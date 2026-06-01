ヒット作連発ディン・ユーシーの魅力爆発！

カルチュア・エンタテインメント グループ株式会社

累計視聴数20億回突破の本国No.1（※）ロマンス時代劇！（※2024年のMango TVにおける時代劇ドラマの視聴数）



宮廷に潜むは恋か陰謀か――

長楽曲（ちょうらくきょく）～白い愛、黒い罪～



2026年6月1日（月）より各動画配信サービスにて見放題配信開始！



ディン・ユーシーの魅力が光る、ビハインド映像第1弾を特別公開！！

ヒット作連発！ディン・ユーシーの新たな魅力で話題沸騰の中国ドラマ「長楽曲（ちょうらくきょく）～白い愛、黒い罪～」が2026年6月1日（月）より各動画配信サービスにて見放題配信開始しました。

これにあわせてPLAN Kエンタテインメント公式YouTubeでは、ビハインド映像を特別公開！鋭い視線から放たれる圧倒的な存在感や、ディン・ユーシーの演じる沈渡（ちんと）が登場するシーンで見せる雄々しく弓を射る姿など、ディン・ユーシーファン必見の動画となっています。

★ビハインド映像URL：https://youtu.be/2TYNEI--8_w(https://youtu.be/2TYNEI--8_w)

動画はディン・ユーシー演じる沈渡（ちんと）の通り名《白無常》にふさわしい、冷酷で圧倒的な存在感をはなつシーンの数々で構成されています。強風吹き荒れる中弓を射るシーンは、本編で初登場となる場面であり、ヒット作多発俳優らしい堂々とした姿を見せ、一方、モニター確認の場では「どう？いい感じ？」と監督・スタッフに問いかけ、自身の演技の確認も怠らない誠実な一面も。その名を聞けば誰もが震え上がる沈渡（ちんと）とは何者なのか？その真相は本編で！「長楽曲～白い愛、黒い罪～」は、各動画配信サービスで見放題配信中。DVD-BOX（全３巻）も好評発売中。見どころ満載のビハインド映像の第2弾、第3弾は今後PLAN K公式YouTubeで順次公開予定です。

愛と陰謀が絡み合う展開にハラハラドキドキが止まらない！極上のラブサスペンスを是非チェックしてください。

【あらすじ】

太皇太后が統べる大蒼（たいそう）国。内衛府（だいえいふ）の大閣領として数々の事件捜査に当たる沈渡（ちんと）は、その非情で無慈悲な手腕から《白無常》として世間から恐れられていた。一方、刑部の書吏である顔幸（がんこう）は雑務をこなしながら、その人並外れた捜査能力で街中の事件を時折解決していた。ある日、太皇太后の命で《白無常》と顔家の婚姻が決められるものの、花嫁であるはずの姉が逃亡したため、身代わりとして顔幸が自ら婚姻を申し出る。実は二人の間には隠された過去があるようで―愛なき婚姻に始まった関係は、やがて宮廷を巡る陰謀と権力闘争を通じて、次第に形を変えてゆく……。

■「長楽曲（ちょうらくきょく）～白い愛、黒い罪～」

各動画配信サービスにて大好評見放題配信中

※ 詳細は各動画配信サービスにてご確認ください。

- レンタルDVD：レンタル中Vol.1～Vol.20 各巻2話収録- 販売DVD：発売中DVD-BOX1 13,860円（税込） #1-14／632分／7枚組／封入特典：ブックレット（8P）DVD-BOX2 13,860円（税込）#15-28／628分／7枚組／封入特典：ブックレット（8P）DVD-BOX3 11,880円（税込）#29-40／537分／6枚組／特典映像：メイキング／封入特典：ブックレット（8P）

発売元：「長楽曲～白い愛、黒い罪～」パートナーズ

レンタル販売元：PLAN Kエンタテインメント／セル販売元：TCエンタテインメント

(C) 2024 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.



【公式サイト】https://culture-pub.jp/lp/chorakukyoku/ (https://culture-pub.jp/lp/chorakukyoku/)

【トレーラー】https://youtu.be/hsT12Glk4EM

■PLAN K オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/plank__official/

■PLAN K オフィシャルTikTok：https://www.tiktok.com/@plank_entertainment



※商品デザイン/組枚数/仕様は変更になる可能性がございます。

■PLAN Kエンタテインメント株式会社について

映像・出版・メディア・音楽・IPプロダクト等のエンタテインメントコンテンツの企画・製作を行うカルチュア・エンタテインメント株式会社と、韓国国内で全国ネットワークを構築し、マルチ地上波放送プラットフォームを保有する唯一の民営地上波放送会社である株式会社SBS（本社：大韓民国ソウル特別市陽川区、代表取締役社長：パク・ジョンフン）が、共同で韓流ドラマ及びその他コンテンツの日本における販売を目的に2017年設立。日本国内のアジアドラマファンに向け、様々なプラットフォームを通じ、質の高いコンテンツをご提供しています。

＜会社概要＞

会社名：PLAN Kエンタテインメント株式会社

代表者：代表取締役社長 崔相基

所在地：東京都品川区上大崎3-1-1

設立日：2017年9月13日

資本金：5千万円

URL ：https://culture-pub.jp/

事業内容：韓流コンテンツの日本における販売