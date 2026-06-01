【合理的配慮の義務化に対応】学習塾の負担をAIで自動化！1中学校区1塾限定の次世代AI教材『AIQfit（アイキューフィット）』6月1日より全国展開開始

リバランス株式会社

EdTech事業を展開するリバランス株式会社（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：津嘉山晋弥）は、特別な支援や個別の配慮が必要な生徒への「合理的配慮」をシステム上で自動化・最適化する、次世代AI教材パッケージ『AIQfit（アイキューフィット）』を2026年6月1日（月）より全国で提供開始いたします。

2024年4月の合理的配慮義務化以降、教育現場では「多様な学習特性を持つ生徒への対応」と「講師不足・労働環境の改善」の両立が深刻な課題です。本システムは、独自の「AIQスキャン」により生徒の学習特性を瞬時に判定。一人ひとりに適した問題量やテキストをAIが自動生成することで、経験の浅い講師でも高品質な個別指導を可能にします。自社運営塾での先行導入では、授業準備負担「ゼロ」の成果を実証。さらに、導入塾の優位性を守るため「1中学校区につき1塾限定」の地域独占契約を採用し、全国の学習塾の差別化と経営基盤強化を支援します。

【開発の背景：合理的配慮の義務化による現場の「負担」を「強み」へ】

近年、学習塾に通う生徒の学習特性（ADHDやASD、学習障害、不登校傾向など）は多様化しています。法改正以降、現場からは「専門ノウハウがない」「個別対応による講師の業務負担が限界」という切実な声が上がっていました。 『AIQfit』は、「普通教育を基礎とし、やり方を工夫する」をコンセプトに、現場のリアルな葛藤から生まれたEdTechツールです。講師の属人的なスキルに依存せず、システムが学習の最適化を担うことで、現場の負担を極限まで削減。「合理的配慮に強い塾」という新たな地域ブランドの構築を実現します。

【AIQfitの4つの特長】

1. 「AIQスキャン」による特性判定と教材の自動最適化

AIが生徒の学習特性（視覚優位、処理速度の凹凸など）を判定し、つまずきの原因を可視化。「文字が苦手な子」には画面レイアウトを調整、「処理がゆっくりな子」には問題数を絞るなど、テキストや宿題を自動で最適化し、生徒の達成感を引き出します。

2. 保護者向けコメントの自動生成で業務時間を大幅カット

日々の学習履歴から、保護者への報告コメントをAIが自動生成。講師は内容を確認・共有するだけで業務が完了するため、保護者対応にかかる時間と精神的負担を劇的に削減します。

3. 専門知識不要！充実の「発達支援動画研修」を標準装備

システム内に、発達支援の基礎知識や具体的な指導・声かけ方法を学べる動画研修を用意。アルバイトや経験の浅いスタッフでも、迷うことなくベテラン並みの配慮と指導が可能になります。

4. 競合を圧倒する【1中学校区ごとに1塾限定】の地域独占制度

導入塾が地域で確固たる地位を築けるよう、1つの中学校区につき「1塾限定」の契約としています。近隣の競合塾に導入されるリスクがなく、自塾だけの強力な生徒募集の武器として活用いただけます。

【先行導入の実績・現場の声】

■ 自社運営：オンライン個別指導塾リバランス

「システムが自動で最適なテキストや宿題を生成するため、事前の授業準備にかかる時間がほぼゼロになりました。その分、生徒との対話やメンタルケアなど『直接的なサポート』に時間を注げるようになり、指導の質の向上と講師の労働環境改善を同時に達成しています」

■ その他の導入塾（学習塾経営者）

「勉強に遅れがちな生徒の保護者へのフィードバックに悩んでいましたが、AIが作成した客観的な履歴とコメントを共有することで、『ここまで細かく特性を見て配慮してくれるなんて安心』と大変喜ばれています」

【サービス概要および料金システム】

サービス名：AIQfit（アイキューフィット）

対象：個別指導塾、学習塾など

料金：

初期費用：100,000円／1教室（※先着30社限定の特別価格）

月額利用料：1IDあたり 2,980円／月

詳細URL：https://aiqfit.jp/

【会社概要】

会社名：リバランス株式会社

所在地：〒900-0003 沖縄県那覇市安謝2-22-27 The天てらす304

代表者：津嘉山晋弥

事業内容：EdTech事業、学習塾運営