『オタクに優しいギャルはいない!?』第13巻 アクリルフィギュア付きメロンブックス限定版 6月19日発売！

株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）は、『オタクに優しいギャルはいない!?』第13巻（原作／のりしろちゃん 漫画／魚住さかな）を2026年6月19日に発売いたします。メロンブックスでは描き下ろしイラストを使用した「なかよしアクリルフィギュア 水着ver付きメロンブックス先行販売限定セット」を販売いたします。

組立時

6月19日に『オタクに優しいギャルはいない!?』の最新第13巻が発売となる。4月8日からTVアニメ化され、話題沸騰中の本作。今回メロンブックスでは、その最新第13巻と「なかよしアクリルフィギュア 水着ver」が限定セットになって先行販売されることが決定した。現在、予約も開始されている。

▼商品情報▼

オタクに優しいギャルはいない!? 13

なかよしアクリルフィギュア 水着ver付きメロンブックス先行販売限定セット

価格（税込）：\2,750

ご注文はコチラ :https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3623054

これまで出たアクリルスタンドやアクリルコースターなどのグッズも、売切が続出している。今回も早々に売切となることが予想されるので、早めに購入をしよう。

『オタクに優しいギャルはいない!?』第13巻 6月19日発売！

▼あらすじ▼

「好きな人がいる」突然、伊地知から告げられたオタクくん。誰？ 知ってる人？ 戸惑うオタクくんに次は天音からも話があるようで……。さらに、オタクくんの恋愛観についても明らかに！？TVアニメ放送中の注目作、最新第13巻！

ぜひこの機会に、アクリルフィギュアとセットになった最新第13巻をメロンブックスで購入しよう！

メロンブックス限定セットを購入する :https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3623054