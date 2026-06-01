【ニッスイ】びん詰シリーズQUOカードPay2,000円分などが抽選で当たる！「びん詰レシピチャレンジキャンペーン」が6月1日（月）より開催

株式会社クオカード

株式会社クオカード（以下当社、本社:東京都中央区、代表取締役社長:近田 剛）が展開するスマートフォンで使えるデジタルギフト「QUOカードPay（クオ・カード ペイ）」は、株式会社ニッスイ（以下ニッスイ）が6月1日（月）より開催する「びん詰レシピチャレンジキャンペーン」で採用されました。

本キャンペーンでは、「食べたいレシピに投票して応募！」「商品を買って応募！」の2つのキャンペーンが同時開催されます。「食べたいレシピに投票して応募！」では選べるグルメカタログギフトが抽選で50名様に、「商品を買って応募！」では、QUOカードPay2,000円分などが抽選で総計1,000名様に当たります。

■キャンペーン概要

以下2つのキャンペーンが同時開催されます。

１．食べたいレシピに投票して応募！

「ニッスイキャンペーン」LINEアカウントを友だち追加し、ニッスイびん詰レシピから食べたいレシピを選び投票すると、選べるグルメカタログギフトが抽選で50名様に当たります。

２．商品を買って応募！

対象商品を購入後、「ニッスイキャンペーン」LINEアカウントを友だち追加し、購入レシート画像をアップロードすると400円（税込）購入につき1ポイントが付与されます。たまったポイント数に応じて、QUOカードPay2,000円分やオイシックス ギフトカードプレミアム5,500円分＋焼さけあらほぐし12個セットが抽選で総計1,000名様に当たります。

※対象商品や応募条件、注意事項などの詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

▼キャンペーンサイトはこちら

https://www.nissui.co.jp/cp/binzume/index.html

１．食べたいレシピに投票して応募！詳細

【キャンペーン期間】

応募期間： 2026年6月1日（月）～7月31日（金）23:59

【賞品】

選べるグルメカタログギフト（8,000円相当） 50名様

【応募方法】

- キャンペーンサイトにある『友だち追加』ボタンから、「ニッスイキャンペーン」LINEアカウントを友だち追加。- キャンペーンサイト内に掲出されているニッスイびん詰レシピから、食べたいレシピを選ぶ。- トークルームに表示されるメニューから「食べたいレシピに投票して応募」をタップし、表示されるコメントに従って投票。- ご応募完了のメッセージが届いたら完了。

２．商品を買って応募！詳細

【キャンペーン期間】

レシート有効期間： 2026年6月1日（月）～7月31日（金）

ポイントをためる締切： 2026年7月31日（金）23:59まで

各コースへの応募締切： 2026年8月10日（月）23:59まで

【対象商品】

焼さけあらほぐし2個パック

焼さけあらほぐし

T焼さけあらほぐし2個パック

とりそぼろ2個パック

とりそぼろ

たらこほぐし（にんべん白だし使用）2個パック

たらこほぐし（にんべん白だし使用）

塩分50％カットさけあらほぐし2個パック

塩分50％カットさけあらほぐし

鮭めんたい

MSC鮭ほぐし

MSC紅鮭ほぐし

※店舗によっては一部の対象商品を取り扱っていない場合がございます。詳しくは店舗係員までお尋ねください。

【賞品】

1ポイントコース（その場で当たる）：QUOカードPay2,000円分 700名様

2ポイントコース（後日抽選で当たる）：オイシックス ギフトカードプレミアム5,500円分＋焼さけあらほぐし12個セット 300名様

【応募方法】

- キャンペーンサイトにある『友だち追加』ボタンから、「ニッスイキャンペーン」LINEアカウントを友だち追加。- メニューボタンの「ポイントをためる」をタップして、購入レシート画像をアップロード- レシート画像を解析後、ポイント付与。※レシート画像解析には時間がかかる場合があります。- ご希望コースのポイントがたまったら「たまったポイントで応募する」をタップして応募完了。

※1ポイントコースに応募の場合、応募後すぐに抽選結果が届きます。当選者にのみ当選メッセージと賞品のQUOカードPayがLINEで送信されます。

※2ポイントコースに応募の場合、後日抽選の上、当選者のみに当選メッセージが送信されます。

■『QUOカードPay』の特長

面倒な情報登録一切なし！「もらう」「ひらく」「みせる」の3ステップで利用可能

『QUOカードPay』は、面倒な銀行の口座登録やクレジットカード情報、名前やメールアドレスなどの登録なし、

専用アプリのダウンロードも不要、受け取ってすぐに利用でき、不足分は現金と併用できます。

※一部の加盟店では、現金等を併用してお支払いできない場合がございます。 詳しくはQUOカードPayの「使えるお店」ページをご参照ください。

最短即時発行！手間も送料もなし！オリジナル画面の作成で贈り手の気持ちが伝わるデジタルギフト

最短即時で納品ができ、発行されたURLをメールや各種SNSなどで贈るだけなので、手間も送料もかかりません。

残高が表示されるだけでなく、店頭で利用するたびにカード画像が表示されるため、ブランドとの接点を生み出す

新たなコミュニケーションツールになります。

【株式会社クオカードについて】

コンビニエンスストアやドラッグストア、書店、カフェなど全国の身近なお店で利用でき、一般消費者の認知度90.8％※を誇るギフトカード「QUOカード」と、１.アプリ不要でスマホで「簡単に使える」、２.オリジナル画像で贈れて「気持ちが伝わる」、３.メールやSMSで「すぐに贈れる」デジタルギフト「QUOカードPay」の発行会社です。贈る人も、もらう人も、どちらも”嬉しい”「QUOカード」と「QUOカードPay」の発行数量は1987年の創立以来、累計約10億枚/コード。

いずれも企業によるキャンペーンなどのインセンティブや挨拶品、福利厚生、株主優待品での利用のほか地方自治体やNPO法人、学校法人等による各種助成など用途や業態を問わず多数採用されています。

当社は、「贈る想いに寄り添い、つなぐ。小さな「うれしい」で、笑顔あふれる未来を創る。」をパーパスとして掲げ、これからも人と人、人と会社、人とビジネス、人と社会といった様々なステークホルダーを“つなぐ”という価値を創造し続け、「リアル」と「デジタル」の2つの「QUO」で贈る想いを人から人へ、未来へとつないでまいります。

※全国約4万人を対象に当社調べ

【株式会社クオカード公式サイト】 https://go.quocard.com/pr/

【QUOカードPay（クオ・カード ペイ） 商品サイト】 https://go.quocard.com/quopay/pr/