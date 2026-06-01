東京2025デフリンピック 男子サッカー銀メダリストデフアスリート岡田拓也選手が東京パワーテクノロジーに入社

東京パワーテクノロジー株式会社

エネルギー分野を中心に幅広い事業を展開する東京パワーテクノロジー株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：本橋 準、以下当社）は、「多様な価値観や経験を有する人財の活躍が、新たな価値の創出に繋がる」という考えのもと、ダイバーシティ＆インクルージョン（以下 D&I ）を推進しています。

このたび、東京2025デフリンピック男子サッカー競技で銀メダルを獲得した岡田拓也選手が、2026年6月1日付で入社したことをお知らせします。

岡田選手は、東京2025デフリンピックでの活躍に加え、第4回ろう者サッカー世界選手権大会（2023年）で日本代表の準優勝に貢献し、大会MVPを受賞するなど、デフサッカー界を代表する選手の一人です。

当社は、岡田選手の入社を通じて、競技活動と仕事の両立を支援するとともに、多様な人財が活躍できる職場環境づくりを一層推進してまいります。

岡田拓也選手プロフィール

岡田 拓也（おかだ たくや）

生年月日：1996年10月17日

競技種目：サッカー

出 身：埼玉県

大 学：中央学院大学

障 が い：感音性難聴

所属部署：保険ソリューション事業部

＜主な実績＞

2016年 デフサッカー男子日本代表初選出

2017年 サムスン2017デフリンピック日本代表

2023年 第4回ろう者サッカー世界選手権大会

準優勝・ MVP（最優秀選手賞）受賞

2025年 東京2025デフリンピック

男子サッカー 銀メダル

採用の背景

当社は、ダイバーシティ＆インクルージョンの推進を重要な経営課題の一つと位置づけ、誰もが能力を発揮し、いきいきと活躍できる職場づくりに取り組んでいます。

岡田選手は、デフサッカー日本代表として長年第一線で活躍し、世界大会での準優勝やMVP受賞、さらに東京2025デフリンピックでの銀メダル獲得など、国内外で顕著な実績を重ねてきました。また、高い競技力だけでなく、粘り強さ、向上心、チームワーク、目標に向かって挑戦し続ける姿勢は、当社の企業活動においても大きな力になるものと期待しています。

当社は今後、岡田選手が競技と仕事を両立しながら力を発揮できる環境を整えるとともに、スポーツ振興や共生社会の実現に貢献してまいります。

当社のD＆Iに関する取り組みについて

当社所属選手（競技種目）[写真左から] 遠山莉生選手（デフ陸上男子ハンマー投）、門脇翠選手(デフ陸上女子100m,200m） 、長内智選手(デフ陸上男子棒高跳） 、瀧澤諒斗選手（男子デフサッカー） 、北谷宏人選手(デフ陸上男子棒高跳）※本写真外所属アスリート 加藤茜選手（パラ陸上女子100m,200m,400m）、岡田拓也選手（男子デフサッカー）

会社名：東京パワーテクノロジー株式会社

代表者：代表取締役社長 本橋 準

本社所在地：〒135-0061 東京都江東区豊洲五丁目5番13号

設立日：2013年7月1日

事業内容：環境事業・火力産業プラント事業・原子力事業・土木建築事業・保険ソリューション事業等

●当社URL：https://www.tokyo-pt.co.jp/(https://www.tokyo-pt.co.jp/)

●当社アスリートサイトURL：https://www.tokyo-pt-recruit.jp/athlete/(https://www.tokyo-pt-recruit.jp/athlete/)