高山市とアキッパが連携。新穂高エリアの市営駐車場に「事前予約制」を導入～観光シーズンの渋滞緩和と駐車場不足解消を目指して～

akippa株式会社

駐車場マーケットプレイス「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は、岐阜県高山市と連携し、2026年6月1日(月)から10月31日(土)までの期間、新穂高エリアの駐車場不足解消に向けて市が新たに駐車場を新設し「予約制駐車場」として活用することが決定しました。

本連携により、観光シーズンにおける周辺道路の渋滞や空き待ち車両による事故リスクの解消を目指します。また、駐車場を探す「うろつき運転」を抑制することで、山岳エリア特有の環境負荷低減の寄与にも期待できます。

2026年度 高山市 新穂高駐車場 駐車場予約サイト▼

https://www.akippa.com/event/shinhotaka(https://www.akippa.com/event/shinhotaka)

新穂高エリアは、北アルプスの絶景を気軽に楽しみたい観光客や本格的な登山者など、幅広い層が訪れる日本有数の山岳観光地です。360度のパノラマや森の散策、奥飛騨温泉郷などを目的に、全国から多くの人が訪れます。

一方で、観光シーズンには駐車場不足による周辺道路の渋滞と、空き待ち車両による環境負荷・事故リスクが常態化しており、大きな課題となっていました。

そこで今回、高山市とアキッパは連携し、観光客の利便性向上と駐車場不足解消に取り組むことが決定しました。

本取り組みでは、特に混雑が予想される期間において、高山市がアキッパを活用し、市営駐車場の事前予約制として運用いたします。事前に駐車場を確保できるようになることで、現地での空車待ちの時間をなくし、スムーズな観光・登山体験をサポートします。また、うろつき運転の解消にも寄与することで環境および事故のリスク軽減にも期待できます。

■駐車場の予約について

新穂高第4駐車場において、アキッパの予約システムによる運用を開始いたします。

運用期間：

2026年6月1日(月)～10月31日(土)

対象駐車場：

新穂高第4駐車場

※詳細は駐車場予約ページをご確認ください。

※駐車場はアキッパバリュープラスの対象外です。

2026年度 高山市 新穂高駐車場 駐車場予約ページ▼

https://www.akippa.com/event/shinhotaka

アキッパは本取り組みを通じて、高山市を訪れる方々が安心してアクセスできる観光地づくりに寄与してまいります。そして今後も「困りごと解決企業」として、全国の自治体や地域の皆さまと協力し、スムーズな移動の実現と、地域課題の解決に取り組んでまいります。

■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場マーケットプレイス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上（※）予約できる駐車場を確保しており（2025年12月 平均アクティブ掲載数）、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計530万人（2026年4月末時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー14F

東京オフィス：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：駐車場マーケットプレイス「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp

【本プレスリリースのお問い合わせはこちら】

akippa株式会社 広報（担当：森村）

東京オフィス:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

大阪オフィス:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー14F

Tel:03-6450-6090

Email: pr@akippa.co.jp

URL: https://akippa.co.jp