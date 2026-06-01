渋谷エリアに新たなキャラクターカフェスポット「THEキャラCAFE 東急プラザ渋谷店」がオープン！

株式会社コンテンツシード「THEキャラCAFE 東急プラザ渋谷店」イメージパース

本店舗は、人気アニメ・ゲーム・漫画作品などのキャラクターコンテンツを飲食を通じてより身近に楽しめるカフェ空間として展開いたします。

店内では、作品の世界観をイメージしたコラボドリンクやフード、限定ノベルティなどを展開予定。

今後さまざまな作品とのコラボレーション企画を実施し、キャラクターコンテンツを楽しんでいただける空間を提供してまいります。

■店舗情報

店名：THEキャラCAFE 東急プラザ渋谷店

オープン日：2026年6月19日(金)

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 東急プラザ渋谷 5階

営業時間：11:00～21:00 (LO.20:30)

■展開内容

・コラボドリンク

・コラボフード

・オリジナルノベルティ

・限定企画 など

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

■今後の展開について

THEキャラCAFEでは、今後もさまざまな作品とのコラボレーション企画を予定しております。

開催情報や最新情報につきましては、特設ページおよび公式SNSにて順次お知らせいたします。

■関連URL

THEキャラCAFE 東急プラザ渋谷店X：@thechara_cf_SBY(https://x.com/thechara_cf_SBY)

THEキャラ：https://www.the-chara.com/

【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売