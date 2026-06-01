宝塚歌劇ファンの方必見！SS席ペアチケットが当たるキャンペーン実施中！

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三井住友カード株式会社


三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役・社長執行役員・CEO：大西 幸彦　以下：三井住友カード）は、2026年6月1日（月）より、「宝塚歌劇 星組公演 SS席ペアチケットプレゼントキャンペーン」を実施いたします。


三井住友カードは、キャッシュレス決済推進の一環として「Have a good Cashless.」をキーメッセージに掲げ、「キャッシュレス決済の利便性」と「決済を通じてお買物を楽しんでいただくこと」を多くのお客さまに体感していただきたいと考えております。


カードをご利用いただくほど当選確率が上がりますので、ぜひこの機会にご利用ください！



≪キャンペーンページURL≫


エントリーはこちらから


https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7224615.jsp?dk=sp_134_0024910


※必ずキャンペーンページにて詳細をご確認のうえご参加ください。



＜キャンペーン概要＞


1．キャンペーン名称


宝塚歌劇 星組公演 SS席ペアチケットプレゼントキャンペーン


2．キャンペーン期間


2026年6月1日（月）～6月30日（火）


3．対象カード


対象カードの詳細は、キャンペーンページをご確認ください。


4．条件


１.期間中に、対象の三井住友カードでエントリー


２.期間中に、対象カードで合計3万円（税込）以上ご利用


※3万円（税込）を1口として抽選、上限10口まで


5．特典


【特典１.】


条件１.を達成で、もれなくオリジナルスマホ用壁紙プレゼント！


【特典２.】


条件１.２.を達成で、抽選で合計90組180名に宝塚歌劇 星組公演『RRR×TAKA"R"AZUKA～√Rama～』SS席ペアチケットをプレゼント！！


※お好きな公演日程や場所に合わせて全5コースの中からエントリーいただけます。


※エントリー後のコース変更はできません。必ずコースをご確認のうえ、エントリーください。



6．キャンペーンページURL


https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7224615.jsp?dk=sp_134_0024910


※必ずキャンペーンページにて詳細をご確認のうえご参加ください。