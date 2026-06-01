ラジオ番組『サクラバシ919』6月1日～5日は半年に一度のスペシャルウィーク！毎日芸人をゲストに招いて大爆笑の1週間をお届け

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)と株式会社ラジオ大阪(大阪府大阪市港区、代表取締役社長:上野慶子、以下「ＯＢＣラジオ大阪」)が平日23:00から放送中のラジオ番組『サクラバシ919(キュー・イチ・キュー)』は、2026年6月1日(月)～5日(金)の5日間、毎日豪華ゲストを迎えてスペシャルウィークをお送りします。

今回のスペシャルウィークは毎日芸人をゲストに招いてお届けします！1日(月)は藤本敏史(FUJIWARA)、2日(火)はマユリカ、3日(水)はこたけ正義感、4日(木)は相田周二(三四郎)、5日(金)は竹内知咲(天才ピアニスト)とべーやん(豪快キャプテン)が出演します。個性豊かな各パーソナリティとのコラボレーションにぜひお楽しみください。

■スペシャルウィーク出演者

6月1日(月)

パーソナリティ:お見送り芸人しんいち

ゲスト :藤本敏史(FUJIWARA)

しんいちが所属する「フジモン軍団」の団長、“飲み会で寝転んで話を聞いていても許してくれる男”フジモンがゲストに登場！後輩からナメられていても慕われているフジモンと、後輩からナメられているだけのしんいち。2人の違いはどこにあるのかを徹底検証して明らかにします。

6月2日(火)

パーソナリティ:山添寛(相席スタート)

ゲスト :マユリカ

山添寛の単独ライブ「山添展」にも出演したマユリカとラジオでも共演が実現！人気が出すぎて息苦しさを感じているのでは？とマユリカを心配する山添が、救いの手を差し伸べる2時間をお届けします。

6月3日(水)

パーソナリティ:Den(リンダカラー∞)

ゲスト :こたけ正義感

Denと同期のピン芸人・こたけ正義感をゲストに迎え、弁護士資格を持つこたけがエンタメ界の悪しき風習に物申す「異議アリ！」のコーナーを展開します。さらに番組を揺るがす“事件”についても法的見解を踏まえて論点を整理する予定。

6月4日(木)

パーソナリティ:都築拓紀(四千頭身)

ゲスト :相田周二(三四郎)

都築が大嫌い(?)なお笑いコンビ・三四郎の相田周二が登場。3億の借金を返した自慢の母親のエピソードを武器に、相田に対して容赦ないマウントを仕掛ける都築。緊迫感と笑いが交錯する、一触即発のトークバトルをお届けします。

6月5日(金)

パーソナリティ:フースーヤ

ゲスト :竹内知咲(天才ピアニスト)、べーやん(豪快キャプテン)

フースーヤの同期である竹内知咲(天才ピアニスト)と、NSC時代からの先輩であるべーやん(豪快キャプテン)をゲストに迎え、男女をより理解するための熱い討論会を開催！男女の違いからお互いが理解できない行動や発言について議論を交わし、より分かり合おうという企画をお届けします。

■『サクラバシ919』について

『サクラバシ919』は、毎週月～金曜日の23:00から2時間、各曜日のパーソナリティが自身の好きな分野を熱量高く語り、リスナーにとって運命の出会いとなるキッカケやヒントを提案するラジオ番組として、2022年4月にスタートしました。月～木曜日は東京のミクチャスタジオから、金曜日は「サクラバシ919 WEEKEND STYLE」として大阪にあるＯＢＣラジオ大阪のスタジオから、それぞれ生放送でお届けしています。

ＯＢＣラジオ大阪(AM:1314kHz / FM:91.9MHz)での放送に加えて「ミクチャ」での映像生配信も行っており、ラジオメディアならではの近い距離感のコミュニケーションを映像とともにお楽しみいただけるため、トーク内容だけでなくスタジオの様子も含めて各メディアや著名人の間で話題になるなど、注目を集めています。

番組タイトル : サクラバシ919

放送時間 : 毎週月～金曜日 23:00～25:00

放送形態 : 【月～木曜日】東京のミクチャスタジオから生放送

【金曜日】大阪・ＯＢＣラジオ大阪のスタジオから生放送

公式サイト : https://www.sakurabashi919.jp/

公式X : @sakurabashi919 ( https://x.com/sakurabashi919 )

【パーソナリティ】

月曜日 お見送り芸人しんいち 番組X: https://x.com/sakurabashimon

火曜日 山添寛 (相席スタート) 番組X: https://x.com/sakurabashitue

水曜日 Den (リンダカラー∞) 番組X: https://x.com/sakurabashiwed

木曜日 都築拓紀 (四千頭身) 番組X: https://x.com/sakurabashithu

金曜日 フースーヤ 番組X: https://x.com/sakurabashiws

【視聴方法】

・ＯＢＣラジオ大阪(AM1314kHz、FM91.9MHz)

・「radiko」(スマートフォンでラジオを聞けるアプリ)

・ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」での生配信

◆アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/hbgzq2a

◆「ミクチャ」番組アカウント : https://mixch.tv/u/16903258

「ミクチャ」は、上記URLからアプリをダウンロードいただくことで、誰でも無料でご視聴でき、スタジオの様子を映像で観ながら『サクラバシ919』の生放送をお楽しみいただけます。なお、「ミクチャ」内にある番組アカウントをフォローすると、放送開始に合わせて通知が届くため見逃しを防げます。

■「ＯＢＣラジオ大阪」について

「ＯＢＣラジオ大阪」(株式会社ラジオ大阪(大阪府大阪市港区、代表取締役社長:上野慶子))は、1958年に民間放送事業者として設立され、近畿二府四県を対象としたラジオ放送を開始して以降、60年以上もの年月にわたり地域に根差した、関西を代表する公共性が高い重要な情報メディア・インフラとしての役割を果たしている企業です。

2021年7月30日に、株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)と資本業務提携を締結しました。

https://www.donuts.ne.jp/news/2021/1008_obc/

■ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」について

ライブ配信と動画投稿でコミュニケーションを楽しめるアプリ。2013年12月より運用を開始し、国内累計1,800万ユーザーを突破。現在の月間訪問者数は500万人を超えています。2020年7月にサービス名を「MixChannel」より「ミクチャ」に改称いたしました。

公式サイト : https://mixch.tv (PC、スマートフォン共通)

アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/hbgzq2a

■株式会社ラジオ大阪(ＯＢＣラジオ大阪)について

所在地 : 大阪府大阪市港区弁天1-2-4

代表者 : 代表取締役社長 上野慶子

企業サイト : http://www.obc1314.co.jp

■株式会社DONUTSについて

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/