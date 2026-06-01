【きゃらON！ミニ出張所　in横浜】期間限定開催！

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーはボークス横浜ショールームにて「きゃらON！ミニ出張所 in横浜」を開催します。

「きゃらON！」より厳選した大好評の描き下ろし商品を先行販売します。

ぜひこの機会にお買い求めください！

■描き下ろしタイトル一覧

・転生したらスライムだった件 キャラコスver.「リムル・テンペスト」

・お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2 ロリィタファッション、オーバーオールver.「椎名真昼」

・瑠璃の宝石 水着ver.「谷川 瑠璃」「荒砥 凪」

・デート・ア・ライブ ゴシックパンク、ゴシックパンク ホワイトver.「夜刀神十香」「時崎狂三」「四糸乃」

・魔法少女にあこがれて レインコートビキニ、ゴシックパンクver.「柊うてな 」「阿良河キウィ」「マジアベーゼ」「レオパルト」

・Summer Pockets ナースメイドver.「鳴瀬 しろは」「空門 蒼」「久島 鴎」「紬 ヴェンダース」

・わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?） ねこみみ水着メイドver.「甘織 れな子」「王塚 真唯」

・幼馴染とはラブコメにならない 猫耳水着メイドver.「水萌 汐」「火威 灯」

・ばっどがーる 水着ver.「優谷優」「涼風涼」

の描き下ろし商品が登場！

商品情報

※全て税込価格です

■アニメ『転生したらスライムだった件』

■TVアニメ「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2」

■TVアニメ『瑠璃の宝石』

■アニメ『デート・ア・ライブV』

■アニメ『魔法少女にあこがれて』

■TVアニメ『Summer Pockets』

■TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』

■TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』

■TVアニメ『ばっどがーる』

■TVアニメ『葬送のフリーレン』

■TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会

(C)佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会

(C)2025 渋谷圭一郎/KADOKAWA/「瑠璃の宝石」製作委員会

(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブV」製作委員会

(C)小野中彰大・竹書房／魔法少女にあこがれて製作委員会

(C)VISUAL ARTS/Key/鳥白島観光協会

(C)みかみてれん・竹嶋えく／集英社・わたなれ製作委員会

(C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会

(C)肉丸・芳文社／ばっどがーる製作委員会

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

(C)福田晋一/SQUARE ENIX・アニメ「着せ恋」製作委員会

※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。

▼概要

イベント名：きゃらON！ミニ出張所 in横浜

開催期間：2026年6月6日(金) ～ 2026年6月14日(日)

開催場所：ボークス横浜ショールーム 特設コーナー

神奈川県横浜市西区南幸2-15-13 横浜ビブレ 9F

営業時間：平日／11：00～21：00 土日祝／10：00～21：00 年中無休／ビルの休館日は休業



▼関連リンク

【きゃらON！】https://www.charaon.jp/

「きゃらON！」では、男性向けから女性向けまで、約5000種類以上のアニメグッズを取り扱っております。

「今欲しい商品がここにある！！」



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