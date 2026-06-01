2026（令和8）年度金鷲旗玉竜旗高校柔剣道大会　7月22日～7月29日 照葉積水ハウスアリーナにて開催

株式会社西日本新聞社

全国から延べ1,300校、約10,000人の高校柔剣道選手が集い、団体戦抜き勝負で伝統の大旗を争う「2026（令和8）年度金鷲旗・玉竜旗高校柔剣道大会」（主催：株式会社西日本新聞社・九州柔道協会・九州剣道連盟）を照葉積水ハウスアリーナ（福岡市総合体育館）で、7月22日から29日まで開催。

2026（令和8）年度金鷲旗高校柔道大会

2026（令和8）年度金鷲旗高校柔道大会メインビジュアル

会期：女子・男子/7月22日（水）

女子・男子/7月23日（木）

男子/7月24日（金）

主催：西日本新聞社、九州柔道協会

HP：金鷲旗高校柔道大会2026【公式サイト】(https://specials.nishinippon.co.jp/nsp/judo/kinshu/)

2026（令和8）年度玉竜旗高校剣道大会

会期：女子/7月25日（土）～26日（日）

男子/7月27日（月）～29日（水）

主催：西日本新聞社、九州剣道連盟

HP：玉竜旗高校剣道大会2026【公式サイト】(https://specials.nishinippon.co.jp/nsp/kendo/gyokuryu/)

2026（令和8）年度玉竜旗高校剣道大会メインビジュアル

協賛：イカイ、東建コーポレーション、にしたんARTクリニック、オクダ、九州旅客鉃道、東進ハイスクール、カステラ本家福砂屋、JAグループ福岡、サエキジャパン、西日本シティ銀行、にしけい、第一交通産業、西日本新聞ビルディング、西日本新聞旅行、コカ・コーラ ボトラーズジャパン

後援：スポーツ庁、講道館、全日本柔道連盟、全日本剣連盟、九州各県、九州各県教育委員会、福岡市、福岡市教育委員会、福岡県高等学校体育連盟、テレビ西日本

【本大会の特色】

◇歴史・伝統

大正5年（1916年）『九州学生武道大会』の名称で柔道剣道ともに開催。

「金鷲旗玉竜旗高校柔剣道大会」は春の選手権・選抜、高校総体（インターハイ）とあわせて高校３冠に位置づけられ、全国屈指の規模を誇る伝統ある大会となっております。

今年度通算、金鷲旗98回・玉竜旗97回を数え、間もなく迎える100回記念大会へ向けて進化し続けています。

◇オープントーナメント制

予選を行わないオープントーナメント方式を採用。

大会参加校数が金鷲旗玉竜旗合わせて述べ1,300校と、世界的にみても大規模な大会となっており、試合日程が数日に及ぶハードな大会のため、毎年さまざまなドラマが生まれています。

◇抜き勝負

5人制団体勝ち抜き戦、いわゆる「抜き勝負」によるトーナメント戦。

抜き勝負を採用することにより、1人で勝ち進んでいくケースがあり「5人抜き」「10人抜き」「15人抜き」「20人抜き」といった勝ち抜いた数に応じた敢闘賞が用意され、この表彰を受けることが名誉となっています。

【昨年度大会の様子】

2025金鷲旗女子

昨年の2回戦 九州学院(熊本)-横須賀学院(神奈川)

2025金鷲旗男子

昨年の２回戦 奈良育英(奈良)-大牟田(福岡)

2025玉竜旗女子

昨年の準々決勝 八代白百合学園(熊本)-樟南(鹿児島)

2025玉竜旗男子

昨年の3回戦 米子北斗(鳥取)-福岡第一(福岡)

【チケット】

観戦チケットはアルトネチケットオンラインにて販売予定。

金鷲旗：6月27日（土）～

玉竜旗：6月28日（日）～

◇料金

一般1,200円、高校生800円、中学生以下無料。

【試合動画配信】

全試合を無料ライブ配信！

無料のライブ配信を、西スポWEB OTTO!のYouTubeチャンネルで全試合実施。

アーカイブ配信はTV番組放映後に視聴可能

YouTubeチャンネルはこちら(https://www.youtube.com/channel/UC2j7TaGGlS87L0LS8MTUOrw)

【メインビジュアル】

墨絵・陶墨画アーティスト西元 祐貴 氏が担当

昨年に引き続きポスターなどのメインビジュアルと題字は、国内外で活躍する福岡市在住の墨絵・陶墨画アーティスト西元祐貴さんの作品です。



＜西元 祐貴 氏 プロフィール＞

世界的な注目を集める、日本を代表する墨絵アーティスト。

伝統的な技法に捕われず、大胆さと繊細さを持ち合わせたタッチで「躍動感」「力強さ」を追求した作品を展開する。

国際的なイベントや TV 番組では度々「ライブペイント」を披露しており、2023年3月、香港アートバーザルで9年ぶりにライブペイントを行い、この作品は250,000香港ドルで落札された。

迫力の墨絵が瞬く間に描かれる様子は、世界中で見る者を魅了し、圧倒する。

【公式グッズ販売】

大会では、期間中さまざまなオリジナルグッズの販売を予定しております。

その先駆けとして、学校名や氏名を入れることができるオリジナルグッズの事前受注販売を実施いたします。出場の記念や応援のアイテムとして、大会前からお楽しみいただける特別企画です。

参加校のみなさまはもちろん、道場やチーム名での申込も可能です！金鷲旗・玉竜旗を目指す小中学生や保護者の方、卒業生の方など、全ての金鷲旗・玉竜旗ファンからのご注文をお待ちしております！

◇受付期間

2026年6月1日（月）10:00 ～ 2026年6月21日（日）23:59

◇販売ページ

金鷲旗：金鷲旗公式HP(https://specials.nishinippon.co.jp/nsp/judo/kinshu/goods/)

玉竜旗：玉竜旗公式HP(https://specials.nishinippon.co.jp/nsp/kendo/gyokuryu/goods/)

※学校名・氏名入りオリジナルグッズについて会場販売はございません。ご希望の方はお早めにご注文下さい。

金鷲旗玉竜旗

◇金鷲旗玉竜旗限定キューブカステラ販売決定！

カステラ本家福砂屋×金鷲旗玉竜旗コラボの限定パッケージでキューブカステラを販売いたします！

事前予約も受付予定

詳細は後日大会ホームページやSNSにて発信いたします。

※パッケージデザインはイメージです。

【スペシャルアンバサダー】

本大会をさらに盛り上げるため、今年度も各界著名人の方々にスペシャルアンバサダーらに就任していただきます。

就任コメントは大会公式HPにて公開中。

◇金鷲旗スペシャルアンバサダー穴井隆将氏穴井 隆将 氏（天理大学体育学部准教授・天理大学柔道部師範）

―経歴―

全日本選抜柔道体重別選手権大会100kg級 4連覇

全日本柔道選手権大会（無差別） 優勝2回

世界柔道選手権大会100kg級 金メダル

ロンドンオリンピック100kg級 出場

―SNS公式アカウントー

Instagram：＠anaitakamasa(https://www.instagram.com/anaitakamasa/)

X：＠takamav(https://x.com/takamav)

◇金鷲旗アンバサダー/応援ソング浦田兄弟闘う音楽家 浦田兄弟（アーティスト）

―経歴―

福岡県久留米市出身の双子

久留米商業高等学校出身で金鷲旗出場経験あり

―SNS公式アカウントー

Instagram：＠urata_kyoudai(https://www.instagram.com/urata_kyoudai/)

X：@urata_kyoudai(https://x.com/urata_kyoudai)

TikTok：@urata_kyoudai(https://www.tiktok.com/@urata_kyoudai?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

※大会公式応援ソングは近日公開予定

◇玉竜旗スペシャルアンバサダー鍋山隆弘氏鍋山 隆弘 氏（筑波大学体育系准教授・男子剣道部監督・剣道教士八段）

―経歴―

インターハイ 優勝

玉竜旗 優勝

全日本選抜剣道八段大会 優勝

世界剣道選手権大会 出場

全国教職員大会 優勝

―SNS公式アカウントー

Instagram：@takahironabeyama(https://www.instagram.com/takahironabeyama/)

◇玉竜旗応援マネージャー七里栞菜氏七里 栞菜 氏（モデル）

―経歴―

・剣道四段

・2017年度、2018年度玉竜旗出場

・成田高校出身

―SNS公式アカウントー

Instagram：＠kanna_shichiri(https://www.instagram.com/kanna_shichiri/)

X：＠kanna_shichiri(https://x.com/kanna_shichiri)

TikTok：@kanna_shichiri(https://www.tiktok.com/@kanna_shichiri?_t=8oCsAjDbFgO&_r=1&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPOTM2NjE5NzQzMzkyNDU5AAGnIBDhlD6LIkN4X4EquyDCV_QLVPQ9RFGm2ouewp9_y8WELxzqHTFSZm14Bck_aem_zyBw7WGuYYvymu0dV6c3Hw)

【各種付随イベント】

試合だけじゃない“学び”と“交流”の大会へ

本大会では、熱戦が繰り広げられる競技大会に加え、選手のみならず指導者や保護者も参加できる各種イベントを実施します。

柔道・剣道の技術向上や競技理解を深める「金鷲旗柔道クリニック」「玉竜旗合同稽古会」のほか、「にしたんARTクリニックpresentsアスリートネイル」や「カステラ本家福砂屋presentsスポーツ栄養学セミナー」を開催して、 “競う場”だけでなく“新たな学び・つながる場”として大会価値の向上を目指します。

【Together,We Grow!金鷲旗柔道クリニック supported by 全日本柔道連盟】

■開催予定日

7月22日(水)～24日(金) 計5回予定 （内、2回は小中学生対象 ）

■講師

王子谷 剛志 氏（男子100kg超級、全日本選手権4回優勝、現旭化成コーチ）

秋本 啓之 氏（男子73kg級、2010世界選手権優勝、現全日本代表コーチ）

濱田 尚里 氏（女子78kg級、東京オリンピック金メダル）

芳田 司 氏（女子57kg級、東京オリンピック銅メダル）

※講師の都合により、変更となる場合がございます

■参加対象

１.2026（令和8）年度金鷲旗高校柔道大会（第98回）に選手としてエントリーしていること。

２.柔道に取り組んでいる小中学生。

※小中学生の引率の方（保護者など）は、観戦チケットが必要です。

【2026年度玉竜旗合同稽古会】

■開催予定日

7月26日(日)

■講師

玉竜旗スペシャルアンバサダー 鍋山 隆弘 氏（筑波大学剣道部男子監督）

各大学の剣道部監督

■参加対象

2026（令和8）年度玉竜旗高校剣道大会に、エントリーしている学校に所属している学生

※状況により開催を見送る可能性もございます。詳細はホームページ及びSNSより発信いたします。

【にしたんARTクリニックpresentsアスリートネイル】

■開催予定日

7月22日(水)・23日(木) 計2回予定

■参加対象

選手、指導者、保護者 等

【カステラ本家福砂屋presentsスポーツ栄養学セミナー】

■開催予定日

7月23日(木)・25日(土)・27日(月) 計3回予定

■参加対象

選手、指導者、保護者 等

本大会にかける高校生の熱い戦いを会場や配信でぜひお楽しみください！

選手たちへの熱い応援お願いします！