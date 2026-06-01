オレンジ・アンド・パートナーズ、子会社の吸収合併により、空間プロデュース事業を強化

株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ

株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ（本社：東京都港区、代表取締役：小山薫堂）は、2026年6月1日付で子会社である株式会社ジョージ・クリエイティブ・カンパニー（本社：東京都港区、代表取締役：萩尾友樹）を吸収合併し、空間プロデュース事業を強化するとともに、場を起点に持続的なブランド体験を生み出すBranded Placemaking（ブランデッド・プレイスメイキング）事業を本格展開いたします。

本取り組みにより、コンセプトメイク、体験設計、空間デザイン、ブランドコミュニケーションを統合し、開発から運営まで一貫してブランド価値を育てる体制を構築してまいります。

背景

近年、ホテル、商業施設、飲食施設などの開発は、単なる機能性やデザイン性にとどまらず、「どのような体験を提供するか」「いかに継続的な共感や話題を創出するか」が事業価値を左右する重要な要素となっています。また、遊休不動産の利活用や地域資源の再編集についても、空間設計に加え、コンセプト開発やストーリー構築、継続的なブランド発信を含めた統合的なプロデュースが求められています。

こうした市場環境の変化を背景に、当社は、空間を起点とした新たなブランディング手法として「Branded Placemaking」を推進してまいります。

Branded Placemakingとは

「Branded Placemaking（ブランデッド・プレイスメイキング）」とは、場所の個性や価値を定義し、コミュニティや来訪者との継続的な関係性を育む「場づくり戦略」です。場所が持つ歴史や文化、企業ブランドの思想を物語として体験に落とし込み、独自性の高い公共空間や商業空間を創出することで、認知度や経済的価値、そこで働く従業員の誇りを高めることを目指します。単発的なプロモーションや一過性のデザインにとどまらず、人が訪れ、滞在し、体験する「場」そのものを設計することで、そこで生まれる体験やストーリー、共感を通じてブランド価値を中長期的に高めていきます。

当社は、空間を単なる施設ではなく、ブランドを体現し、継続的に価値を発信する「メディア」として捉え、「場のブランド化」と「場のメディア化」を推進してまいります。

本合併による提供価値

１ 不動産デベロッパー様／施設事業者様向け

ホテル・商業施設・Coリビング等の開発初期段階から参画し、コンセプトメイク、体験設計、空間デザイン、ブランドコミュニケーションを一貫してプロデュースすることで、事業の成功確度を高めます。また、開業後の運営や情報発信までを見据えた設計により、客単価の向上、滞在時間の延伸、再訪率の向上といった指標改善を通じて、収益性および資産価値の最大化に貢献します。

新規開発に加え、既存施設のコンセプト再構築やリブランディングにも対応し、「開業がピークとならない」持続的な集客構造の構築を支援します。さらに、空間を訪れる理由を生むブランドへ育てるとともに、来訪者を通じた情報発信や話題創出につなげることで、持続的な集客とブランド価値の向上を図ります。



２ ブランドホルダー／企業様向け

オフィス・旗艦店舗・体験拠点など、ブランドの世界観や思想を体現する場の開発では、空間デザインにとどまらず、体験設計、コミュニケーション設計、商品やブランドの魅力を伝える魅力が伝わる導線・見せ方までを統合的にプロデュースします。これにより、来訪者に深いブランド体験を提供するとともに、共感や話題を生む「発信拠点」として機能させることで、ブランド価値の向上および中長期的なファン形成を実現します。また、リアルな場を起点としたコンテンツ開発や情報発信を通じて、オンライン・オフラインを横断したブランドコミュニケーションの強化にも寄与します。



３ 地域行政／観光施設事業者様向け

道の駅・観光施設・遊休不動産などの利活用では、地域資源の再編成からコンセプト設計、事業化、空間開発、運営支援までを一貫して提供し、新たな観光価値および交流人口の創出を支援します。単なる施設整備にとどまらず、地域の文化・歴史・産業を再編集し、「訪れる理由」を設計することで、持続的に人を惹きつける場づくりを実現します。さらに、継続的なコンテンツ開発や情報発信を通じて、地域の魅力を内外に発信する「メディアとしての場」を構築し、地域ブランドの向上および経済波及効果の最大化に貢献します。

デザインコンサルティングについて

場づくりに限らず、企業V.I、店舗デザイン、ディスプレイ、商品パッケージまで、デザインを通したブランドコミュニケーションを幅広く支援し、クライアント企業が自社内で一貫したブランド表現を運用できるよう、デザイン領域の内製化に向けた体制づくりまで担います。

これまでの空間づくりは、「何をつくるか」が中心でした。しかしこれからは、「どんな体験が生まれるか」が価値の本質になります。今回の統合により、私たちはコンセプト、体験設計、空間デザイン、コミュニケーションまでを一体化し、「場そのものをブランドにする」ことが可能になります。

不動産開発においても、建築や機能だけではなく、人が訪れたくなる理由、過ごしたくなる理由、誰かに語りたくなる理由まで設計することが重要だと考えています。施設をつくるのではなく、人の記憶に残る「体験の舞台」をつくる。その実現に向けて、より多くのプロジェクトに関わっていきたいと考えています。

株式会社オレンジ・アンド・パートナーズについて

株式会社オレンジ・アンド・パートナーズは「企画」を生みだす会社です。「世の利をつくる愛でありたい」を掲げ、代表である放送作家・小山薫堂ならびにクリエイティブスタッフが多様な分野において課題を解決するため、社会を豊かにするための企画をプロデュース。主なプロデュース事例として、大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「EARTH MART」、NOT A HOTEL社と協業したホテルプロデュース、35歳以下の国内若手料理人コンペティション「RED U-35」等、従来の枠組みにとらわれない企画によるコミュニケーションを通じて、驚きと喜びあふれる世の中をつくっていくことを目指しています。

代表者：代表取締役社長 小山薫堂 ／ 代表取締役副社長 萩尾友樹

所在地：東京都港区麻布台1-11-10 SD22ビル 1F

HP：https://orange-p.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

株式会社オレンジ・ アンド・ パートナーズ（広報担当：内田）

TEL：03-3560-3727 フォーム：https://orange-p.co.jp/contact/