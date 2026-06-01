【LINE GAME】『LINE：ディズニー ツムツム』、6月は「変身」する「ヒーロースタイルスティッチ〈変身〉」と『カールじいさんの空飛ぶ家』より「ダグ」が新登場 ！

LINEヤフー株式会社（LINE GAME）

LINEヤフー株式会社が運営するカジュアルパズルゲーム『LINE：ディズニー ツムツム』（iPhone・Android対応／無料）において、2026年6月1日（月）にパズルプレイ中に変身する「ヒーロースタイルスティッチ〈変身〉」と『カールじいさんの空飛ぶ家』より「ダグ」が新ツムとして登場します。

6月1日（月）より、『LINE：ディズニー ツムツム』に「ヒーロースタイルスティッチ〈変身〉」と「ダグ」が新ツムとして登場します。期間限定で登場する「ヒーロースタイルスティッチ〈変身〉」は、パズルプレイ中にツムを変身させることができます。

また、6月3日（水）より、ゲーム内イベント「Picture Book～アドベンチャーセレクション～ 絵本を完成させよう！」を開催するほか、6月7日（日）より、ツムツムのコンテンツ「ひろば」にて、アイテムの効果が1回無料になるひろばイベント「流れ星に願いをかけよう！」を開催します。ほかにも、『リロ＆スティッチ』の新ツム登場を記念して、抽選で賞品が当たるXフォロー＆リポストキャンペーンを実施します。

『LINE：ディズニー ツムツム』の最新情報は、ゲーム内の「お知らせ」、公式X（旧Twitter）でもお知らせします。

https://x.com/LINE_tsumtsum_j

■パズルプレイ中に変身する「ヒーロースタイルスティッチ〈変身〉」と「ダグ」が登場

【登場期間】2026年6月1日（月）0:00～6月30日（火）23:59

※2026年6月1日（月）0:00～6月4日（木）10:59までプレミアムBOXで確率UP中

【新ツム概要】

ヒーロースタイルスティッチ〈変身〉（ボイス付き期間限定）：洗濯物でヒーローごっこをしているスティッチ

横ライン状や2ヶ所のツムを消すよ！

ダグ：首輪の翻訳機で人間と話せるゴールデン・レトリーバー

1種類のツムを消して少しの間特別なボムが発生するよ！

■＜予告＞新イベント「Picture Book～アドベンチャーセレクション～ 絵本を完成させよう！」開催

6月3日（水）より、ゲーム内イベント「Picture Book～アドベンチャーセレクション～ 絵本を完成させよう！」が開催されます。本イベントではミッションをクリアして絵本を完成させると、完成させた冊数に応じて「ピンズ」※がもらえます。また、ピンズ以外にもスキルチケットなどのプレゼントを手に入れるチャンスがあります。

プレミアムBOXとプレミアムBOX＋から出る今月の新ツムすべてにキャラクターボーナスがつき、ミッションをよりスムーズにクリアできます。

※「ピンズ」とは、イベントクリアやハイスコアなど特定の条件を達成すると獲得できるゲーム内の称号です。入手したピンズは、ホーム画面やプロフィール画面に飾ることができます

【開催期間】2026年6月3日（水）11:00～6月30日（火）23:59

■＜予告＞ひろばイベント「流れ星に願いをかけよう！」開催

6月7日（日）より、ツムツムのコンテンツ「ひろば」にて、アイテムの効果が1回無料になるひろばイベント「流れ星に願いをかけよう！」が開催されます。詳しい遊び方と報酬内容は、ゲーム内の「ひろば」にてご確認いただけます。

【開催期間】2026年6月7日（日）11:00～6月12日（金）10:59

※イベントの参加は最新アプリへのアップデートが必要です

■『リロ＆スティッチ』新ツム登場記念 Xキャンペーン開催

『リロ＆スティッチ』の新ツム登場を記念して、『LINE：ディズニー ツムツム』公式X（旧Twitter）アカウントにて、抽選で賞品が当たるXフォロー＆リポストキャンペーンを開催します。

【開催期間】2026年6月1日（月）13:00～6月7日（日）23:59

【参加方法】

[1]『LINE：ディズニー ツムツム』公式Xアカウント（@LINE_tsumtsum_j）をフォローする

[2]『LINE：ディズニー ツムツム』公式Xアカウントからポストされるキャンペーンポストをリポストする

※[1]、[2]の両方を行うことで本キャンペーンに参加できます。[1]または[2]のみでは参加できませんのでご注意ください

【賞品】

＜3名様＞ デスクライト スティッチ

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『LINE：ディズニー ツムツム』について

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『LINE：ディズニー ツムツム』は、ディズニーのキャラクターを使ったディズニーストアのぬいぐるみ「TSUM TSUM」シリーズをテーマにしたカジュアルパズルゲームです。「ツム（ぬいぐるみ）」を3つ以上なぞって消していく手軽さや爽快感に加え、ディズニーキャラクターの愛らしいビジュアルが幅広いユーザー層から支持され、2014年1月29日に日本で先行公開以降、2014年7月1日にアメリカ・イギリスなどの欧米市場およびタイ・台湾などの東アジア市場を中心とする154の国と地域にて公開しています。2024年2月時点で、世界累計1億ダウンロードを突破しました。

＜ゲーム概要＞

タイトル名：LINE：ディズニー ツムツム

対応端末：iPhone／Android

対応言語：日本語／英語／中国語（繁体字）

サービス地域：全世界（一部地域を除く）

サービス開始日：2014年1月29日（日本語版）／2014年7月1日（英語版）

価格：無料（アイテム課金）

開発：NHN PlayArt 株式会社

運営：LINEヤフー株式会社

＜著作権等表記＞ (C) Disney. (C) Disney/Pixar

▼App Store http://itunes.apple.com/jp/app/id724594093

▼Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGTMTM

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります