宝塚歌劇ファンの方必見！SS席ペアチケットが当たるキャンペーン実施中！
三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役・社長執行役員・CEO：大西 幸彦 以下：三井住友カード）は、2026年6月1日（月）より、「宝塚歌劇 星組公演 SS席ペアチケットプレゼントキャンペーン」を実施いたします。
三井住友カードは、キャッシュレス決済推進の一環として「Have a good Cashless.」をキーメッセージに掲げ、「キャッシュレス決済の利便性」と「決済を通じてお買物を楽しんでいただくこと」を多くのお客さまに体感していただきたいと考えております。
カードをご利用いただくほど当選確率が上がりますので、ぜひこの機会にご利用ください！
≪キャンペーンページURL≫
エントリーはこちらから
https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7224615.jsp?dk=sp_134_0024910
※必ずキャンペーンページにて詳細をご確認のうえご参加ください。
＜キャンペーン概要＞
1．キャンペーン名称
宝塚歌劇 星組公演 SS席ペアチケットプレゼントキャンペーン
2．キャンペーン期間
2026年6月1日（月）～6月30日（火）
3．対象カード
対象カードの詳細は、キャンペーンページをご確認ください。
4．条件
１.期間中に、対象の三井住友カードでエントリー
２.期間中に、対象カードで合計3万円（税込）以上ご利用
※3万円（税込）を1口として抽選、上限10口まで
5．特典
【特典１.】
条件１.を達成で、もれなくオリジナルスマホ用壁紙プレゼント！
【特典２.】
条件１.２.を達成で、抽選で合計90組180名に宝塚歌劇 星組公演『RRR×TAKA"R"AZUKA～√Rama～』SS席ペアチケットをプレゼント！！
※お好きな公演日程や場所に合わせて全5コースの中からエントリーいただけます。
※エントリー後のコース変更はできません。必ずコースをご確認のうえ、エントリーください。
6．キャンペーンページURL
https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7224615.jsp?dk=sp_134_0024910
※必ずキャンペーンページにて詳細をご確認のうえご参加ください。