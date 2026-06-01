テオリア・テクノロジーズ ×Street Medical labo 「認知症へのそなえの社会実装」に挑む共同プログラムを始動

株式会社Look at people

株式会社Look at People（代表取締役：沼田 努）は、エーザイグループのテオリア・テクノロジーズ株式会社（代表取締役：坂田 耕平、以下テオリア）と、ストリートメディカルラボ（以下SML）の学長・武部 貴則（大阪大学 栄誉教授）監修のもと、認知症へのそなえをテーマとした共同ゼミ型プログラム「認知症にそなえる行動変容 チャレンジプログラム」を2026年7月29日（水）より開講します。

全7回・約6ヶ月にわたり、テオリア社員と外部参加者の混成チームが、社会実装を見据えた提案を共創。2026年12月に最終発表会（ピッチオフ）を公開形式で実施予定です。

■ 背景：「治療」から「予防」へ、そして「生活」へ

日本では、認知症の高齢者数が2025年に約700万人に達すると推計されており、早期発見・早期介入を含む「予防」の社会実装が急務となっています。一方、当事者・家族・地域・医療現場をつなぐ仕組みづくりは、医学的アプローチだけでは解決が難しく、人々の生活文脈に医療を編み直す視点が不可欠です。

ストリートメディカルラボは横浜市立大学と共同で、「医療とデザイン」をテーマに、武部 貴則 が提唱する「ストリートメディカル」の思想のもと、医療従事者・デザイナー・研究者・学生など多様な背景を持つ人材を一つの場に集め、課題発見から社会実装までを横断するハイブリッドな人材を育成・輩出してきました。

今回、テオリアと共に、企業の持つ課題意識と外部の知見を1つのチームに混ぜ込み、現場起点で「認知症へのそなえ」のあり方を形にする実践プログラムを立ち上げます。

■ 監修・メイン講師について

本プログラムは、医療とデザインを掛け合わせ、社会実装人材を育成するストリートメディカルラボ（SML）が企画運営し、武部貴則（SML学長／大阪大学栄誉教授）が監修・メイン講師として全体を率います。

■ プログラムの特徴

１：武部 貴則 ほか SML講師陣による伴走

武部 貴則 のほか、人類学・デザイン・地域包括ケア・臨床医学の専門家がメンターとして各フェーズに関わります。

＜監修・メイン講師＞

武部 貴則ストリートメディカルラボ 学長

大阪大学 栄誉教授 横浜市立大学 特別教授・コミュニケーション・デザイン・センター長／東京科学大学 総合研究院 教授／米シンシナティ小児病院 准教授 ほかを兼任。再生医療研究の第一線で活躍する一方、医療と社会・デザインの交差領域から健康のあり方を再構築する取り組み「ストリートメディカル」を提唱。

米国TIME誌「ヘルスケア分野において世界で最も影響力のある100人 2026」に選出。

＜コメント＞ 「ストリートメディカル」は、日常の中に医療を編み直していく試みです。診断や治療の前段にある「脳の健康」をどう守り、育てていくか--テオリアの皆さんと、外部参加者・SMLの講師陣・修了生が一つのチームとなり、半年後に具体的な提案を世に問えることを楽しみにしています。

２：混成チームによる共創

テオリア社員と外部参加者（現場有識者／医療関係者／クリエイター／SML修了生 ほか）が1チームに同居し、企業課題と社会課題を架橋します。

３：「提案」で終わらない、実装の手前まで磨き込む

課題定義・コンセプト・簡易プロトタイプ・実装計画までを成果物とし、最終発表会は公開形式・ゲスト講評で実施。発表後は外部アワードへのエントリーも視野に入れます。

沼田努ストリートメディカルラボ理事長

株式会社Look at People 代表取締役 沼田 努

■コメント

予防を、企画書の上ではなく、実装の手前まで磨き込まれた具体案として社会に手渡したい--その想いから本プログラムを設計しました。

SMLが積み上げてきた共創の方法論を、「認知症へのそなえ」という難しいテーマに、テオリアの皆さんと共に全力で注ぎ込みます。

坂田 耕平テオリア・テクノロジーズ株式会社 代表取締役

エーザイグループの一員として、認知症に向き合うすべての人が「自分らしく生きられる世界」をどうデザインできるかを、日々問い続けています。データやテクノロジーは重要ですが、それはあくまで手段にすぎません。いかにして生活者が使いたいと思える温かみのあるソリューションを届けられるかこそが、最も重要だと考えています。だからこそ、現場の有識者、デザイナー、クリエイター、医療者と、テオリアのメンバーが本気でぶつかり合うこのプログラムを、SMLと共同で立ち上げました。脳の健康をどうデザインするか。みなさんとともに考える機会を、そして、共創によって生まれるアイデアをとても楽しみにしています。

■ プログラム概要

名称：認知症にそなえる行動変容チャレンジプログラム

主催：テオリア・テクノロジーズ株式会社（エーザイグループ）

企画運営：株式会社Look at People／ストリートメディカルラボ（SML）

※SMLは横浜市立大学先端医科学研究センター YCU-CDCと共同運営

期間：2026年7月29日（水）～12月22日（火）

全7回／各2時間／計14時間 開催形式

原則現地開催／平日19:00～21:00 会場：全7回 日本橋ライフサイエンスビルディング

参加規模：約16名／4チーム編成

主な成果物：課題定義／コンセプト／簡易プロトタイプ／実装計画

最終発表：2026年12月22日（火）公開ピッチオフ

■ メンター講師陣（敬称略・五十音順）

今井 裕平 株式会社kenma 代表 ビジネスデザイナー

内門 大丈 医師（認知症臨床）湘南メモリークリニック

佐藤 夏生 EVERY DAY IS THE DAY 共同代表／CD

中浜 崇之 介護福祉士 株式会社Ubdobe

西井 正造 横浜市立大学 助教授

比嘉 夏子 人類学者 合同会社メッシュワーク

山本 尚毅 株式会社 日本総合研究所

■ スケジュール

6月24日（水）19:00 プログラム説明会

7月22日（水）19:00 参加者オリエンテーション

7月29日（水）19:00 第1回 キックオフ

8月26日（水）19:00 第2回 トリプルスパン（生命寿命・健康寿命・ジョイスパン）

9月16日（水）19:00 第3回 医療・ケア領域の人類学的リサーチ

10月7日（水）19:00 第4回 本質課題の抽出

11月11日（水）19:00 第5回 アイデアの実装と介入

11月25日（水）19:00 第6回 地域包括・在宅ケアの実践課題

12月22日（火）19:00 第7回 公開ピッチオフ（最終発表会）

■ 参加者の募集について

募集対象：個人・法人を問わず広く募集（エントリー選考あり）

参加費：無料

応募方法：プログラム説明会（6月24日）以下に参加のうえ、エントリーフォームより興味領域を記入し応募

選考：書類選考のうえ、合否を通知

応募締切：2026年7月15日（水）

▼ プログラム説明会への参加申込

https://theoria-streetmedicallabo.peatix.com

■ 株式会社Look at Peopleについて

「医療とデザイン」を掛け合わせ、社会の中に医療を実装する人材の育成と事業創出を支援。横浜市立大学先端医科学研究センター コミュニケーション・デザイン・センター（YCU-CDC）と共同でストリートメディカルラボ（SML）を運営するほか、個人向けスクール、法人研修、企業のカリキュラムコンサルティング等を展開しています。

所在地：東京都渋谷区円山町5-5 NAVI渋谷V 3F 代表者：代表取締役 沼田 努 事業内容：医療×デザイン領域の教育・研修・コンサルティング事業

URL：https://lookatpeople.com/

SML公式：https://streetmedicallabo.com/

■ テオリア・テクノロジーズ株式会社について

テオリア・テクノロジーズは「認知症との向き合い方を、テクノロジーで変えていく。」をミッションに掲げ、エーザイグループの一員として認知症という社会課題の解決を目指しています。AIなどの先端技術に深い「共感」を宿らせ、一人ひとりの異なる「人生の物語（ナラティブ）」に寄り添いながら、健常・未病時の備えから診断後のケアまで、認知症に関する事業に取り組んでいます。

所在地：〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント17F

代表者：坂田 耕平 事業内容：医療・健康に関するデータを活用したサービス、その他ヘルスケア関連サービスの提供

URL：https://theoriatec.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社Look at People

広報担当 contact@lookatpeople.com