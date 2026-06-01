【ニューエラ】6月21日（日）父の日のギフトに最適なアイテムを展開
ニューエラジャパン合同会社
半袖スキッパーニットポロシャツ 12,100円
半袖ビッグポロシャツ 12,100円
半袖シャツ DotAir(R)
15,400円
半袖シャツ COOL DOTS(R)
14,300円
9FIFTY(TM) PAPER ニューヨーク・ヤンキース 4,400円
バケット01 サークルパッチ
5,060円
半袖ポロシャツ鹿の子
8,800円
半袖ポロシャツ鹿の子ゲームシャツ 9,350円
スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、6月21日（日）の父の日に向けて、ギフトにおすすめのアイテムを多数ご用意しております。
男性のドレスシャツやハンカチの柄として馴染み深いギンガムチェックの生地を使用したキャップ8種は、普段あまり柄物を身につけない方にも贈りやすいアイテムです。ベースモデルは、［59FIFTY(R)（フィフティ―ナインフィフティー）］と同様のフォルムながら、サイズ調整が可能な［9FIFTY(TM)（ナインフィフティ―）］と、浅めの被り心地が特徴のカジュアルなベースボールキャップ［9TWENTY(TM)（ナイントゥエンティー）］の2種類。親子でのリンクコーディネートもおすすめです。
【ラインアップ】 ※価格はすべて税込
［9FIFTY(TM)］ 各6,600円
【ラインアップ】 ※価格はすべて税込
［9FIFTY(TM)］ 各6,600円
このほか、ニューエラ直営店限定で展開しているオーセンティックなカジュアルウェアライン＜NEW ERA(R) BLACK LABEL（ニューエラ ブラックレーベル）＞の半袖シャツやニットポロシャツ、＜NEW ERA(R) GOLF＞のキャップやTシャツなど、幅広いバリエーションをラインアップしております。
【ラインアップの一例】 ※価格はすべて税込
［BLACK LABEL］
半袖スキッパーニットポロシャツ 12,100円
半袖ビッグポロシャツ 12,100円
半袖シャツ DotAir(R)
15,400円
半袖シャツ COOL DOTS(R)
14,300円
［NEW ERA(R) GOLF］
9FIFTY(TM) PAPER ニューヨーク・ヤンキース 4,400円
バケット01 サークルパッチ
5,060円
半袖ポロシャツ鹿の子
8,800円
半袖ポロシャツ鹿の子ゲームシャツ 9,350円
【父の日コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】
https://www.neweracap.jp/collections/fathers-day-2026