【茨城県｜水戸プラザホテル】7/25開催「水戸偕楽園花火大会」観覧席付き宿泊プランを販売

株式会社伊勢甚本社 水戸プラザホテル水戸偕楽園花火大会観覧席チケット付き宿泊プラン

水戸プラザホテル（所在地：茨城県水戸市千波町2078-1）は、2026年7月25日(土)限定で、「第66回 黄門まつり 水戸偕楽園花火大会」の有料観覧席チケット付き宿泊プランを販売いたします。



本プランでは、有料観覧席「水戸駅側ペア席」チケットをご用意。当日は、約5,000発の打ち上げ花火が千波湖の夜空を鮮やかに彩り、湖面を美しく照らし出します。



場所取りの負担を気にすることなく花火大会を満喫し、鑑賞後は余韻に包まれながらホテルでゆっくりとお寛ぎいただける贅沢が、本プランならではの魅力です。

一夜限りとなる、水戸の夏の風物詩。

夏でしか味わえない特別な体験を、心満たされるご滞在とともにお過ごしください。

■第66回 黄門まつり 水戸偕楽園花火大会

開催日時

2026年7月25日(土)

19：30 ～ 20：30

※荒天時は26日(日)に順延



会場

千波湖 [茨城県水戸市千波町3080]

水戸偕楽園花火大会 公式サイト :https://mitokoumon.com/koumon/

■宿泊プラン概要

客室 イメージ

プラン名

【7/25限定】水戸偕楽園花火大会 観覧チケット付き ご宿泊プラン ～ご朝食付き～

対象日

2026年7月25日(土) の１日限定

※本プランは、2名様もしくは4名様利用にて承ります。

※販売開始日は、6月6日(土)10：00～となります。

特典内容

「水戸偕楽園花火大会」観覧席チケット

有料観覧席「水戸駅側ペア席」チケットをご用意。

水戸駅寄りの観覧エリアにて、2名1組でゆったりと座りながら、迫力ある花火をご鑑賞いただけます。

「ほろ酔いセット」プレゼント

缶ビール（またはペプシコーラ）2本と、おつまみをセットにした“ほろ酔いセット”をご用意。保冷ポーチに入れてお渡しいたします。

花火の鑑賞とともにお楽しみください。

リラクゼーションラウンジ イメージ宿泊者専用ラウンジにて「ウェルカムドリンクサービス」

アルコールを含む「ワンドリンクサービス」

※２杯目以降、１杯\500となります。

＜提供時間＞

16:00～19:00（L.O.18:40）

朝食イメージ茨城の食材にこだわったご朝食付き

茨城県産の食材をふんだんに使ったご朝食をご用意。穏やかな空間で迎える優雅な朝の始まりを。

※曜日によって和朝食、洋朝食が異なります

・和朝食：月／水／金

・洋朝食：火／木／土／祝

・和洋チョイス：日曜のみ

■ご予約、お問い合わせ先

水戸プラザホテル 宿泊グループ

【TEL】029-305-8125

Web予約はこちらから :https://go-mito-plaza.reservation.jp/ja/plans/10193762

※ご予約受付は、2026年6月6日(土)10:00より開始いたします

水戸プラザホテル

2024年10月1日に創業300周年を迎えた(株)伊勢甚本社が所有・運営する“森の中の迎賓館”がコンセプトのホテル。

発明家として有名なエジソンの曾孫にあたる「ジョン・デビッド・エジソン」が手がけたインテリアデザインで2001年にオープン。

【所在地】〒310-0851 茨城県水戸市千波町2078-1

【TEL】029-305-8111(代表)

【Webサイト】 https://www.mito-plaza.jp/