【ニューエラ】6月21日（日）父の日のギフトに最適なアイテムを展開

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、6月21日（日）の父の日に向けて、ギフトにおすすめのアイテムを多数ご用意しております。

男性のドレスシャツやハンカチの柄として馴染み深いギンガムチェックの生地を使用したキャップ8種は、普段あまり柄物を身につけない方にも贈りやすいアイテムです。ベースモデルは、［59FIFTY(R)（フィフティ―ナインフィフティー）］と同様のフォルムながら、サイズ調整が可能な［9FIFTY(TM)（ナインフィフティ―）］と、浅めの被り心地が特徴のカジュアルなベースボールキャップ［9TWENTY(TM)（ナイントゥエンティー）］の2種類。親子でのリンクコーディネートもおすすめです。

【ラインアップ】 ※価格はすべて税込

［9FIFTY(TM)］ 各6,600円

【ラインアップ】 ※価格はすべて税込

［9FIFTY(TM)］ 各6,600円

このほか、ニューエラ直営店限定で展開しているオーセンティックなカジュアルウェアライン＜NEW ERA(R) BLACK LABEL（ニューエラ ブラックレーベル）＞の半袖シャツやニットポロシャツ、＜NEW ERA(R) GOLF＞のキャップやTシャツなど、幅広いバリエーションをラインアップしております。

【ラインアップの一例】 ※価格はすべて税込

［BLACK LABEL］

半袖スキッパーニットポロシャツ 12,100円半袖ビッグポロシャツ 12,100円半袖シャツ DotAir(R)15,400円半袖シャツ COOL DOTS(R)14,300円

［NEW ERA(R) GOLF］

9FIFTY(TM) PAPER ニューヨーク・ヤンキース 4,400円バケット01 サークルパッチ5,060円半袖ポロシャツ鹿の子8,800円半袖ポロシャツ鹿の子ゲームシャツ 9,350円

【父の日コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】

https://www.neweracap.jp/collections/fathers-day-2026