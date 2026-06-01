ヴィレッジヴァンガードの音楽レーベル「VILLAGE VANGUARD RECORDS（ヴィレッジヴァンガードレコーズ）」6月1日（月）新リリースのお知らせ！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

【VILLAGEVANGUARD RECORDS設立コンセプト】

▼2026年6月1日（月）リリース概要

アーティスト：宏実

タイトル：Sweet Karma

【収録曲】

1. Sweet Karma

2. Every

3. Many Things to Know 宏実&菅原信介



品番 : VVRC-2016

発売元：VILLAGE/VANGUARD RECORDS

販売元：SM RECORDING

6/1（月）0時～順次配信スタート

（6/1以降、こちらに配信ストアへのリンクが表示されます）

https://linkco.re/4xxCs0rB

宏実 PROFILE：

「Rainbow Voice」と称される彩り豊かな歌声と、等身大の歌詞が共感を呼び、多くのリスナーを魅了する。 【収録曲】 1. Sweet Karma 2. Every 3. Many Things to Know 宏実&菅原信介 品番 : VVRC-2016 発売元：VILLAGE/VANGUARD RECORDS 販売元：SM RECORDING 「抗えない巡り合わせ」がループする、心地の良い Karma。 クールで甘苦い、大人R&B。盟友プロデューサーである U-Key zone の唯一無二のサウンドと、宏実の卓越した ボーカルの共鳴が炸裂する聞き応えMAXな J-R&B。 2. Every 人気プロデューサーのNAKKIDとタッグを組み、 宏実ならではの スキルフルかつキャッチーなR&Bを実現。 愛する家族、大好きな友達、恋人との尊い時間を表現した ミッドアップチューン。 3. Many Things to Know 心弾むソウル/ディスコナンバー。異才シンガーソングライター 菅原信介との初コラボとなるこの作品は、シンプルかつ 説得力のある歌詞とメロディラインが、軽快なリズムと 痺れるベースラインに乗り穏やかに心に刺さるメッセージソング。 配信リンク 4 歳から生田流箏(こと) を始め、幼少期から伝統的な「和」の音楽に触れると同時に、Michael Jackson, Whitney Houston などのアーバンミュージックに触れる。高校卒業後には 米国で音楽活動を開始、Bostonでのコンテスト優勝経験を持つ。 帰国後、デビュー。立て続けにリリースをし、featuringワークや、 全国的にライブを多数行う。近年では作詞家、トップライナーとし ても活躍、国内アーティスト（Nissy [AAA 西島隆弘]、SixTONES、 Snow Man 等）、海外アーティスト（CHARLI XCX, IVE, Le Sserafim 等）の日本語作詞を手がける。

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VILLAGE VANGUARD RECORDS - 担当 村山（VVRECORDS@village-v.co.jp）

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