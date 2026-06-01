6月の限定ご朱印は3種類！「日光菩薩」様・「弁財天」様・「額伽羅（かにら）大将」様のご朱印を頒布開始【一畑山薬師寺】

薬師寺

一畑山薬師寺は、2026年6月1日より、6月限定「箔押しご朱印」の頒布を開始いたします。本ご朱印は、月替わりでお分けしている限定ご朱印です。2026年よりデザインをリニューアル。中央に金の箔押しを施した立体的で華やかな意匠となっております。

一畑山薬師寺で行われる季節ごとのお祭りをイメージした大祭のご朱印、そして薬師如来様をお参りする方々のご守護をされる十二神将様のご朱印を毎月お分けしてまいります。6月はさらに夏至の月限定の特別なご朱印が登場。計3種類の限定ご朱印をお分けします。

夏至の月限定ご朱印「日光菩薩」様

本堂内陣に御本尊から見て左側（太陽の昇る東側）に祀られておられます。太陽の如く一千もの光でこの世の苦しみの闇から救って頂けます。夏至の月にちなみ、6月にお分けさせていただきます。

大祭ご朱印「弁財天」様

財運を祈願し財布へお加持をさせていただく“開運星祭祈願祭”。「弁財天」様は財運・商売繁盛・縁結び・芸事上達にご利益がいただけます。

十二神将ご朱印「額伽羅大将」様

摩利支天を本地仏とし、勝運・開運・厄除けのご利益がいただけます。右手には困難に打ち勝つ宝戟（ほうげき）、左手には福をもたらす宝珠を持っておられます。6月を守る額伽羅大将の干支である牛が描かれています。

頒布場所

岡崎本堂、名古屋別院はもちろん、2026年より足の悪い方や遠方の方でもお集めいただけるよう、ネット別院でも限定ご朱印をお求めいただけます。

一畑山薬師寺 ネット別院

https://ichihatasan.or.jp/shop/

詳細情報

一畑山薬師寺について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71311/table/28_1_7186bff85c5000a087f53d123b8e58cc.jpg?v=202606010251 ]

一畑山薬師寺（所在地：愛知県岡崎市藤川町）は、臨済宗妙心寺派に属する寺院で、厄除け・車のお祓い・病気平癒などのご祈祷で広く知られています。御本尊には「一畑薬師瑠璃光如来」をお祀りし、古くから地域の人々に親しまれてきました。また、発祥の地として名古屋市千種区春岡には「名古屋別院」を構えています。

お薬師様の御教えを実践する寺として、被災地支援や地域支援の特産品配布などの社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。これからも「千年先も、皆様が安心して幸せに過ごせる」ように願い、信仰と地域への貢献に努めてまいります。

【岡崎本堂】

住所：愛知県岡崎市藤川町王子ヶ入12-44

電話番号：0564-48-7111

【名古屋別院】

住所：愛知県名古屋市千種区春岡1-30-9

電話番号：052-761-2105

関連URL

一畑山薬師寺 公式Webサイト

https://ichihatasan.or.jp/

一畑山薬師寺 ネット別院

https://ichihatasan.or.jp/shop/

一畑山薬師寺 公式Instagram

https://www.instagram.com/ichihatasan_yakushiji/

一畑山薬師寺 公式note

https://note.com/ichihatasan