『心霊スポット巡礼ツアー2026』開催決定！全国のタクシー会社と初の連携～お申込は6月1日(月)12:00からスタート～

三和交通株式会社

タクシー・ハイヤーサービスを行う三和交通株式会社(本社：横浜市港北区、代表取締役社 長：吉川永一）は「三和交通タクシーで行く、心霊スポット巡礼ツアー2026」の予告サイトを 2026 年6月1日12:00よりオープン致します。

三和交通タクシーで行く心霊スポット巡礼ツアー2026の概要

心霊スポット巡礼ツアー2026 :https://www.sanwakoutsu.co.jp/special/shinrei/心霊スポット巡礼ツアー2026のティザーサイトです。6月8日に特設サイトグランドオープンとなります。

タクシーで巡る夏の恐怖体験として、ホラー愛好家・タクシーファンから熱狂的な支持を集める三

和交通主催「心霊スポット巡礼ツアー」が、2026年に第12回目を迎えます。

2015 年の初開催以来、累計応募件数は12,169件・平均倍率29倍。昨年（2025年）は応募1,918

件・倍率38倍と過去最高水準の競争率を記録しており、チケット入手困難な"プレミアムツアー"とし

て確固たるブランドを確立してきました。

今年は三和交通が12年間で培ってきたエンタメツアーのノウハウを初めて他社へ展開。新潟・静

岡・広島の3社タクシー会社が加わり、全国同時開催という業界初の試みがいよいよ動き出します。

＊自社調べ(2026年5月時点)

【参加会社】

・新潟県（新潟市）

太陽交通株式会社（本社：新潟市北区、代表取締役：佐藤友紀）

・静岡県（静岡市）

静岡ひかりタクシー株式会社（本社：静岡市葵区、代表取締役：泉真）

・広島県（呉市）

有限会社野呂山タクシー（本社：呉市川尻町、代表取締役：尾松泰幸）

他、ツアー詳細情報はお申込み開始の6/8(月)に解禁となります。

また今年も株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：夏野剛）とのコラボ企画で

あるニコニコ生放送の公式放送「三和交通で逝く心霊スポット巡礼ツアー」の放送が決定しておりま

す。全９夜ご用意しており第一夜は6月5日(金)22：00より放送致します。

なおニコニコ生放送コラボ企画の詳細に関しましては5月29日(金)にニコニコ生放送公式よりお知

らせする予定となっております。

今年も夏の風物詩をお楽しみください。

三和交通株式会社

<リリースに関するお問い合わせ先>

株式会社三和交通統轄本部

広報担当：小澤・水品

TEL：045-650-3270 FAX：045-650-3271

E-mail：sanwa_pr@sanwakoutsu.co.jp