愁が溶け合う、ロベルト・ディ・マリーノによるコンチェルトまで。静寂と情熱が交差する最高のひと時を

お過ごしください。

＜開催概要＞

【公演名】

古澤巖×ベルリン・フィルハーモニック ストリングス ～愛のクリスマス～2026

【日時】

2026年12月12日(土)

13:45開場／14:30開演

【会場】

福岡シンフォニーホール

【出演】

古澤巖（Vn）／ベルリン・フィルハーモニック ストリングス

【演奏予定曲】

・ヴィヴァルディ 『四季』より「冬」

・ヴォーン・ウィリアムズ 「トーマス・タリスの主題による幻想曲」

・ロベルト・ディ・マリーノ 「ヴァイオリン協奏曲 第１番」

・フォーレ 「組曲 ドリー」

・ダービット・リニカー 「IWAO Capriccio」

ほか

【チケット】

全席指定（税込）

Ｓ席：8,800円

Ａ席：7,500円

U25：3,000円

※U25（A席エリア）、車椅子席（\7,500）の取扱は、アクロス福岡のみ

※未就学児入場不可(有料託児サービスあり／要・事前予約)

＜先行販売＞

2026年6月13日(土)

＜一般発売日＞

2026年6月27日（土）10：00～

＜プレイガイド＞

アクロス福岡チケットセンター(10:00～18:00)

092-725-9112

アクロスWEBチケット

https://www.acrosticket.jp

チケットぴあ（Pコード：328-291）

https://t.pia.jp/

ローソンチケット（Lコード ：83163）

https://l-tike.com/

e＋(イープラス)

https://eplus.jp/furusawa-berlinphil-f/

ヨランダオフィス・チケットセンター(10:00～18:00)

0570-033-337(ナビダイヤル)

092-406-1771

＜令和8年度文化庁劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業＞

小学生～18才以下のお子様ご招待

9月20日から受付開始

詳細 https://yolanda-office.com/pdf/kids_invitation_20261028.pdf

【主催】

RKB毎日放送、西日本新聞社、西日本新聞イベントサービス

【共催】

(公財)アクロス福岡

【協賛】

株式会社アルソア慧央グループ

【企画制作】

NHKエンタープライズ

【後援】

ドイツ連邦共和国総領事館／ハッツアンリミテッド/福岡市

【お問い合せ先】

ヨランダオフィス・チケットセンター

TEL：092-406-1771（10：00～18：00）