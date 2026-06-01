『近代麻雀』2026年7月号6月1日発売！ 表紙＆巻頭グラビアは美しく可愛い東雲うみ!! 小冊子は最強戦３連覇男が明かす必勝手筋!!
今号の表紙は見るたびに美しく、そして可愛くなりすぎていく東雲うみ！
小冊子はこれこそが必勝の手筋、最強戦３連覇男・桑田憲汰が明かす「無双の掟12個条」。
そしてDVDは「麻雀最強戦2025～人気と実力の間～」プロは人気実力か!の３半荘をまるごと収録。
大人気漫画ラインナップ「SOGA」「むこうぶち」「ピークアウト」、Mリーガーの人生を紐解く「追憶のM」は契約満了の悲劇を乗り越え、再びMの舞台に舞い戻った美しき女神・東城りお編！など強力な連載陣。
風林火山の優勝で大盛り上がりで話題沸騰のMリーグ関連戦術記事＆有名麻雀プロ＆VTuberの記事ページも充実で読み応え抜群の記事も掲載、読んで楽しく強くなる。
近代麻雀2026年7月号 表紙
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、雑誌『近代麻雀』2026年7月号を2026年6月1日(月)に発売致します。
■書誌情報
雑誌名：『近代麻雀 2026年7月号』
◆発売日：2026年6月1日
◆仕様：B5
◆定価：980円（税込）
竹書房公式サイト商品詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10166355.html
＜掲載情報＞
・巻頭グラビア「東雲うみ」
「老境博徒伝SOGA」三好智樹・瀬戸義明 協力：福本伸行
「ピークアウト」塚脇永久×渋川難波
［追憶のM～東城りお編～］しおざき忍×ZERO
［セトマイ］富士見倫 協力：瀬戸麻衣
［鴉天狗はツモりたい］千羽黒乃＋瀬畑純
「Mリーグほぼ毎日４コマ 出張版」藤島じゅん
［因幡はねるのハネマン麻雀］菅野航
［雀荘であった本当の話］村田らむ
［50のおっさんプロになる］漫画：谷和也 原作：近藤卓児
［むこうぶち］ 天獅子悦也
・小冊子「無双の掟12個条」
・DVD
☆プロは人気実力か!の３半荘
［麻雀最強戦2025～人気と実力の間～A卓］
［麻雀最強戦2025～人気と実力の間～B卓］
［麻雀最強戦2025～人気と実力の間～決勝］
■みどころ
巻頭グラビア「東雲うみ」
小冊子「無双の掟12個条」
［セトマイ］富士見倫 協力：瀬戸麻衣
［追憶のM～東城りお編～］しおざき忍×ZERO
☆最強＆熱狂Mリーガー戦術
［Mのスケジュール～東城りお～］
［勝又先生の麻雀辛口進路指導 ］勝又健志
［攻める］佐々木寿人
［天才×英才のもっともっと喋れるもん］浅見真紀×茅森早香
［笑み咲きほこれ華ふぶき］黒沢咲
［俺の情緒が迷子です ］白鳥翔
［コバゴーのひとりごと］小林剛
［恐れ知らず］鈴木優
［Mリーグライフ］HIRO柴田＋蒼井ゆりか
［何も起こらなければいいのに］梶本琢程
☆記事
［NAGA何切る］川上レイ
［猿川家の真実］猿川真寿＋石田亜沙己
［一緒に強くなろ］篠原冴美
［今さら聞けない麻雀界の常識］渡辺航平
［令和無頼攻撃麻雀］岡崎涼太
［行き当たりばったり麻雀人生］朝比奈ゆり
［麻雀白書］しぬこ
［麻雀お悩み手帳］千羽黒乃
［しみったれ］長村大
［雀愛の讃歌］湊銀貨
［勝負師］荒正義
［麻雀最強戦2026］桑田憲汰
［近代麻雀占い］KOMO＋大石まさる
［でかピン麻雀入門］山崎一夫＋西原理恵子
［我れ悪党なり］桜井章一
［麻雀ジャーナル］
［近代麻雀編集長の本音］
■X(旧Twitter)公式SNS
キンマweb＠竹書房公式：https://x.com/kinmaweb
麻雀最強戦〈公式〉：https://x.com/mjsaikyosen
■連載誌情報
近代麻雀：毎月１日発売の麻雀漫画専門誌。『老境博徒伝SOGA』、『むこうぶち』とスピンオフ作品『お疲れ様です後堂さん』、『ピークアウト』、『追憶のM Mたちの人生を紐解く』など麻雀好きの心を熱くする漫画多数連載。さらに佐々木寿人、小林剛などMリーガーのコラム多数連載中。
■近代麻雀THE WEB
麻雀漫画専門誌『近代麻雀』のオフィシャルサイト。
『近代麻雀』の最新号情報や『むこうぶち』『ピークアウト』など人気作品のコミックス新刊案内、『麻雀最強戦』新作DVD発売情報ほか情報満載！
https://kinma.takeshobo.co.jp/
■キンマweb
麻雀マンガ専門誌『近代麻雀』の竹書房が運営する麻雀ニュース・情報サイトです。
Mリーグ速報・観戦記は試合即日掲載！近代麻雀編集部による麻雀ルール解説、麻雀役、点数計算、麻雀用語のほか、麻雀最強戦、麻雀マンガ、プロ雀士のコラム、おすすめ雀荘など、あらゆる麻雀情報を無料で読めます。
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■近代麻雀note
「近代麻雀」編集部が運営する公式note。
Mリーグ、最強戦、戦術、マンガ、など毎月約40本更新。
https://note.com/kinma
■［老境博徒伝SOGA］三好智樹・瀬戸義明 協力：福本伸行
老境博徒伝SOGA 01
老境博徒伝SOGA 02
老境博徒伝SOGA 03
老境博徒伝SOGA 04
■［ピークアウト］塚脇永久×渋川難波
ピークアウト 01
ピークアウト 02
ピークアウト 03
ピークアウト 04
■［追憶のM～東城りお編～］しおざき忍×ZERO
追憶のM～東城りお編～ 01
追憶のM～東城りお編～ 02
追憶のM～東城りお編～ 03
追憶のM～東城りお編～ 04
■［セトマイ］富士見倫 協力：瀬戸麻衣
セトマイ 01
セトマイ 02
セトマイ 03
セトマイ 04
■［むこうぶち］天獅子悦也
むこうぶち 01
むこうぶち 02
むこうぶち 03
むこうぶち 04
■株式会社竹書房
1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。
https://www.takeshobo.co.jp/