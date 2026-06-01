「Bitfan」にて、声優・俳優・歌手としてマルチに活躍する星守紗凪のオフィシャルファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年6月1日（月）に星守紗凪のオフィシャルファンクラブ「星守紗凪 OFFICIAL FANCLUB『さなしの部屋』」（URL： https://sana-hoshimori.bitfan.id/ ）をオープンしました。

声優・俳優・歌手としてマルチに活躍する星守紗凪（ほしもり さな）。

なかでも古武術や剣術の経験を活かした殺陣をはじめとするアクションには特に評価が高く、声優としてのみならず舞台作品を中心とした俳優としても精力的に活動中です。

メディアミックス作品「アサルトリリィ」シリーズ（郭神琳、天宮・ソフィア・聖恋 役）、舞台「女王ステ」シリーズ（アン 役）、舞台「スパイ教室」（モニカ 役）など多数の作品に継続して出演しているほか、2026年も舞台「カミシバイ -閉-」（神楽ウタ 役）、舞台「リトルアーモリー THE STAGE -銃声は、遠雷に重なる-」（左近若葉 役／Wキャスト）にて主演をつとめることが決定しています。

今回オープンしたのは星守紗凪のオフィシャルファンクラブです。

最新情報やスケジュールのほか、ファンクラブ会員だけが参加できるライブ配信やグループチャット、チケット販売などの様々な特典をご用意しています。詳細は下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルファンクラブ詳細】

■サイト名

星守紗凪 OFFICIAL FANCLUB「さなしの部屋」

■URL

https://sana-hoshimori.bitfan.id/

■月額会費

月額：600円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

■コンテンツ

NEWS、PROFILE、SCHEDULE、GROUP CHAT、LIVESTREAM、TICKET、BIRTHDAY MESSAGE

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

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