超軽量/超薄型太陽光モジュール「フレキシブルソーラーG＋」新モデル販売開始のお知らせ

株式会社 電巧社

「フレキシブルソーラーG＋」において、薄型軽量モジュール分野をリードする電巧社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中嶋乃武也）は、PEAKUP POWER社製の超軽量/超薄型太陽光モジュール

「420Wモデル」を、2026年6月1日より新たに販売開始いたします。

本製品は高出力・高効率設計により、限られた設置面積でも十分な発電量を確保しやすく、

産業用施設や事業所を中心に耐荷重不足で諦めていた屋根や屋上、壁面など幅広い用途での活用が見込まれます。

また、自治体による高機能太陽光発電システム向け補助制度の対象製品としても採用されており、

東京都の補助事業「令和７年度 優れた機能性を有する太陽光発電システム」や「地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業」の対象製品となります。

当社は今後も、社会課題の解決に貢献する先進的な太陽光発電システムをいち早く提供し、

持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。

製品の特徴

1. 超軽量・超薄型設計・・・

重さはわずか2.5kg/平方メートル 、厚さは2.0mm

2. 非常に高い変換効率・・・

モジュール変換効率21.69%

3. 優れた防眩性と意匠性・・・

オールブラックモデルにより低反射を実現

「PEAKUP POWER社 420W（PKQJH57J420）」の詳細はこちら▼

https://de-denkosha.co.jp/product/energy/flexiblemodule/f_spec/peakup_power/







[会社概要]

社名： 株式会社 電巧社

所在地： 〒105-0014 東京都港区芝2-10-4

代表者： 代表取締役社長 中嶋 乃武也

設立： 1928年（昭和3年）2月11日

事業内容： 太陽光発電、風力発電事業、ビル用電気設備の販売・保守、

創エネ・省エネ・再エネに関する活動や

製品の企画・開発・販売・保守・整備、補助金申請の代行など

資本金： 9,000万円

Webサイト：https://de-denkosha.co.jp/

脱炭素経営ドットコム：https://de-denkosha.co.jp/datsutanso/