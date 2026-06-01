仙台銘菓の生クリーム大福「喜久福」と再コラボ！！喜久福〈袋〉新発売

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は「喜久福〈袋〉」を6月15日（月）よりヨークベニマル、東北地区のセブン‐イレブン、お茶の井ケ田売店「喜久水庵」で順次発売します。

仙台銘菓の生クリーム大福「喜久福」と再びコラボ

老舗和菓子店が手がける仙台銘菓「喜久福」と初のコラボを2022年に実施しました。風味豊かな抹茶生クリームが特徴の喜久福「抹茶」をチロルチョコで表現し、その再現度が高いとご好評のお声をいただきました。この度、新たに喜久福で人気フレーバーの〈ずんだ〉をアソートし、たっぷりお楽しみいただける袋タイプで新登場します。

生クリーム大福「喜久福」を再現。もちもち食感がクセになる！

抹茶：小豆風味ペーストともちグミをもち風味生地と抹茶クリーム生地で包みました。もちグミのもちもちとした食感、抹茶の香りと苦みのバランスにこだわり食べやすく仕上げました。

ずんだ：ずんだペーストともちグミをずんだ風味生地ともち風味生地で包みました。枝豆の風味を引き出し、まろやかでやさしいずんだの香りがふんわり広がる上品な味わいに仕上げました。

喜久福のデザインを踏襲した親しみあるパッケージ

老舗和菓子店が手がける仙台銘菓「喜久福」をイメージし、上質感と親しみやすさを兼ね備えたデザイン。パッケージ中央には、喜久福ロゴを大きく配置することで印象的で存在感のあるデザインに仕上げました。また、抹茶・ずんだの2種の味わいを断面図でわかりやすく表現し、見た目からもおいしさが伝わるパッケージとなっています。個包装には喜久福のデザインを踏襲し、本家商品の雰囲気を感じられる親しみやすい仕様にしました。

喜久福とは？

大正9年創業の老舗お茶屋「お茶の井ヶ田」が手がける喜久水庵の看板商品「喜久福」。 “食べるお茶”をコンセプトに、上質な抹茶を使用した抹茶生クリームとこしあんを、やわらかなおもちで包み込んだ人気の生クリーム大福で、宮城県を中心に長年愛され続けている人気商品です。

■発売について

2026年6月15日（月）よりヨークベニマル、東北地区のセブン‐イレブン、お茶の井ケ田売店「喜久水庵」で順次発売。

■価格

16個入り(抹茶：8個、ずんだ：8個)

345円（税込参考価格）

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

■チロルチョコについて

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。

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