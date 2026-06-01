自動運転・フィジカルAIの安全性を担保する基盤を開発するイミロン、プレシリーズAで総額1.4億円の資金調達を実施

株式会社イミロン

自動運転車やロボットがAIで動く際のセーフガード技術や論理的説明のための基盤を開発する株式会社イミロン（東京都千代田区、代表取締役：足立正和、以下「イミロン」）は、株式会社DG Daiwa Ventures（DGDV）をリード投資家とし、三菱UFJキャピタル株式会社、ごうぎんキャピタル株式会社を引受先としたプレシリーズAラウンドの資金調達を実施したことをお知らせいたします。

資金調達の背景と今後の展開

AIがスクリーンを飛び出し「フィジカルAI」として物理世界に実装される中、自動運転や医療機器、ロボティクスといったミッションクリティカルな領域においてはもちろんのこと、チャットボットなどのAI活用システムにおいても、ハルシネーションを起こすことは許されず、システムの安全性・品質と規格・規制に適合する説明責任の担保がこれまで以上に強く求められています。従来のWordやExcelによる自然言語の仕様書や、図解ベースの設計では、曖昧さから生じる「設計と実装のギャップ」による手戻りや不具合が大きな問題でしたが、AIシステム開発においては、振る舞いの予見困難性（統計的性質）から、今まで以上に「仕様の明確化」が品質と説明性の両面から重要となります。

イミロンは、このハードウェアの設計と実装の間に立ちはだかる「デプロイメント・ギャップ」をなくし、AI時代のシステム開発の品質保証を大きく進化させることを目的に、三名の研究者が集い設立いたしました。代表取締役の足立は、豊田中央研究所、デンソー、デンソードイツのR&Dヘッドとして、自動運転や車載基盤ソフトウェアの研究開発を率いてきました。創業取締役・CSOの蓮尾は、国立情報学研究所教授・数理的高信頼ソフトウェアシステム研究センター長として、JST ERATO「蓮尾メタ数理システムデザインプロジェクト」研究総括を務め、理論計算機科学、特にシステム検証の領域で研究を続け、論文200編以上、数々の国際会議論文賞、文部科学大臣表彰 科学技術賞を受賞しています。創業取締役・CTOのJames Haydonは、インペリアル・カレッジ・ロンドンでコンピュータサイエンス修士、オックスフォード大学で数学博士号を取得し、JST ERATO蓮尾プロジェクトで開発チームリードを務めた、形式手法・関数型プログラミング・ソフトウェアアーキテクチャにまたがる技術者です。この三名の研究知見と産業実装の経験を核に、イミロンは、自動運転やフィジカルAI時代に求められる「説明可能で検証可能なシステム開発」を支える次世代プラットフォームの開発に取り組んでいます。

イミロンは今回の資金調達により、グローバルトップティアのエンジニア採用を強化し、数理論理学を土台としたフィジカルAI向け次世代AIシステム検証プラットフォーム『SpecForge』の研究開発と事業展開をさらに加速させます。

フィジカルAI向け次世代AIシステム検証プラットフォーム『SpecForge』について

『SpecForge』は、抽象的で曖昧な要求を「数学的に厳密な」仕様として記述・検証することを可能にする次世代プラットフォームです。

- AI支援による「形式仕様」の民主化： これまで習熟が困難だった形式仕様記述を、独自開発の言語「Lilo（リロ）」とLLM（大規模言語モデル）の支援により劇的に効率化します。- 仕様がそのまま「検証・監視ルール」に： 論理的で矛盾のない仕様は、設計品質を向上させるだけでなく、運用時の振る舞いを自動検証する監視ルールとして機能します。- SpecDevOpsの実現： 設計、実装、運用、改善に至るまで、一貫した仕様に基づくAIシステムの継続的品質保証を実現します。 ※本プラットフォームの構想は、「EdgeTech+ AWARD 2025」にてAI設計支援優秀賞を受賞するなど、高い評価を得ています。引受先からのコメント

株式会社DG Daiwa Ventures

投資部 シニアディレクター 眞田 雄太 様

投資部 プリンシパル 増山 真輝人 様

自動運転をはじめとする次世代モビリティの実用化が進む中、車両に搭載されるソフトウェアは急速に複雑化しており、「安全性をどのように証明するか」は業界全体の重要課題となっています。特に、自動運転領域では従来の実走行テストやシミュレーションのみで安全性を担保することには限界があり、設計段階から数理論理学や形式手法を活用してシステムの正しさを検証するアプローチの重要性が世界的に高まっています。今後、自動運転システムの高度化と社会実装が進むにつれ、安全性・品質・説明責任を担保するための検証技術は、業界全体を支える不可欠なインフラになっていくと考えています。

イミロンは、グローバルでもトップレベルの数理論理学・形式手法の技術力を活かし、自動運転やフィジカルAIをはじめとするミッションクリティカル領域において、ソフトウェアの設計・実装・検証を一気通貫で支援しています。同社は、AI時代の新しい品質保証・安全性検証基盤を構築することで、次世代モビリティの社会実装を加速させる大きなポテンシャルを持っていると考えています。

DGDVは、イミロンの持つ世界トップレベルの技術力と、その先にあるグローバルでの事業化可能性に強く共感しています。今後、国内外での事業展開を含め、イミロンの成長を全力で支援してまいります。

三菱UFJキャピタル株式会社

投資第四部長 執行役員 関 寛明 様

投資第四部 次長 清水 悠太 様

自動運転をはじめとするミッションクリティカル領域では、『曖昧な仕様書×複雑化するシステム開発』という構造的課題が大きなペインとなっています。当社は、蓮尾CSOが長年研究されてきた数理論理学を用いたサービス提供というアプローチで、この難易度の高いペインに正面から取り組んでいます。その技術のユニーク性やターゲットとする課題の大きさを評価し、足立CEOをはじめとする魅力的なチームに出資させていただけることを非常に嬉しく思います。今後当社の成長に向け、MUFGのリソースを活用して支援して参ります。

ごうぎんキャピタル株式会社

代表取締役社長 井田 修一 様

シニアマネージャー 木原 悠樹 様

イミロン社の検証技術は、開発期間を大幅に短縮できるものであり、近い将来、日本政府が掲げる「17の重点分野」を支える革新的な技術になることを確信しています。

山陰合同銀行グループの山陰、山陽、関西、東京にまたがる店舗網を活用し、幅広いお客様の課題解決を通じて、同社の技術が日本から世界へと羽ばたいていくことを後押ししてまいります。

代表取締役 足立正和のコメント

システム設計における『曖昧な仕様』が引き起こす手戻りと品質リスクは、長年ソフトウェア開発における本質的な課題でした。さらに近年、生成AIの隆盛によってシステムのブラックボックス化が加速しており、AIを安全に活用するためには、設計段階での『仕様の明確化』がかつてなく重要視される時代に突入しています。イミロンは、世界トップクラスのエンジニアチームと共に、『コードを書くように仕様を鍛える』という新しい開発者体験を提供します。今回の資金調達を機に、強力な投資家陣の皆様の力をお借りしながら、形式手法・数理論理学を産業実装し、より安全にAIが使える世界の実現に挑んでまいります。

【会社概要】

株式会社 イミロン

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2丁目3番地12

代表者：代表取締役 足立 正和

設立日：2024 年 8 月 20 日

事業内容：システム開発に関わるコンサルティング、データ検証ソフトウェアの開発、設計支援ソフトウェアの開発

企業サイト URL： https://imiron.io/ja/