「古澤巖×ベルリン・フィルハーモニック　ストリングス～愛のクリスマス～2026」12/12(土)福岡シンフォニーホールで開催／6月27日(土)から一般販売開始！

写真拡大

株式会社西日本新聞社

古澤巖(Vn)

日本が世界に誇るヴァイオリニスト、古澤巖と、"世界最高のオーケストラ"と称されるベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の精鋭たちが、2026年12月12日(土)、福岡シンフォニーホールにて、年に一度の特別な共演でお届けするクリスマスコンサート「古澤巖×ベルリン・フィルハーモニック ストリングス～愛のクリスマス～2026」を開催します。テーマは「愛のクリスマス」。心温まる音楽とともに、聖なるひと時を彩ります。



このスペシャルコンサートでは、時代を超えて愛され続ける名曲と、新たな創造の息吹が響き合う、かけがえのない時間をお届けします。古澤巖のしなやかで情熱的なヴァイオリンと、世界最高峰のベルリン・フィルメンバーが織りなす極上のアンサンブルが、冬の音楽絵巻を描き出します。



プログラムには、アントニオ・ヴィヴァルディの傑作『四季』より「冬」が登場。凍てつく冬景色をヴァイオリンの音色で鮮やかに表現し、聴く人を魅了します。さらに、イタリアの天才作曲家ロベルト・ディ・マリーノの「ヴァイオリン協奏曲 第１番」を弦楽六重奏という特別な編成で披露。ここでしか聴けない、古澤巖とベルリン・フィルメンバーによる珠玉の音色に、どうぞご期待ください。



優美なバロック、そしてクラシックに情熱的なリズムと郷愁が溶け合う、ロベルト・ディ・マリーノによるコンチェルトまで。静寂と情熱が交差する最高のひと時を


お過ごしください。



＜開催概要＞



【公演名】


古澤巖×ベルリン・フィルハーモニック　ストリングス　～愛のクリスマス～2026




【日時】


2026年12月12日(土)


13:45開場／14:30開演



【会場】


福岡シンフォニーホール



【出演】


古澤巖（Vn）／ベルリン・フィルハーモニック ストリングス



【演奏予定曲】


・ヴィヴァルディ　『四季』より「冬」


・ヴォーン・ウィリアムズ　「トーマス・タリスの主題による幻想曲」


・ロベルト・ディ・マリーノ　「ヴァイオリン協奏曲　第１番」


・フォーレ　「組曲　ドリー」


・ダービット・リニカー　「IWAO　Capriccio」


ほか




【チケット】


全席指定（税込）


Ｓ席：8,800円


Ａ席：7,500円


U25：3,000円


※U25（A席エリア）、車椅子席（\7,500）の取扱は、アクロス福岡のみ


※未就学児入場不可(有料託児サービスあり／要・事前予約)



＜先行販売＞


2026年6月13日(土)



＜一般発売日＞　


2026年6月27日（土）10：00～



＜プレイガイド＞


アクロス福岡チケットセンター(10:00～18:00)


092-725-9112



アクロスWEBチケット


https://www.acrosticket.jp



チケットぴあ（Pコード：328-291）


https://t.pia.jp/



ローソンチケット（Lコード ：83163）


https://l-tike.com/



e＋(イープラス)


https://eplus.jp/furusawa-berlinphil-f/



ヨランダオフィス・チケットセンター(10:00～18:00)


0570-033-337(ナビダイヤル)


092-406-1771




＜令和8年度文化庁劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業＞


小学生～18才以下のお子様ご招待


9月20日から受付開始


詳細 https://yolanda-office.com/pdf/kids_invitation_20261028.pdf



【主催】


RKB毎日放送、西日本新聞社、西日本新聞イベントサービス



【共催】


(公財)アクロス福岡



【協賛】


株式会社アルソア慧央グループ



【企画制作】


NHKエンタープライズ



【後援】


ドイツ連邦共和国総領事館／ハッツアンリミテッド/福岡市



【お問い合せ先】


ヨランダオフィス・チケットセンター


TEL：092-406-1771（10：00～18：00）