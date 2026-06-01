「あなたのデザインがPCの顔になる！」PCケースに施すデザインを公募するキャンペーン『PC FRAME ART COMP（PCフレーム・アートコンプ）』を本日(2026年6月1日)より開催いたします

シー・エフ・デー販売株式会社

シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)は、ハイスペックPCのケース側面+フロントガラスパネルに施すデザインを公募するキャンペーン、『PC FRAME ART COMP（PCフレーム・アートコンプ）』を本日(2026年6月1日)より開催いたします。

イラストやグラフィック制作、生成AIの活用、3Dモデリング、eスポーツ、そして動画配信にいたるまで、現代のあらゆる表現において、膨大なデータを処理できる「高性能PC」は必要不可欠な存在となりました。

本コンテストでは、その最先端クリエイティブの象徴とも言えるPCケースの顔である「ガラスパネル」を彩るアートワークを募集いたします。

内部で輝くパーツやLEDの光、そして皆様のデザインが融合したとき、PCは単なる機材を超え、

世界にひとつの「動く立体アート作品」へと昇華します。

画面の中にとどまらず、圧倒的な存在感を放つ透明なキャンバスに、あなたの世界観を表現してみませんか。

最優秀賞に選出された方には、ご自身のデザインが美しく施された「ハイスペックオリジナルPC」を制作し、東京ゲームショウ2026にて展示した後、贈呈いたします。

AIのローカル環境構築から高負荷なゲーム・配信まで、すべての表現をどこまでも加速させる最高峰の作業環境を、ぜひその手で獲得してください。

皆様の先進的なデザインが、これからのデスクトップカルチャーを照らす日を心より楽しみにしております。

熱意あふれる作品のご応募を、お待ち申し上げております。

キャンペーンサイト・応募先

https://www.cfd.co.jp/biz/news/detail/news-202606-pcframeartcomp.html

応募概要

・募集内容

ハイスペックPCのケース側面+フロントガラスパネルに施すデザイン。※未発表のオリジナル作品に限る。

・募集カテゴリ

１. CHARACTER 部門

オリジナルキャラクターを配置したデザイン。

PC内部のライティングとマッチするような構図や、独自世界観を持つキャラクターイラストを募集します。

２. GRAPHIC 部門

インテリアやデスク環境に溶け込むグラフィックデザイン。

幾何学模様、タイポグラフィ、ミニマルアートなど、空間を格上げするデザインを幅広く募集します。

３. JAPANESQUE 部門

浮世絵、水墨画、伝統工芸、和モダンなど、日本の伝統芸能や文化をオマージュ・再解釈したデザインを募集します。

※複数の部門に応募いただくことができます。

・デザイン対象PCケース

KRC-mT01シリーズ(https://www.kuroutoshikou.com/product/detail/krc-mt01b.html) (ケースカラーの黒/白は選ぶことができます)

KRC-mT01シリーズ・応募資格

アマチュア、プロ、職業、国籍は不問

日本に在住しており、日本語または英語でのコミュニケーションができる方

※未成年の場合は親権者の同意が必要です。

・応募受付期間

2026年6月1日 ～ 8月2日（日）23：59まで

・賞品

最優秀賞

受賞デザインを施したハイスペックオリジナルPC および 東京ゲームショウ2026における展示

(最優秀賞枠：CHARACTER部門＝２名/GRAPHIC部門＝1名/JAPANESQUE部門＝1名)

優秀賞

受賞デザインを施したオリジナルPCケース および 東京ゲームショウ2026における展示

(優秀賞枠：CHARACTER部門＝3名/GRAPHIC部門＝2名/JAPANESQUE部門＝2名)

・審査について

一次審査と二次審査が行われます。

・キャンペーン開催後について

受賞の有無に関わらず、独自のクリエイティビティや高い技術力を感じた方には、弊社より「公式パートナー（デザイナー／クリエイター）」として、今後の製品開発や個別のアートワーク案件における有償でのグラフィック制作をダイレクトにご相談させていただく場合がございます。

※キャンペーンに関するより詳しい内容は、キャンペーンサイトをご確認ください。

キャンペーンサイト・応募先

https://www.cfd.co.jp/biz/news/detail/news-202606-pcframeartcomp.html

熱意あふれる作品のご応募を、お待ち申し上げております！