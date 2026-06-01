【自治体職員向け研修】2026年度プラチナ構想スクールを開催します！【参加者募集開始】
一般社団法人プラチナ構想ネットワーク(東京都千代田区、会長：小宮山 宏、以下「プラチナ構想ネットワーク」)は、「プラチナ構想スクール」（自治体の中堅職員向けの「自治体の将来を考える」研修）を開催するにあたり、参加いただく自治体の職員を募集しています。
各界の最前線で活躍する講師陣による講義の受講と、全国から集まった志の高い自治体職員とのグループワークを重ね、意識醸成、課題抽出、課題解決に向けた検討を行うプログラムとなっています。
また、本年度はテーマを「再生可能エネルギー」としています。再生可能エネルギー分野の講義や事例紹介等を盛り込みますので、ご関心のある方々のご参加をご検討いただければ幸甚です。
■開催概要
・開催日程： 2026 年7 月～2027 年1 月の全4 回（各回2～3 日間）
・ 会 場： 株式会社三菱総合研究所 会議室（東京都千代田区）ほか近辺の会議室
・ 対 象 ： プラチナ構想ネットワーク自治体首長会員の職員
・開催形式： 対面形式の講義とグループワーク
・参 加 費 ： 無料。ただし交通費・宿泊費等、受講にあたり生じる経費は受講者負担。
・応募方法： 募集要項を御確認のうえ、申込書を問合せ先に記載のメールアドレスへ
提出してください。
・募集期限： 2026年7月3日(金)まで
※会員外の自治体職員の方が参加を希望される場合も、問合せ先に記載のメールアドレスへ申込書を
提出してください。
■全体監修・スクール長
水野 正明 氏 名古屋大学大学院医学系研究科附属健康医療ライフデザイン統合研究教育センター 特任教授
■講義内容・講師一覧（予定）
・小宮山 宏 氏 (プラチナ構想ネットワーク 会長)
・水野 正明 氏 (スクール長、名古屋大学大学院医学系研究科附属健康医療ライフデザイン統合研究
教育センター 特任教授)
・増田 𥶡也 氏 (株式会社野村総合研究所顧問)
・山田 英二 氏 (宇都宮大学地域創生推進機構社会共創促進センター 特任准教授)
・菊池 康紀 氏 (東京大学未来ビジョン研究センター 教授)
・渡辺 豊博 氏 (特定非営利活動法人グラウンドワーク三島 専務理事)
・平石 和昭 氏 (一般社団法人プラチナ構想ネットワーク 参与）
・山崎 直子 氏 (宇宙飛行士、公益財団法人 日本宇宙少年団(YAC)理事長)
・岡田 隆太朗 氏 （一般社団法人ディープラーニング協会 専務理事）
・鈴木 香菜 氏 （ボストン・コンサルティング・グループ Partner）
・横山 広美 氏 （東京大学 国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構・学際情報学府教授）
・西村 邦幸 氏 (プラチナ構想ネットワーク 副事務局長)
・馬上 丈司 氏 (千葉エコ・エネルギー株式会社 取締役会長)
・秋田 智一 氏 (株式会社アイ・グッド・ソリューションズ 代表取締役社長)
・三井 博隆 氏 (株式会社東急パワーサプライ 技術顧問)
・松本 一道 氏 (九州電力株式会社 執行役員 テクニカルソリューション統括本部 総合研究所長)
募集要項はこちら :
https://platinum-network.jp/wp-content/uploads/2026/05/19school_boshu.pdf
申込書はこちら :
https://platinum-network.jp/wp-content/uploads/2026/05/19school_boshu_moushikomi.xlsx
■プラチナ構想ネットワークについて
「プラチナ構想ネットワーク」は、持続可能で豊かな社会「プラチナ社会」の実現を目指す一般社団法人（2010年8月設立、2022年1月法人格取得）です。
元東京大学総長で三菱総合研究所理事長を務める小宮山宏が会長を務め、220以上の自治体、180以上の法人が会員となっています。
【問合せ先】
一般社団法人プラチナ構想ネットワーク事務局
門井・塚原
TEL：03-6858-3546
mail：school-jimu@platinum-network.jp