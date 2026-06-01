花耶 TVアニメ『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』オープニング、TVアニメ『領民0人の辺境領主様』エンディングのダブルタイアップ作品「Windmaker / 星降る夜の約束」がCD発売決定！！

株式会社アース・スター エンターテイメント「Windmaker / 星降る夜の約束」盤「星降る夜の約束 / Windmaker」盤

株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内和博）は、所属アーティスト・花耶（かや）が歌唱を担当する、TVアニメ『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』オープニングテーマ「Windmaker」と、TVアニメ『領民０人スタートの辺境領主様』エンディングテーマ「星降る夜の約束」を収録した、ダブルタイアップ作品のCDパッケージ化が決定したことを発表いたします。

「Windmaker」は、2026年7月放送開始のTVアニメ『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』のオープニングテーマ。疾走感あふれるサウンドが印象的な楽曲で、ライブでも大きな盛り上がりを見せる一曲です。“風を生み出す人”というタイトルの通り、自ら未来へ踏み出す勇気や力を与え、聴く人の背中を力強く押してくれるメッセージが込められています。

また、「星降る夜の約束」は、同じく2026年7月放送開始のTVアニメ『領民０人スタートの辺境領主様』のエンディングテーマ。花耶自身が作詞を手がけた本作は、人生の中で誰もが抱える迷いや葛藤、そしてその先にある希望や夢を描いた楽曲です。「どんな時でも前を向いて歩み続けてほしい」という想いが込められた、温かく前向きなメッセージソングに仕上がっています。

今作「Windmaker / 星降る夜の約束」は、白の衣装に身を包んだ花耶と青の衣装に身を包んだ花耶がデザインされた2形態で展開。それぞれの楽曲が持つ世界観やアクセントを、クリエイティブ面でも存分に表現した作品となっています。

さらに、各CDショップおよびECサイトにて2作品同時購入された方には、2026年4月26日に開催された「花耶 One Man Live "Ace"」で初披露された「Windmaker」「星降る夜の約束」のライブ映像をスマートフォンで視聴できる『PLAY PASS PAK』を、数量限定特典としてプレゼント。

加えて、各法人ごとのオリジナル特典も用意されていますので、ぜひあわせてご注目ください。

＜CD情報＞

「Windmaker / 星降る夜の約束」

【発売】2026年7月22日(水)

【価格】1,650円(税込)

【JAN】4562262294642

【品番】ESER-078

「星降る夜の約束 / Windmaker」

【発売】2026年7月22日(水)

【価格】1,650円(税込)

【JAN】4562262294659

【品番】ESER-079

＜CD INDEX＞

1. Windmaker ※TVアニメ『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』オープニングテーマ

2. 星降る夜の約束 ※TVアニメ『領民0人の辺境領主様』エンディングテーマ

3. Windmaker - instrumental

4. 星降る夜の約束 - instrumental

＜特典など商品仕様＞

【2作同時購入特典】

「Windmaker」「星降る夜の約束」 4/26開催「花耶 One Man Live "Ace"」最新ライブ映像収録 PlayPASS PAKを数量限定でプレゼント！

※PlayPASS PAKは数量に限りがございますので、お近くのCDショップもしくはECショップへお問い合わせください。



＜PLAY PASS PAK認証方法＞

１.アプリのインストール

「PlayPASS Music Player」アプリをインストールし、カードを手元に用意

２.PlayPASS PAKをはじめる

アプリを起動し、ダウンロードタブから「PlayPASS PAK」を選択

３.カードをかざして認証

「商品を読み取る」を押下後、スマートフォンにカードを3秒程度かざす



※詳しくは、「PlayPASS PAK」に同封の取り扱い説明書を参照ください。

＜法人別オリジナル特典＞

トレカ風花耶カード

対象法人：タワーレコード / HMV / アニメイト / ゲーマーズ / Amazon / 楽天ブックス 予定

BOOTH限定商品一覧法人別オリジナル特典

▼各ショップのご購入はこちらから

・タワーレコード

http://tower.jp/search/advanced/item/search?jan=4562262294642|4562262294659(http://tower.jp/search/advanced/item/search?jan=4562262294642%7C4562262294659)



・HMV

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16970762

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16970763



・Amazon.co.jp

https://www.amazon.co.jp/s?k=B0H367J2CM%7C+B0H36488LV%7C+B0H36FN8VW%7C+%7C+



・楽天ブックス

後日公開いたします。



・アニメイト(通販含む)

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3495136/

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3495137/



・ゲーマーズ

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10900791/

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10900792/



・ 花耶公式Booth

「Windmaker」：https://kayaofficial.booth.pm/items/8418900

「星降る夜の約束」：https://kayaofficial.booth.pm/items/8418976

2枚セット(映像特典付き）：https://kayaofficial.booth.pm/items/8419012

＜Profile＞

花耶（かや）

アーティスト、声優、俳優

【生年月日】２００１年４月２６日

【特技】ピアノ・絶対音感 【趣味】アニメ鑑賞

【資格】書道準二段・珠算初段

2001 年４月26 日生まれ。

山梨県・南アルプス市出身。甲斐清和高等学校音楽科へ特待生として進学。高校2 年生の頃、『NHK のど自慢チャンピオン大会』に出場。同年、テレビ朝日の歌唱オーディション番組『音楽チャンプ～歌うま日本一決定戦～』で優勝し、日本一の座に輝く。

2022 年1 月、デビュー曲「白馬の王子と薔薇色の私」でメジャーデビュー。作詞を手がけた一青窈からは、その歌声を「人の心に沁み入り浄化されていくような神聖な歌声（ホーリーボイス）」と評される。2025 年10 月29 日には、TV アニメ『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』オープニング主題歌「Reincarnation」を収録したシングルをリリース。さらに2026 年1 月28 日には、TV アニメ『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』エンディングテーマ「Sanctuary」を発表。続く2 月には、新曲「A star」が『町人Aは悪役令嬢をどうしても救いたい』の作品公式テーマソングとして配信リリースされるなど、立て続けにアニメタイアップ楽曲を担当。さらにワンマンライブも開催し、精力的に活動を展開中。

2026 年も続々と多数のTVアニメ主題歌タイアップが控えており、今後の活躍が期待されるアーティスト。

そのほか、アーティスト活動以外にも、地元である山梨県の「やまなし大使」に任命、また初のミュージカル舞台(2026年6月4日～)にも立つなどマルチに活躍の幅を広げている。

◆その他詳細はこちら

https://kaya-official.jp/news/detail/item-5452/

【花耶 公式HP/SNS】

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