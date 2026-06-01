楽天ペイメント、九州でホームセンターを中心に展開するホームインプルーブメントひろせと「楽天ポイントカード」において提携

楽天ペイメント株式会社

株式会社ホームインプルーブメントひろせ（以下「ホームインプルーブメントひろせ」）と楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」において提携したことをお知らせします。

本提携により、2026年秋頃から、ホームインプルーブメントひろせが九州で展開するホームセンター「ＨＩヒロセ」「ＯＫホーム＆ガーデン」「ＨＩヒロセＰＲＯ」「ＯＫ ＰＲＯ」、ならびにスーパーマーケット「食の蔵」の全店舗において、「楽天ポイントカード」（注1）が順次利用可能となります。

利用者は店舗にて「楽天ポイントカード」を提示して支払いをすると、200円（税抜）に対して1ポイントの「楽天ポイント」が進呈され、支払い時には1ポイント1円相当として利用することができます。さらに、ホームインプルーブメントひろせのポイントカード「Hiプレポカード」（注2）と同時に「楽天ポイントカード」を提示することで、両方のポイントが進呈されます。

ホームインプルーブメントひろせは、2020年5月よりキャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」を導入し、楽天グループとの連携を深めてきました。このたび、「楽天ポイントカード」を導入することで、幅広い顧客を持つ楽天グループとの連携をさらに深め、利用者へのサービスの向上を目指します。

ホームインプルーブメントひろせと楽天ペイメントは、今後も利用者の一層の利便性および満足度の向上に努めていきます。

（注1）「楽天ポイントカード」機能が搭載されたカードとアプリ、「Edy-楽天ポイントカード」、「楽天カード」裏面のバーコードが対象です。「楽天ポイントカード」の機能に関しては、以下の詳細ページをご確認ください。

https://pointcard.rakuten.co.jp/guidance/?l-id=rpoint_top

（注2）2026年秋頃に予定している「楽天ポイントカード」の利用開始に伴い、「Hiプレポポイント」の進呈条件が変更となります。以下の詳細ページをご確認ください。

https://www.hihirose.com/card/

【株式会社ホームインプルーブメントひろせについて】https://www.hihirose.com/

株式会社ホームインプルーブメントひろせは、1963年に設立されました。1978年にホームセンター1号店を開店して以来、九州を中心にホームセンターに加え食品スーパーを運営し、事業の拡大を進めてまいりました。2023年にコーナングループにグループインし、プライベート商品の販売の拡充などシナジー創出に向けて連携を強化しています。

地域の暮らしを支えるディスティネーションストアとして、すべての経営活動をお客様視点へ向けて、「心地よい住まいと、暮らしに幸せをプラスする」を掲げ、お客様一人ひとりに満足していただいて、地域から愛され続けられるお店作りを提供しています。

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

以上