『アクアリウムは踊らない Special Edition』「電撃インディー大賞2026」総合＆ADV部門2位受賞！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、5月28日（木）、29日（金）に発表された「電撃インディー大賞2026」（主催：電撃オンライン）にて、『アクアリウムは踊らないSpecial Edition』がアドベンチャー部門および総合ランキングの両方で２位を受賞した事をお知らせいたします。

「電撃インディー大賞2026」は、2025年4月1日から2026年3月31日までに発売したインディーゲームのタイトル（早期アクセス版を含む）の中から、最高のタイトルを決める投票企画です。



https://dengekionline.com/article/202605/76165

受賞を記念し、原作者の橙々氏より描き下ろしイラストが届いております。

★20%OFFセール実施中

現在、SteamストアおよびNintendo e-shopにて、20％OFFセールを実施中。

なお、Steam版とSwitch版でセール期間が異なりますのでご注意下さい。

セール期間（Steam）：2026年5月28日 10:00(JST) ～ 2026年6月8日 10:00(JST)

セール期間（Switch）：2026年5月28日 0:00(JST) ～ 2026年6月7日 23:59(JST)

この機会にぜひお求め下さい。

Steamストアはコチラ：

https://store.steampowered.com/app/3675470/_Special_Edition/

Nintendo e-shopはコチラ：

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000098456

『アクアリウムは踊らない』

ホラー嫌いの作者・橙々氏がたった1人で８年間を費やし開発・完成させ、2024年2月にリリースとなったフリーホラーゲーム「アクアリウムは踊らない」。

2025年8月にキャラクターボイス＆新規シナリオを追加した「アクアリウムは踊らない Special Edition」がリリースされ、2026年2月には新作「アクアリウムは踊らない～死にたがりのアイドル～」の制作も発表。

ドラマCD化やコミカライズ連載、各種グッズ化をはじめとしたコラボや謎解きイベント等、様々な企画が展開し、今なお話題は拡大中！

◆あらすじ

その日、「ビアンカ水族館」を訪れた少女・スーズと親友のルルは、

プレミアムチケットの特別優待として館長の妻・クリス同伴によるガイドツアーを満喫していた。

その道中、ふとルルの姿を見失ってしまったスーズたちは館内を探し始めるのだが、

気づくと先ほどまでいた水族館とは全く異なる不気味な世界に迷い込んでしまっていた……。

水生怪物が襲ってくる恐怖の水族館を探索するスーズの前に、剣を携えた軍服姿の女性・レトロが現れる。

スーズに対し不躾な態度のレトロであったが、彼女もまた別の少女・キティを探していたのだった。

果たしてスーズは親友を無事見つけ出し、水族館から脱出することはできるのか……？

「裏切者は、誰だ」

【製品情報】

タイトル名：アクアリウムは踊らない

ジャンル：謎解きアドベンチャーホラーゲーム

プラットフォーム：Nintendo Switch(TM) / Steam(R)

Nintendo Switch / Steam ダウンロード版発売日：2025年8月1日（金）

Nintendo Switch パッケージ版発売日：2025年10月30日（木）

価格：

【ダウンロード版】2,200円（税込）

【パッケージ版】4,950円（税込）

販売形態：ダウンロード版、パッケージ版

CERO：「C」（15才以上対象）

プレイ人数：1人用

対応言語：日本語、英語、韓国語、中国語（簡体字・繁体字）

原作：橙々

開発：Gotcha Gotcha Games、フロンティアワークス

パブリッシャー：フロンティアワークス

■Nintendo Switch：

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000098456

■Steam：

https://store.steampowered.com/app/3675470/

■PV：https://www.youtube.com/watch?v=SmAY_kdqJQY

■特設サイト：https://www.fwinc.co.jp/aqua-dance

■公式サイト：https://daidai7742.wixsite.com/aqua-dance

■公式SNS：https://x.com/aqua_dance_

■SNSハッシュタグ：#アクおど

■権利表記：(C)daidaisan,Frontier Works,Gotcha Gotcha Games,2025

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください

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