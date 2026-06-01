【ドン・キホーテ限定(※1)】「アクア シャボン」から、香りに包まれるバスタイムを提案するヘアケア＆ボディソープが新登場！

株式会社ウエニ貿易

フレグランス、時計、ファッション雑貨等のブランドを取り扱う専門商社である株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）は、せっけんの香りをテーマにしたフレグランスブランド「アクア シャボン（https://aquasavon.jp/）」から、ドン・キホーテ限定の「シャンプー＆コンディショナー モイスト」と「ボディソープ」を6月5日(金)より順次発売いたします(※1)。香りは、アクア シャボン内で人気の「ウォータリーシャンプーの香り」と「ホワイトコットンの香り」の2種類を展開。香水生まれの本格フレグランス発想で、毎日のバスタイムを心地よい香りに包み込みます。

※1 6月5日(金)より順次店舗での取り扱いを開始いたします。一部取り扱いのない店舗もございます。

【開発背景】

アクア シャボンは、“せっけんの香り”をテーマに、親しみやすく清潔感のある香りを提案するフレグランスブランドとして、多くのお客様に支持されてきました。近年では、香りを“まとう”だけでなく、毎日の生活の中でも楽しみたいというニーズが高まっています。そこで今回、アクア シャボンは、これまで香水を中心に展開してきた人気の香りを、ヘアケア＆ボディケアシリーズへとラインナップを拡大。毎日のバスタイムを、心地よい香りに包まれる時間として提案します。

【商品特徴】

１.シャンプー＆コンディショナー モイスト

香りに包まれながら、しっとりまとまる髪へ

アクア シャボンの人気の香りを楽しめる、シャンプー＆コンディショナーセット。マイクロフレグランスビーズ(※2)配合で、洗うたび心地よい香りがふんわり広がります。8種のアミノ酸(※3)が髪にうるおいを与え、モイストチャージ成分(※4)が乾燥した髪をしっとり保湿。さらに、ダメージ補修成分(※5)が傷んだ髪を補修し、毛先までなめらかにまとまる髪へ導きます。

２.ボディソープ

なめらかにとろける泡で、しっとりうるおう素肌へ

アクア シャボンの香水生まれのボディソープ。マイクロフレグランスビーズ(※2)配合で、洗うたび心地よい香りに包まれます。8種のアミノ酸(※3)と5種のセラミド(※6)が肌にうるおいを与え、6種の植物オイル(※7)が乾燥しがちな肌をやさしく保湿。なめらかにとろける泡で肌を包み込み、思わず触れたくなるしっとり素肌へ導きます。

※2 香料、セルロースガム、ポリビニルアルコール、塩化Na、硫酸Al ※3 セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン(すべて保湿成分) ※4 ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、加水分解ダイズタンパク、センチフォリアバラ花エキス、ローズ水、カニナバラ果実エキス、チャ葉エキス、モモ種子エキス、モモ葉エキス（すべて保湿成分）※5 ゼイン、加水分解エンドウタンパク(すべて毛髪補修成分) ※6 セラミドEOP、セラミドNP,セラミドAP、セラミドAG、セラミドNG(すべて保湿成分) ※7 シア脂、アルガニアスピノサ核油、オリーブ果実油、ツバキ種子油、ホホバ種子油、カニナバラ果実エキス(すべて保湿成分)

【商品概要】

商品名:

１.アクア シャボン シャンプー＆コンディショナー モイスト ウォータリーシャンプーの香り

２.アクア シャボン シャンプー＆コンディショナー モイスト ホワイトコットンの香り

３.アクア シャボン ボディソープ ウォータリーシャンプーの香り

４.アクア シャボン ボディソープ ホワイトコットンの香り

内容量／価格:１.２.各350mL×2本 ／ 各1,738円(税込)

３.４.各400mL ／ 各1,100円(税込)

発売日／取扱店舗：6月5日(金)／全国のドン・キホーテ店舗(※1)

お客様からのお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-487-402

※1 6月5日(金)より順次店舗での取り扱いを開始いたします。一部取り扱いのない店舗もございます。

【香りラインナップ】

■人気No.1(※8) ウォータリーシャンプーの香り

シャンプーの泡のようにみずみずしくて、

清々しい気分になる香り

■ユニセックス感No.1(※8) ホワイトコットンの香り

おひさまをいっぱい浴びたタオルみたい、

元気が弾ける香り

※8 アクア シャボン シリーズ内 2009年9月～2026年1月メーカー出荷実績

【アクア シャボン シリーズのご紹介】

「アクア シャボン」シリーズは“香りで毎日の生活が楽しくなる”を提案する “泡（シャボン）”をテーマにしたライフスタイル化粧品ブランドです。2026年４月で17周年を迎え、累計出荷本数1,004万本(※9)とヒット中。性別や年齢を問わず、爽やかで清潔感のある香りを好む方にお使いいただける「アクア シャボン」、子どもを持つママ向けの「ママ アクア シャボン」、香りをもっと身近に体験できる「アクア シャボン フォーミー」があります。朝のお出かけ前やお化粧直しの時、汗をかいた後やくつろぎの時間も、お仕事にもデートにも日常に溶け込んで、シーンに合わせて使うことができる商品を展開しております。

※9 2026年4月時点

香りといえば、(株)ウエニ貿易

フレグランス、時計、ファッション雑貨等のブランドを取り扱う専門商社です。

海外ブランド品の輸入卸において幅広いシェアを持っています。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を

拡大。フレグランスでは「サムライ」「ジャガー」「グレ」の総代理店を務める一方、

メーカーとして「アクア シャボン シリーズ」「ボトコラックス ブラック」を開発する等、

幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。