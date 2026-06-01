「古澤巖×ベルリン・フィルハーモニック ストリングス～愛のクリスマス～2026」12/12(土)福岡シンフォニーホールで開催／6月27日(土)から一般販売開始！
古澤巖(Vn)
日本が世界に誇るヴァイオリニスト、古澤巖と、"世界最高のオーケストラ"と称されるベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の精鋭たちが、2026年12月12日(土)、福岡シンフォニーホールにて、年に一度の特別な共演でお届けするクリスマスコンサート「古澤巖×ベルリン・フィルハーモニック ストリングス～愛のクリスマス～2026」を開催します。テーマは「愛のクリスマス」。心温まる音楽とともに、聖なるひと時を彩ります。
このスペシャルコンサートでは、時代を超えて愛され続ける名曲と、新たな創造の息吹が響き合う、かけがえのない時間をお届けします。古澤巖のしなやかで情熱的なヴァイオリンと、世界最高峰のベルリン・フィルメンバーが織りなす極上のアンサンブルが、冬の音楽絵巻を描き出します。
プログラムには、アントニオ・ヴィヴァルディの傑作『四季』より「冬」が登場。凍てつく冬景色をヴァイオリンの音色で鮮やかに表現し、聴く人を魅了します。さらに、イタリアの天才作曲家ロベルト・ディ・マリーノの「ヴァイオリン協奏曲 第１番」を弦楽六重奏という特別な編成で披露。ここでしか聴けない、古澤巖とベルリン・フィルメンバーによる珠玉の音色に、どうぞご期待ください。
優美なバロック、そしてクラシックに情熱的なリズムと郷愁が溶け合う、ロベルト・ディ・マリーノによるコンチェルトまで。静寂と情熱が交差する最高のひと時を
お過ごしください。
＜開催概要＞
【公演名】
古澤巖×ベルリン・フィルハーモニック ストリングス ～愛のクリスマス～2026
【日時】
2026年12月12日(土)
13:45開場／14:30開演
【会場】
福岡シンフォニーホール
【出演】
古澤巖（Vn）／ベルリン・フィルハーモニック ストリングス
【演奏予定曲】
・ヴィヴァルディ 『四季』より「冬」
・ヴォーン・ウィリアムズ 「トーマス・タリスの主題による幻想曲」
・ロベルト・ディ・マリーノ 「ヴァイオリン協奏曲 第１番」
・フォーレ 「組曲 ドリー」
・ダービット・リニカー 「IWAO Capriccio」
ほか
【チケット】
全席指定（税込）
Ｓ席：8,800円
Ａ席：7,500円
U25：3,000円
※U25（A席エリア）、車椅子席（\7,500）の取扱は、アクロス福岡のみ
※未就学児入場不可(有料託児サービスあり／要・事前予約)
＜先行販売＞
2026年6月13日(土)
＜一般発売日＞
2026年6月27日（土）10：00～
＜プレイガイド＞
アクロス福岡チケットセンター(10:00～18:00)
092-725-9112
アクロスWEBチケット
https://www.acrosticket.jp
チケットぴあ（Pコード：328-291）
https://t.pia.jp/
ローソンチケット（Lコード ：83163）
https://l-tike.com/
e＋(イープラス)
https://eplus.jp/furusawa-berlinphil-f/
ヨランダオフィス・チケットセンター(10:00～18:00)
0570-033-337(ナビダイヤル)
092-406-1771
＜令和8年度文化庁劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業＞
小学生～18才以下のお子様ご招待
9月20日から受付開始
詳細 https://yolanda-office.com/pdf/kids_invitation_20261028.pdf
【主催】
RKB毎日放送、西日本新聞社、西日本新聞イベントサービス
【共催】
(公財)アクロス福岡
【協賛】
株式会社アルソア慧央グループ
【企画制作】
NHKエンタープライズ
【後援】
ドイツ連邦共和国総領事館／ハッツアンリミテッド/福岡市
【お問い合せ先】
ヨランダオフィス・チケットセンター
TEL：092-406-1771（10：00～18：00）