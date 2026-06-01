『霧尾ファンクラブのファンクラブ Kirio Fan Club Exhibition』 渋谷PARCOで開催決定！ ～わたしたちは、霧尾ファンクラブのファンだ～

株式会社パルコ霧尾ファンクラブのファンクラブ Kirio Fan Club Exhibition (C)地球のお魚ぽんちゃん・実業之日本社／「霧尾ファンクラブ」製作委員会

株式会社パルコ（本部：東京都渋谷区、以下パルコ）は、TVアニメ『霧尾ファンクラブ』の体験型展覧会「霧尾ファンクラブのファンクラブ Kirio Fan Club Exhibition」を、渋谷PARCO B1F・GALLERY X BY PARCOにて2026年6月26日(金)より開催。

わたしたちは、霧尾ファンクラブのファンだ。

藍美と波とその仲間たちの可笑しくて尊い青春群像劇をファン目線で体感することのできる展覧会。江狛高校の教室を再現した空間で展開される名(迷？)セリフをインスタレーションで演出するなど見どころ満載。

また、このイベントだけでしか手に入らない限定グッズや、霧尾ファンクラブの作者・地球のお魚ぽんちゃんとご縁のあるクリエイターとのオリジナルコラボ商品も販売。来場者には限定特典のプレゼントも！

『霧尾ファンクラブ』の魅力をギュッと詰め込み、作品の世界観をリアルに体験できる展覧会。

今後の発表にも乞うご期待！

開催概要

霧尾ファンクラブのファンクラブ Kirio Fan Club Exhibition

●会期：2026年6月26日(金)～7月6日(月)

●会場：GALLERY X BY PARCO

（東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO B1F）

●営業時間：11:00～21:00

※入場は閉場の30分前まで ※最終日7/6(月)は18:00閉場

●展覧会HP：https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1939

●主催：株式会社パルコ

●協力：(C)地球のお魚ぽんちゃん・実業之日本社／「霧尾ファンクラブ」製作委員会

※展覧会内容は予告なく変更となる場合がございます※再入場不可となります。

入場チケット・限定特典

入場チケットは三種類をご用意。それぞれにここでしか手に入らない限定特典付き！

１.700円：「チケットカード」付

２.1,000円：「チケットカード」＋「シリアルNo.入り会員証」付

３.3,000円：「チケットカード」＋「シリアルNo.入り会員証」＋「大福野郎マスコット」付

※「シリアルナンバー入り会員証」と「大福野郎マスコット」は数量限定特典！

※限定特典のデザインは後日発表

チケット事前予約

3,000円チケットは、100枚限定・期間限定でオンライン事前予約(先着)を受付いたします。

ここでしか手にはいらない「大福野郎マスコット」を確実に手に入れたい方は、この機会にぜひお申し込みください！

■チケット予約

・予約販売数：限定100枚

・お申し込みページ：https://livepocket.jp/e/hulkc

・受付期間：2026/6/12(金)00:56~2026/6/15(月)11:59

※上限に達し次第、受付終了

※事前予約が上限に達した場合でも、会場受付にて販売いたします。

※ 700円チケット・1,000円チケットは当日券(会場販売)のみ

【お申込み上の注意】

※会期中に、日時指定なしで、1枚につきお一人様1回限りご入場いただけるチケットです。

※特典は会場での引き換えのみとなります。

※予約ページに記載の注意事項をよくお読みのうえお申し込みください。

※お申し込みにはLivePocketの会員登録が必要です。

展覧会オリジナルグッズ

展覧会の開催を記念したオリジナルグッズが登場！

さらに、霧尾ファンクラブの作者・地球のお魚ぽんちゃんとご縁のあるクリエイターとのオリジナルコラボグッズも！（商品デザイン・コラボ詳細は後日発表）

【グッズラインナップ】

・推し専用まなざしスナップ：300円

・尊（とうてぇ）ブロマイドケース：880円

・霧尾くんとしたいこと絵馬（カプセルトイ）：500円

・おまじない消しゴム3個セット：1,650円

・大福野郎 ぷくぷくシール：1,320円

・大福野郎 ラバーキーホルダー：1,100円

And more...

※価格はすべて税込みです。

※画像・イラストはイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※お一人様の各商品のご購入数に制限を設けさせていただく場合がございます。

TVアニメ『霧尾ファンクラブ』 MBS/TBS系28局“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて毎週木曜深夜00:26~全国同時放送中！TVアニメ『霧尾ファンクラブ』

2022年から2024年にかけて『COMICリュエル』(実業之日本社)で連載された、地球のお魚ぽんちゃんによる一方通行ラブコメディーが原作。

女子高生・三好藍美と同級生・染谷波が、気になるクラスメイト・霧尾賢への止まらない妄想や愛のやりとりを描いた作品。

『このマンガがすごい！2024』(宝島社)オンナ編で第6位、『このマンガがすごい！2025』(宝島社)オンナ編で第10位と2年連続トップ10にランクイン。連載終了後も多くの読者に愛され続けている作品。

2025年4月には実写ドラマ化され、ギャラクシー賞奨励賞(テレビ部門)を受賞している。

TVアニメは、三好藍美役を稗田寧々、染谷波役を若山詩音、アニメーション制作はサテライトが担当し、2026年4月2日よりMBS/TBS系28局“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて全国同時放送中。

Xでトレンド入りするなど盛り上がりも最高潮！！

公式サイト：https://kirio-fc.com/(https://kirio-fc.com/%E2%80%8B)

公式X：https://x.com/kirio_fc(https://x.com/kirio_fc%E2%80%8B)

(C)地球のお魚ぽんちゃん・実業之日本社／「霧尾ファンクラブ」製作委員会