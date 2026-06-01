『心霊スポット巡礼ツアー2026』開催決定！全国のタクシー会社と初の連携～お申込は6月1日(月)12:00からスタート～
タクシー・ハイヤーサービスを行う三和交通株式会社(本社：横浜市港北区、代表取締役社 長：吉川永一）は「三和交通タクシーで行く、心霊スポット巡礼ツアー2026」の予告サイトを 2026 年6月1日12:00よりオープン致します。
心霊スポット巡礼ツアー2026 :
https://www.sanwakoutsu.co.jp/special/shinrei/
心霊スポット巡礼ツアー2026のティザーサイトです。6月8日に特設サイトグランドオープンとなります。
三和交通タクシーで行く心霊スポット巡礼ツアー2026の概要
タクシーで巡る夏の恐怖体験として、ホラー愛好家・タクシーファンから熱狂的な支持を集める三
和交通主催「心霊スポット巡礼ツアー」が、2026年に第12回目を迎えます。
2015 年の初開催以来、累計応募件数は12,169件・平均倍率29倍。昨年（2025年）は応募1,918
件・倍率38倍と過去最高水準の競争率を記録しており、チケット入手困難な"プレミアムツアー"とし
て確固たるブランドを確立してきました。
今年は三和交通が12年間で培ってきたエンタメツアーのノウハウを初めて他社へ展開。新潟・静
岡・広島の3社タクシー会社が加わり、全国同時開催という業界初の試みがいよいよ動き出します。
＊自社調べ(2026年5月時点)
【参加会社】
・新潟県（新潟市）
太陽交通株式会社（本社：新潟市北区、代表取締役：佐藤友紀）
・静岡県（静岡市）
静岡ひかりタクシー株式会社（本社：静岡市葵区、代表取締役：泉真）
・広島県（呉市）
有限会社野呂山タクシー（本社：呉市川尻町、代表取締役：尾松泰幸）
他、ツアー詳細情報はお申込み開始の6/8(月)に解禁となります。
また今年も株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：夏野剛）とのコラボ企画で
あるニコニコ生放送の公式放送「三和交通で逝く心霊スポット巡礼ツアー」の放送が決定しておりま
す。全９夜ご用意しており第一夜は6月5日(金)22：00より放送致します。
なおニコニコ生放送コラボ企画の詳細に関しましては5月29日(金)にニコニコ生放送公式よりお知
らせする予定となっております。
今年も夏の風物詩をお楽しみください。
三和交通株式会社
<リリースに関するお問い合わせ先>
株式会社三和交通統轄本部
広報担当：小澤・水品
TEL：045-650-3270 FAX：045-650-3271
E-mail：sanwa_pr@sanwakoutsu.co.jp