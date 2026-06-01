「Paradox Live Dope Show 2026」DAY1・DAY2、アニマックスで最速放送決定！

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン(C)Paradox Live2026

アニメ専門チャンネル「アニマックス」を運営する株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：滝山 正夫、以下、アニマックス）は2026年5月30日（土）・31日（日）に有明アリーナ（東京都江東区）で開催された「Paradox Live Dope Show 2026」の模様を、2026年7月26日（日）、8月2日（日）の20:00よりテレビ初放送いたします。

また、放送を記念して2025年11月に開催された初のファンフェス「Paradox Live Fanfest Dope Box (編集版)」も７月19日（日）に放送。スカパー！のアニマックスなら、月額1,242円（税込／基本料込）でご視聴いただけます。録画機能を使えば、永久保存版としていつでも好きな時に見返すことが可能です。当日参加した方も、惜しくも参加できなかった方も、この夏はアニマックスでParadox Liveを楽しみましょう！

アニマックス詳細ページ：https://www.animax.co.jp/special/paradoxlive2026



*スカパー！の月額基本料429 円(税込)込み

【放送作品概要】

タイトル：「Paradox Live Dope Show 2026 DAY1・DAY2」

放送日時：DAY1 2026年7月26日(日) 20：00～

DAY2 2026年8月2日(日) 20：00～

2026年5月30日(土)＆5月31日(日)に有明アリーナにて開催された「Paradox Live Dope Show 2026」。パラライ史上最大規模のライブを2DAYS開催！その両日公演の模様をどこよりも早くアニマックスで放送します！

キャスト：

DAY１

【BAE】梶原岳人／村瀬歩／96猫

【The Cat‘s Whiskers】竹内良太／林勇／寺島惇太

【cozmez】小林裕介／豊永利行

【悪漢奴等】近藤孝行

【VISTY】伊東歌詞太郎／愛美／住谷哲栄

【1Nm8】天月／北村諒

DAY2

【The Cat’s Whiskers】竹内良太／林勇／花江夏樹／寺島惇太

【cozmez】小林裕介／豊永利行

【悪漢奴等】近藤孝行／土岐隼一／畠中祐／矢野奨吾

【VISTY】中島ヨシキ／伊東歌詞太郎／愛美／住谷哲栄

【AMPRULE】井上麻里奈／置鮎龍太郎

【1Nm8】天月／北村諒／千葉翔也

【獄Luck】古川慎／バトリ勝悟／立花慎之介／小林千晃

Paradox Live Dope Show 2026」公式サイト：https://paradoxlive.jp/event/dopeshow_2026/

タイトル：「Paradox Live Fanfest Dope Box (編集版)」

放送日時：2026年7月19日（日）20:00～

(C)Paradox Live2025

2025.11.16(日) Paradox Live初のファンフェス！

「お楽しみ箱（Happy Box）」をテーマに、ライブステージをはじめフェス限定のスペシャルコンテンツも満載！ヘッズのためのスペシャルなイベントの編集版がアニマックスに登場！

キャスト:

【BAE】梶原岳人／96猫

【The Cat‘s Whiskers】竹内良太／林勇／寺島惇太

【cozmez】小林裕介／豊永利行

【悪漢奴等】近藤孝行／土岐隼一／畠中祐／矢野奨吾

【VISTY】中島ヨシキ／伊東歌詞太郎／愛美／住谷哲栄

【AMPRULE】井上麻里奈／置鮎龍太郎

【1Nm8】天月／北村諒／千葉翔也

【獄Luck】バトリ勝悟／立花慎之介

「Paradox Live Fanfest Dope Box」公式サイト：https://paradoxlive.jp/event/dopebox/

アニマックス公式サイト：https://www.animax.co.jp/

アニマックスご視聴方法：https://www.animax.co.jp/howto

アニマックス公式X：https://x.com/ANIMAX_Japan

【「Paradox Live（パラドックス ライブ）」とは】

「Paradox Live」は、ボイスドラマと楽曲が収録されたCDシリーズやライブイベントを中心に展開するメディアミックスプロジェクト。近未来を舞台に、それぞれの音楽ジャンルでトップを走る各HIPHOPチームのキャラクター達が自らの音楽でNo.1を獲るためにステージバトルに挑む姿を描きます。

「Paradox Live」公式サイト：https://paradoxlive.jp/

【アニマックスについて】

アニメ専門チャンネル「アニマックス」は、アニメを起点とした舞台やライブイベントまで、幅広いジャンルの良質な作品を24時間365日お届けするアニメ専門チャンネル。人気作の一挙放送や独自テーマの特集も充実しており、お手持ちの機器で録画して好きな時間に楽しむことも可能！最新作から不朽の名作、さらにはリアルイベントの興奮まで、アニメカルチャーの魅力を余すところなくお届け。あなたの日常をアニメの感動で彩ります。

公式サイト：https://www.animax.co.jp/