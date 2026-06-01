宝塚歌劇ファンの方必見！SS席ペアチケットが当たるキャンペーン実施中！

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役・社長執行役員・CEO：大西 幸彦 以下：三井住友カード）は、2026年6月1日（月）より、「宝塚歌劇 星組公演 SS席ペアチケットプレゼントキャンペーン」を実施いたします。

三井住友カード株式会社

三井住友カードは、キャッシュレス決済推進の一環として「Have a good Cashless.」をキーメッセージに掲げ、「キャッシュレス決済の利便性」と「決済を通じてお買物を楽しんでいただくこと」を多くのお客さまに体感していただきたいと考えております。

カードをご利用いただくほど当選確率が上がりますので、ぜひこの機会にご利用ください！

≪キャンペーンページURL≫

エントリーはこちらから

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7224615.jsp?dk=sp_134_0024910

※必ずキャンペーンページにて詳細をご確認のうえご参加ください。

＜キャンペーン概要＞

1．キャンペーン名称

宝塚歌劇 星組公演 SS席ペアチケットプレゼントキャンペーン

2．キャンペーン期間

2026年6月1日（月）～6月30日（火）

3．対象カード

対象カードの詳細は、キャンペーンページをご確認ください。

4．条件

１.期間中に、対象の三井住友カードでエントリー

２.期間中に、対象カードで合計3万円（税込）以上ご利用

※3万円（税込）を1口として抽選、上限10口まで

5．特典

【特典１.】

条件１.を達成で、もれなくオリジナルスマホ用壁紙プレゼント！

【特典２.】

条件１.２.を達成で、抽選で合計90組180名に宝塚歌劇 星組公演『RRR×TAKA"R"AZUKA～√Rama～』SS席ペアチケットをプレゼント！！

※お好きな公演日程や場所に合わせて全5コースの中からエントリーいただけます。

※エントリー後のコース変更はできません。必ずコースをご確認のうえ、エントリーください。

6．キャンペーンページURL

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7224615.jsp?dk=sp_134_0024910

※必ずキャンペーンページにて詳細をご確認のうえご参加ください。