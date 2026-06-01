夏はお家からSNOOPY Chocolatのチョコレートを楽しもう♪

株式会社 寺子屋

株式会社寺子屋（京都市右京区 代表取締役 海蔵講平）は、「SNOOPY Chocolat オンラインストア」で、夏のノベルティを配布いたします。

■SNOOPY Chocolatとは？

SNOOPY Chocolatは、PEANUTSの世界の中で描かれる

「甘く切ない恋」「大切な友人との友情」「家族愛」「自分自身を大切にする心」などの様々な

「愛のカタチ」をテーマに日本らしいエッセンスを加え、大切な人に、大切な自分に、特別なギフトをお届けする日本の古都・京都発のチョコレートブランドです。

■6/5(金)配布開始 オンラインストア限定タンブラープレゼントキャンペーン♪

オンラインストアでSNOOPY Chocolatの商品を含む、税込5,000円以上お買い上げのお客様に

『SNOOPY Chocolat オンラインストア限定オリジナルタンブラー』を1会計につき1つプレゼントいたします。

涼しげなチョコミントカラーにサーファー姿のスヌーピーが夏らしい特別デザイン♪

※2026/6/5（金)AM10:00以降のご注文が対象となります。

※オンラインストア内の全商品が対象です。

※送料・手数料を除いた税込5,000円以上ご購入のお客様に１つプレゼント。

※数に限りがございますので、ご注文のタイミングによってはお渡しができない場合もございます。

※ご注文者様とお届け先が別になる場合は発送物に同梱いたします。

※SNOOPY Chocolat実店舗での実施はございません。

■夏のおすすめ商品

チョコレートもなか レモン

季節ごとにフレーバーが変わる、さくさくのもち米の皮としっとりしたチョコレート餡の触感が楽しい「SNOOPY Chocolat」オリジナルのチョコレートもなか。

夏限定のレモン味が今年も好評発売中！

チョコレート餡にレモンピールやレモン果汁が入ったさわやかな味わいで、

冷やして食べるのもおすすめです♪

チョコレートもなか 2個入り \810(税込)

チョコレートもなか 6個入 \2,160(税込)

オンラインストア

https://snoopy-village.jp/shop/product_categories/sc-monaka

タブレットチョコレート マンゴー風味

鮮やかなオレンジが可愛い、コミック型のチョコレート。

一口食べれば華やかなマンゴーの南国感をお楽しみいただけます♪

オンラインストア

・恋 https://snoopy-village.jp/shop/products/SC-232-04

・友情 https://snoopy-village.jp/shop/products/SC-233-04

・家族愛 https://snoopy-village.jp/shop/products/SC-234-04

・小さな幸せ https://snoopy-village.jp/shop/products/SC-235-04

クリアボトルチョコレート

スヌーピーのお顔型チョコレートを楽しんだ後は、ドリンクボトルとして使えて初夏のお出かけにぴったり♪

クリアボトルチョコレート \2,090(税込)

オンラインストア

https://snoopy-village.jp/shop/products/SC-200

暑い季節でも、チョコレートの楽しみはそのままに。

オンラインストアを上手に利用して、涼しいお部屋でゆったりとしたひとときをお過ごしください。

この夏も、心地よく甘い時間をお楽しみください♪

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■SNOOPY Chocolat関連リンク

・公式サイト http://www.snoopy-chocolat.jp

・公式X https://twitter.com/snoopychocolat

・公式Instagram https://www.instagram.com/snoopychocolat_japan/

・オンラインストア https://snoopy-village.jp/shop/pages/snoopychocolat

■SNOOPY Village オフィシャルサイト https://snoopy-village.jp/

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●株式会社寺子屋について

観光地を中心に、土産物の販売を通じて日本古来の伝統文化を継承する会社です。

他社にはまねできない独自性あふれるユニークな開発提案で、常に新しくも懐かしい商品提供・提案、匠の技を生かした開発商品を国内約150店舗の直営店を通じ、年間約1,000 万人のお客様にご利用いただいております。 2014年より「PEANUTS」をテーマにした和カフェ「SNOOPYCHAYA」を全国8か所で展開しており、好評を得ています。「SNOOPY Chocolat」の8店舗と「WOODSTOCK NEST」6店舗を加え、和の食文化をキャラクターの魅力を通して提供する飲食ビジネスをさらに強化してまいります。

http://www.telacoya.co.jp



【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆様には、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト

http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」

https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」

https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」

https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」

https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式TikTokアカウント「スヌーピーとピーナッツの仲間たち【PEANUTS公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC（ 短縮形 (C) 2026 Peanuts ）

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社 寺子屋 お客様相談室

担当者名：高井敏弥

TEL：0120-975-316

Email：info@telacoya.co.jp

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社寺子屋 広報担当：森田安紀

TEL：075-325-3535

FAX：075-325-3525

Email：y-morita@telacoya.co.jp