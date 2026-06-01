「ふるなび」で、新たに4自治体が掲載スタート！野菜やフルーツなど魅力的な返礼品が盛りだくさん。
株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/ ）は、新たに4自治体の返礼品掲載を開始しました。
これにより契約自治体数が“1,582自治体”となりました。（6月1日時点）
■新規掲載開始自治体一覧
・北海道赤井川村（あかいがわむら）
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=72
・岩手県洋野町（ひろのちょう）
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=251
・長野県木祖村（きそむら）
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=886
・愛知県高浜市（たかはまし）
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1012
※都合により、掲載遅延等のためリンク先が表示されない場合がございます。
【会社概要】
社名 ： 株式会社アイモバイル
所在地 ： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル8階
代表者 ： 代表取締役社長 野口 哲也
設立 ： 2007年8月17日
URL ： https://www.i-mobile.co.jp/
【事業概要】
アイモバイルは、「“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける」をビジョンに掲げ、ふるさと納税を中心としたコンシューマ事業と、テクノロジーを活用したインターネット広告事業を展開するマーケティングカンパニーです。
ふるさと納税サイト「ふるなび」では、寄附を通じて全国の地域活性化を支援しています。
寄附金をポイントとして受け取り、ホテルや飲食店などで利用できるポイント型返礼品「ふるなびトラベル」をはじめ、ユーザーの多様なニーズに応える各種サービスを提供しています。
【ふるなびサービス一覧】
・ふるさと納税コンシェルジュサービス「ふるなびプレミアム」
https://furunavi.jp/premium/
・あとからゆっくり選べるポイント制「ふるなびカタログ」※ポイント有効期限なし
https://furunavi.jp/catalog
・旅行予約サイト「ふるなびトラベル」※掲載10,000施設以上
https://tp.furunavi.jp/
・クラウドファンディング型ふるさと納税「ふるなびクラウドファンディング」
https://fcf.furunavi.jp/
【本リリースに関するお問合せ】
株式会社アイモバイル 事業企画本部 自治体サービス事業部
Mail：support@furunavi.jp
※メディア関係者様は以下の専用フォームよりご連絡ください。
https://furunavi.jp/Faq/Contact/Media